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Sau tuổi 60, ngủ dậy có biểu hiện đau đầu, chóng mặt cần cảnh giác: Làm ngay điều này để sống thọ hơn

Thứ tư, 19:00 03/06/2026 | Sống khỏe
Nguyên Vũ (th)
Nguyên Vũ (th)
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GĐXH - Nhiều người cho rằng đau đầu, chóng mặt là hệ quả tất yếu của tuổi già. Tuy nhiên, các triệu chứng này có thể liên quan đến rối loạn tuần hoàn não, tăng huyết áp hoặc bệnh tim mạch...

Nhiều người cho rằng cảm giác đau đầu, hoa mắt hay chóng mặt sau khi ngủ dậy chỉ là dấu hiệu mệt mỏi thông thường do tuổi tác. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, ở tuổi già đây có thể là tín hiệu sớm của nhiều bệnh lý nguy hiểm như rối loạn tiền đình, rối loạn tuần hoàn não, tăng huyết áp hoặc bệnh tim mạch.

Việc phát hiện sớm và xử trí đúng cách không chỉ giúp giảm nguy cơ biến chứng mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe lâu dài ở người già.

Sau tuổi 60, ngủ dậy có biểu hiện đau đầu, chóng mặt cần cảnh giác: Làm ngay điều này để sống thọ hơn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Vì sao người trên 60 tuổi dễ bị đau đầu, chóng mặt sau khi ngủ dậy?

Khi tuổi tác tăng lên, hệ thống mạch máu và thần kinh dần lão hóa, khiến khả năng điều hòa huyết áp và lưu thông máu lên não suy giảm. Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến người già thường xuyên xuất hiện tình trạng đau đầu, chóng mặt hoặc mất thăng bằng khi vừa thức dậy.

Ngoài ra, rối loạn tiền đình cũng là nguyên nhân thường gặp. Tiền đình có vai trò duy trì thăng bằng và phối hợp vận động của cơ thể. Khi bộ phận này bị ảnh hưởng, người bệnh có thể cảm thấy quay cuồng, choáng váng, buồn nôn hoặc đi lại không vững.

Các bệnh lý như xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, tăng cholesterol máu, thiếu máu não, hội chứng Meniere hay một số tổn thương thần kinh trung ương cũng có thể gây ra các triệu chứng tương tự.

Đặc biệt trong mùa nóng, tình trạng mất nước, ngủ trong phòng quá kín hoặc thay đổi tư thế quá nhanh sau khi thức dậy có thể khiến các triệu chứng trở nên rõ rệt hơn.

Những dấu hiệu người già không nên chủ quan

Đau đầu và chóng mặt ở người trên 60 tuổi không phải lúc nào cũng nguy hiểm, nhưng nếu xuất hiện thường xuyên hoặc kèm theo các biểu hiện bất thường khác thì cần đặc biệt cảnh giác.

Người bệnh có thể cảm thấy hoa mắt, quay cuồng, mất thăng bằng khi ngồi dậy hoặc đứng lên. Một số trường hợp kèm theo buồn nôn, ù tai, nhìn mờ hoặc cảm giác lâng lâng kéo dài.

Nếu đau đầu dữ dội, chóng mặt liên tục hoặc xuất hiện các dấu hiệu như yếu tay chân, méo miệng, nói khó, mất phối hợp vận động, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế ngay vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ hoặc rối loạn tuần hoàn não nghiêm trọng.

Sau tuổi 60, ngủ dậy có biểu hiện đau đầu, chóng mặt cần cảnh giác: Làm ngay điều này để sống thọ hơn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Người trên 60 tuổi cần làm tốt điều này để bảo vệ sức khỏe 

Các chuyên gia cho rằng điều quan trọng nhất không phải là tự uống thuốc giảm đau hay thuốc chống chóng mặt, mà là tìm đúng nguyên nhân gây triệu chứng.

Khi thức dậy, người già nên thay đổi tư thế từ từ, ngồi trên giường vài phút trước khi đứng lên để hạn chế tụt huyết áp tư thế. Đồng thời cần duy trì thói quen uống đủ nước, ngủ đủ giấc và hạn chế thức khuya.

Đặc biệt, người trên 60 tuổi nên kiểm tra huyết áp định kỳ và khám sức khỏe thường xuyên, ngay cả khi chưa có bệnh lý nền. Việc phát hiện sớm tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, bệnh tim mạch hoặc các vấn đề tuần hoàn não có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ và biến chứng nguy hiểm.

Ngoài ra, chế độ ăn nhiều rau xanh, trái cây, hạn chế muối, mỡ động vật và duy trì vận động nhẹ nhàng mỗi ngày cũng góp phần cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ kiểm soát huyết áp và nâng cao sức khỏe tổng thể.

Muốn sống thọ, đừng bỏ qua những tín hiệu nhỏ của cơ thể

Nhiều bệnh lý nguy hiểm ở người già thường khởi phát bằng những dấu hiệu rất mơ hồ như đau đầu nhẹ, chóng mặt thoáng qua hoặc cảm giác mất thăng bằng khi ngủ dậy. Chính vì vậy, thay vì cho rằng đó là biểu hiện bình thường của tuổi tác, người bệnh nên chủ động theo dõi và đi khám nếu triệu chứng lặp lại nhiều lần.

Các chuyên gia nhấn mạnh, khám sức khỏe định kỳ, kiểm soát tốt các bệnh mạn tính và duy trì lối sống lành mạnh là những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả giúp người già sống khỏe mạnh, hạn chế nguy cơ đột quỵ, bệnh tim mạch và kéo dài tuổi thọ.

Sau tuổi 60, ngủ dậy có biểu hiện đau đầu, chóng mặt cần cảnh giác: Làm ngay điều này để sống thọ hơn - Ảnh 3.Người sau 60 tuổi không nên quá gầy: Bác sĩ chỉ ra 'mức cân nặng vàng' giúp sống thọ hơn

GĐXH - Nhiều người lớn tuổi luôn cố giảm cân vì nghĩ càng gầy càng khỏe nhưng các nghiên cứu cho thấy sau tuổi 60, giữ cơ thể hơi “đầy đặn” một chút lại có lợi hơn cho tuổi thọ.

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Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
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