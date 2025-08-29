Truy tố đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồng do 'ông trùm' người Ấn Độ cầm đầu
Huỳnh Long Nhu cùng 42 đồng phạm bị truy tố trong đường dây đánh bạc bằng tiền số, quy mô gần 88.000 tỷ đồng, có sự điều hành của một "ông trùm" người Ấn Độ.
Ngày 29/8, VKSND TP.HCM hoàn tất cáo trạng, truy tố Huỳnh Long Nhu (32 tuổi, quê TP.HCM) cùng 42 đồng phạm về các tội "Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc".
Theo cáo trạng, Huỳnh Long Nhu móc nối với một người đàn ông quốc tịch Ấn Độ - được xác định là "ông trùm" tổ chức đường dây đánh bạc bằng tiền kỹ thuật số USDT, ETH, Naga. Từ đây, Nhu lôi kéo 3 anh em ruột và nhiều đồng phạm tham gia điều hành.
Trong đó, Nhu cùng em trai Huỳnh Long Tứ (27 tuổi), em gái Huỳnh Thị Hạ Tây và 9 người khác bị truy tố cả hai tội danh. Còn Huỳnh Long Bạch ( 34 tuổi - Bạch cũng là em của Nhu) cùng 20 bị can khác bị truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc". Riêng "ông trùm" người Ấn Độ cùng một số nghi can khác đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đang truy tìm.
Lực lượng chức năng nhận định, vụ án được đánh giá có quy mô đặc biệt lớn, bị triệt phá cuối năm 2021. Sau gần 4 năm điều tra với 15 lần điều tra bổ sung, đây là lần đầu VKSND TP.HCM ra cáo trạng.
Kết quả điều tra cho thấy tổng số tiền đánh bạc khoảng 3,8 tỷ USD (gần 88.000 tỷ đồng). Riêng Huỳnh Long Nhu thu lợi bất chính khoảng 53 tỷ đồng, còn Huỳnh Long Bạch hơn 44 tỷ đồng. Số tiền này được "rửa" bằng việc mua bất động sản, ô tô và chuyển ra nước ngoài.
Cáo trạng xác định, anh em Nhu lợi dụng kẽ hở pháp luật khi tiền kỹ thuật số chưa được công nhận tại Việt Nam để thành lập công ty công nghệ, lôi kéo nhiều người tham gia. Để thu lợi bất chính, anh em Nhu thuê các chuyên viên IT, cả người nước ngoài, để thiết kế và vận hành 2 trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com, liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com. Trong đó, Nhu điều hành Swiftonline.live, còn Bạch quản lý Nagaclubs.com.
Theo cơ quan điều tra, từ đầu năm 2020, các trang này đã thu hút khoảng 25 triệu tài khoản, riêng Swiftonline.live có gần 20.000 tài khoản thường xuyên hoạt động. Để tránh bị phát hiện, nhóm của Nhu và Bạch liên tục thay đổi tên miền.
Đường dây hoạt động theo mô hình đa cấp, cam kết lợi nhuận 1-1,5% mỗi ngày, thậm chí hoàn tiền nếu cá cược "có bảo hiểm". Người chơi giới thiệu thêm thành viên sẽ được hưởng hoa hồng theo cấp đại lý. Các thành viên cũng được phân chia nhóm trên Telegram để hướng dẫn cách chơi và quản lý khung giờ.
Người chơi phải mua USDT, ETH trên các sàn Remitano, Binance… rồi chuyển vào ví điện tử trên website. Hệ thống sẽ nạp tiền vào tài khoản game, quy định tối thiểu 20 USDT để được tham gia. Người chơi thắng có thể rút tiền về ví, nhưng Swiftonline.live chỉ cho rút khi số dư từ 20 USDT trở lên.
Với Nagaclubs.com, tiền số nạp vào được quy đổi sang Naga (1 Naga = 10 USDT) để đánh bạc. Đường dây này còn chia đại lý thành 10 cấp, từ VIP 1 đến VIP 10, tùy theo số lượng người chơi và số tiền đánh bạc. Hoa hồng được thanh toán tự động bằng tiền số vào tài khoản game.
Bắt khẩn cấp ông 'bầu' Cao Tiến ĐoanPháp luật - 2 giờ trước
Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á bị bắt khẩn cấp.
Lại thêm vụ đối tượng vi phạm giao thông, 'thông chốt' bảo vệ A80Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Dù lực lượng chức năng đã ra tín hiệu dừng xe, thế nhưng Nguyễn Xuân Khải (SN 2003) vẫn tăng ga xe máy, lao vào 1 cán bộ Công an phường đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80.
Công an xã bắt đối tượng truy nã sau 3 năm lẩn trốnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Năm 2022, sau khi có quyết định thi hành án, Thảo bỏ trốn sang Campuchia. Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã và lập kế hoạch truy bắt.
Công an Hải Phòng giải cứu nam thanh niên bị 'bắt cóc online'Pháp luật - 1 ngày trước
Công an phường Hòa Bình (Hải Phòng) vừa phối hợp với Phòng CSHS - Công an TP Hải Phòng ngăn chặn vụ việc “bắt cóc online”, đưa nam sinh Trần M.T (SN 2007) về nhà an toàn.
Bắt trùm lừa đảo giả danh cán bộ tư pháp lẩn trốn ở CampuchiaPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lực lượng Công an Nghệ An vừa bắt giữ thành công Lê Minh Dũng, đối tượng cầm đầu băng nhóm giả danh cán bộ tư pháp lừa đảo hàng trăm tỉ đồng, khi đang lẩn trốn tại Campuchia.
Hà Nội: Xử lý trường hợp thách thức lực lượng công an, gây rối tại chốt bảo vệ A80Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã lập hồ sơ xử lý đối tượng thách thức lượng lượng công an, gây rối tại chốt bảo vệ A80.
Cầm hơn 200 sổ đỏ vay vốn ngân hàng, nguyên tổng giám đốc doanh nghiệp vướng vào lao lýPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Theo cơ quan chức năng, Trần Huy Cường bị cáo buộc mang 205 sổ đỏ các thửa đất trong dự án Khu nhà ở Anh Dũng IV đi thế chấp, vay vốn ở nhiều ngân hàng, với số tiền lên tới 910 tỉ đồng.
Hành trình hơn 14 giờ truy bắt người nước ngoài cướp tiệm vàng ở Đà NẵngPháp luật - 1 ngày trước
Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng kể lại quá trình truy bắt nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn.
'Miss Audition' Ngọc Anh cầm đầu, điều hành đường dây khí cười như thế nào?Pháp luật - 2 ngày trước
Công an TP.HCM xác định Nguyễn Thị Ngọc Anh là người cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh khí cười trái phép tại quán bar Lava.
Hà Nội xử nghiêm vụ 'bán ghế' giữ chỗ xem lễ sơ duyệt A80Pháp luật - 2 ngày trước
Trưa 27/8, UBND phường Ba Đình (Hà Nội) đã xử phạt nghiêm các đối tượng cho thuê ghế nhựa với giá 50.000 đồng để chờ xe lễ diễu binh, duyệt binh A80; kiên quyết xử lý các trường hợp bán hàng rong và dựng lều bạt trái quy định.
Video: Khoảnh khắc thanh niên táo tợn hành hung bảo vệ, đập tủ kính, cướp tiệm vàng ở Đà NẵngPháp luật
GĐXH - Nam thanh niên mặc áo Grab hành hung bảo vệ, dùng búa đập tủ kính, cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng giữa lúc đông người.