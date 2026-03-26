TTƯT. Bác sĩ Lê Hữu Tuấn - Khám chữa bệnh và giữ hồn cốt y học cổ truyền

Từ chiến hào đến bệnh viện – Hành trình của trái tim yêu nước, yêu nghề y

Sinh năm 1955 tại Hà Nội, bác sĩ Lê Hữu Tuấn sớm được nuôi dưỡng trong truyền thống và tình yêu với nghề y. Năm 1975, ông học Đại học Y Hà Nội, ngành Y học cổ truyền theo đam mê và lý tưởng.

Sau khi tốt nghiệp, bác sĩ Tuấn đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, là lính quân y trong chiến tranh biên giới phía Bắc. Những năm tháng chiến trường khốc liệt, thiếu thốn, ông mới thấm thía sâu sắc sức mạnh của thuốc Nam, thuốc dân gian bản địa. Cây cỏ đất Việt, nếu biết dùng đúng là phương thuốc quý. Nhờ những bài thuốc bản địa, bác sĩ Tuấn cùng đồng đội đã cứu chữa cho nhiều chiến sĩ thương binh trong điều kiện khắc nghiệt.

Bác sĩ Tuấn thăm nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên

Chiến tranh kết thúc, bác sĩ Tuấn tiếp tục hành trình sự nghiệp tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương – Bệnh viện tuyến đầu cả nước về Đông y, quy tụ đội ngũ bác sĩ giỏi. Tại đây, ông không ngừng học hỏi và khẳng định vai trò của mình với nhiều vị trí trọng trách: Bác sĩ điều trị, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Phó Giám đốc chuyên môn Trung tâm Kỹ thuật cao cho đến khi về hưu.

Quan điểm làm nghề xuyên suốt hơn 40 năm của bác sĩ Tuấn là ứng dụng, làm mới các bài thuốc cổ truyền vào điều trị bệnh, nhất là các bệnh lý mãn tính, bảo tồn và phát triển Y học cổ truyền. Bác sĩ Tuấn được đông đảo bệnh nhân tin tưởng trao niềm tin, gửi sức khỏe.

Ở tuổi ngoài 70, đã nghỉ hưu, bác sĩ Tuấn vẫn tiếp tục cống hiến, khám chữa bệnh, sưu tầm, nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các bài thuốc cổ truyền tại Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc Dân Tộc.

Bác sĩ Tuấn tham gia phát triển nhiều bài thuốc quý từ cây thuốc Nam, dẫn dắt đội ngũ bác sĩ trẻ tiếp nối tinh thần Đông y chuẩn mực. Nhiều năm qua, bác sĩ Tuấn ứng dụng nhiều bài thuốc, phương pháp điều trị hiệu quả, an toàn và phù hợp với cơ địa người Việt đối với các bệnh lý như xương khớp, mất ngủ, dạ dày, viêm da… tại Trung Tâm Thuốc Dân Tộc.

Bác sĩ Tuấn khám chữa bệnh tại Trung tâm Thuốc Dân Tộc

Sống trọn với sứ mệnh "người thầy thuốc của nhân dân"

Bác sĩ Lê Hữu Tuấn là chân dung về người thầy thuốc của nhân dân, hết lòng vì người bệnh, tận hiến cho Y học cổ truyền.

Gần gũi, tận tâm, tận tình với người bệnh

Điều khiến người bệnh luôn nhớ về bác sĩ Tuấn không chỉ là chuyên môn, kinh nghiệm mà còn là sự gần gũi, thân thiện tận tâm, chu đáo. Với ông, bệnh nhân là người thân cần được thấu hiểu và chăm sóc toàn diện.

Ông luôn tâm niệm, bác sĩ phải lắng nghe, hiểu được nỗi lo, hoàn cảnh và thể trạng của họ. Thuốc tốt thôi chưa đủ, bác sĩ phải có cái tâm. Chính vì vậy mà bác sĩ Tuấn luôn được bệnh nhân tin yêu, quý mến.

Để đến gần với người bệnh, bác sĩ Tuấn không ngần ngại tham gia công tác tuyền truyền, khám chữa bệnh cộng đồng trực tiếp tại nhiều tỉnh thành địa phương trên cả nước, từ vùng núi cao đến miền Tây xa xôi.

Đặc biệt, kết nối qua mạng xã hội, bác sĩ Tuấn truyền tải nhiều kiến thức bệnh, phương pháp điều trị hữu ích để người dân có thông tin đúng, đủ, dễ hiểu về cách chăm sóc sức khỏe bằng Y học cổ truyền.

Truyền lửa cho thế hệ sau, giữ hồn cốt y học dân tộc

Bên cạnh công tác chuyên môn, bác sĩ Tuấn dành thời gian cho đào tạo, giảng dạy, truyền lại kinh nghiệm lâm sàng và lý luận Y học cổ truyền cho lớp trẻ. Với ông, người bác sĩ phải biết giữ lửa nghề, gieo mầm cho tương lai. Ông thường nhắc nhở học trò, Y học cổ truyền là kho báu vô giá của dân tộc, muốn giữ được phải học cho chắc, làm cho đúng và sống với nghề bằng cả trái tim.

Ở tuổi ngoài 70, người thầy thuốc ưu tú ấy vẫn miệt mài với công tác sưu tầm, lưu giữ, nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các bài thuốc cổ truyền. Dấu chân mang theo nhiệt huyết, tâm huyết với Y học cổ truyền của ông đã chạm đến nhiều vùng đất trên cả nước.

Bác sĩ Tuấn đi thực địa tại Hà Giang

Hơn 40 năm tận tụy với nghề, bác sĩ Lê Hữu Tuấn vẫn giữ vững phong thái điềm đạm, tâm huyết và tinh thần phụng sự cộng đồng, là điểm tựa cho hàng ngàn bệnh nhân, là tấm gương của học trò, đồng nghiệp.

Bác sĩ Lê Hữu Tuấn không chỉ chữa bệnh mà còn góp phần giữ di sản y học nghìn năm của dân tộc - Đúng nghĩa sống và hành nghề y bằng tâm huyết, bằng trí tuệ và bằng cả trái tim.

Thông tin liên hệ: Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ CKII Lê Hữu Tuấn Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm CNC Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương Phó Giám đốc Chuyên môn Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc Dân Tộc Địa chỉ: Biệt Thự B31 ngõ 70 Nguyễn Thị Định - Thanh Xuân - Hà Nội Số điện thoại: 0972 606 773 Fanpage: Bác sĩ Lê Hữu Tuấn Xem thêm chi tiết: Bác sĩ Lê Hữu Tuấn - Người thầy thuốc của nhân dân

