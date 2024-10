T&T, SHB và các DN trong hệ sinh thái của bầu Hiển ủng hộ 20 tỷ đồng khắc phục thiệt hại bão lũ

Ngày 9/10/2024, tại Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (bao gồm: Tập đoàn T&T Group, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) và Công ty Điện cơ Thống nhất (Vinawind)) đã trao ủng hộ 20 tỷ đồng cho Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhằm hỗ trợ các địa phương sớm khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống của người dân.



Ông Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch UBCL Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB trao ủng hộ 20 tỷ đồng cho Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Thời gian qua, các đoàn công tác của T&T, SHB đã phối hợp với MTTQ các địa phương trực tiếp đi khảo sát, lựa chọn các địa chỉ cần hỗ trợ với mục tiêu giúp người dân, chính quyền các địa phương tái thiết và ổn định cuộc sống sau bão lũ. Theo kế hoạch, số kinh phí ủng hộ trên sẽ được phân bổ để xây dựng nhà, sửa chữa các điểm trường học, công trình dân sinh, cơ sở y tế… tại các tỉnh, thành bị thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 3 như: Lào Cai, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái, Bắc Giang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thái Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Hưng Yên và một số tỉnh miền Trung bị thiệt hại bởi cơn bão số 4 vừa qua.

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, cơn bão số 3 đã gây thiệt hại trên diện rộng 26 tỉnh thành, trong đó có 8 tỉnh thiệt hại nặng nhất và có thể phải mất tới 3 năm sau mới có thể tái thiết được. Đặc biệt, có những nơi tổn thất cả về vật chất, tinh thần và tác động xã hội rất lớn như làng Nủ và một số vùng ở tỉnh Lào Cai.

Thay mặt cho Đảng đoàn, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và người dân địa phương được hỗ trợ, ông Đỗ Văn Chiến gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc trước những nghĩa cử cao đẹp của Tập đoàn T&T Group và các doanh nghiệp, cũng như đánh giá cao sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo, CBNV, người lao động trong hệ thống Tập đoàn T&T Group đã luôn đề cao tinh thần san sẻ yêu thương, trách nhiệm xã hội, đóng góp rất nhiều cho công tác an sinh của đất nước trong suốt thời gian vừa qua.

Toàn cảnh buổi lễ.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch Ủy ban Chiến lược T&T Group, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB cho biết, bên cạnh các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, T&T Group, SHB, SHS và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái cũng luôn đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các địa phương trong các chương trình an sinh xã hội. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tập đoàn T&T Group cùng một số công ty thành viên đã chung tay ủng hộ đồng bào các tỉnh để sớm khắc phục hậu quả do cơn bão số 3, số 4 gây ra. "Thời gian tới, chúng tôi mong muốn được phối hợp với MTTQ nghiên cứu, tìm hiểu thêm các địa bàn vùng sâu, vùng xa hiện nay có những trường học, bệnh viện, những ngôi nhà xuống cấp... để hỗ trợ xây mới, tiếp bước các em học sinh tới trường. Đặc biệt, với các cháu không may bố mẹ mất hoặc bố mẹ không còn sức lao động do ảnh hưởng của bão lũ, các cháu không có người nuôi dưỡng thì chúng tôi sẽ đứng ra bảo trợ, nuôi dưỡng các cháu cho đến khi học đại học" – doanh nhân Đỗ Quang Hiển bày tỏ.

Nhấn mạnh việc "làm xuất phát bằng cái Tâm", ông Đỗ Quang Hiển cũng mong muốn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để Tập đoàn và các doanh nghiệp nhanh chóng cụ thể hóa nguồn lực ủng hộ này cũng như tiếp tục được hỗ trợ, đồng hành trong những chương trình an sinh xã hội cụ thể.

Với triết lý "Phát triển doanh nghiệp gắn liền với trách nhiệm xã hội", T&T Group, Ngân hàng SHB và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái đã không ngừng lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc để hướng tới một tương lai tốt đẹp, vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Thời gian vừa qua, thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tại thành phố Hà Nội và các tỉnh thành khác, T&T Group, Ngân hàng SHB và các doanh nghiệp của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã ủng hộ hàng nghìn tỷ đồng để hỗ trợ những người nghèo, người yếu thế trong xã hội; xây dựng nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm, nhà dốt nát tại nhiều tỉnh miền núi, biên giới,…

Mới đây nhất, tại Chương trình Phát động ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên phạm vi toàn quốc – "Mái ấm cho đồng bào tôi" diễn ra vào ngày 5/10, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng SHB đã trao tặng tỉnh Sóc Trăng 100 tỷ đồng, góp phần hoàn thành mục tiêu chậm nhất đến 31/12/2025 hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên cả nước.

