Ở ngưỡng tuổi 50, sau 6 giờ tối không nên ăn những gì để sống thọ?
GĐXH - Ở ngưỡng tuổi 50, việc ăn uống sau 6 giờ tối đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Sau khung giờ này không nên ăn những gì để hệ tiêu hóa được nghỉ ngơi?
Ăn uống khoa học sau 6 giờ tối ở ngưỡng tuổi 50 mang lại lợi ích gì?
Việc duy trì một chế độ ăn uống khoa học sau 6 giờ tối được xem như là một "khoản đầu tư" vô giá cho sức khỏe ở ngưỡng tuổi 50. Ở giai đoạn này, cơ thể không còn khả năng "sửa sai" nhanh chóng như thời đôi mươi, nên mỗi thay đổi nhỏ trong thói quen ăn tối đều mang lại những lợi ích rất rõ rệt:
Bảo vệ hệ tim mạch và ổn định huyết áp
Sau 6 giờ tối, các cơ quan trong cơ thể bắt đầu chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi, tốc độ tuần hoàn máu giảm xuống.
Bữa tối ăn thanh đạm (ít muối, ít mỡ) giúp ngăn ngừa tình trạng máu nhiễm mỡ, giảm áp lực lên thành mạch máu. Điều này rất quan trọng vì nó giúp phòng ngừa các cơn tăng huyết áp đột ngột và giảm thiểu nguy cơ tai biến, đột quỵ về đêm hoặc sáng.
Kiểm soát cân nặng và ngăn ngừa mỡ nội tạng
Ở ngưỡng tuổi 50, sự suy giảm nội tiết tố khiến cơ thể rất dễ tích tụ mỡ, đặc biệt là mỡ bụng và mỡ bao bọc xung quanh các cơ quan nội tạng.
Việc hạn chế tinh chế và chất béo sau 6 giờ tối giúp cơ thể không bị dư thừa năng lượng khi đi ngủ. Từ đó chặn đứng quá trình hình thành mỡ xấu, giúp cơ thể giữ được vóc dáng cân đối và nhẹ nhàng hơn.
Giảm tải cho hệ tiêu hóa và phòng bệnh dạ dày
Ở ngưỡng tuổi 50, hệ tiêu hóa sản sinh ít enzyme và acid dịch vị hơn trước, nhu động ruột cũng chậm lại. Khi ăn các món dễ tiêu trước khi ngủ ít nhất 3 tiếng, dạ dày và đường ruột sẽ hoàn thành công việc của mình trước khi bạn chìm vào giấc ngủ. Sẽ không còn gặp phải tình trạng đầy hơi, khó tiêu, ấm ách bụng hay đặc biệt là chứng trào ngược dạ dày thực quản.
Nâng cao chất lượng giấc ngủ
Một chiếc bụng nhẹ nhàng, không bị quá tải năng lượng sẽ giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ và đạt được trạng thái ngủ sâu. Trong giai đoạn ngủ sâu, cơ thể sẽ kích hoạt cơ chế tự sửa chữa các tế bào tổn thương, đào thải độc tố ở não bộ và tái tạo năng lượng. Đây chính là yếu tố cốt lõi giúp làm chậm quá trình lão hóa.
Phòng ngừa bệnh tiểu đường tuýp 2
Vào buổi tối, độ nhạy insulin của cơ thể tự nhiên giảm xuống. Nếu ăn tối quá nhiều carbohydrate hoặc đồ ngọt, tuyến tụy phải làm việc quá sức để điều hòa đường huyết, lâu dần dẫn đến kháng insulin. Ăn uống khoa học buổi tối giúp giữ mức đường huyết ổn định, bảo vệ chức năng tuyến tụy và ngăn ngừa bệnh tiểu đường hiệu quả.
Những loại thực phẩm nào tránh ăn sau 6 giờ tối?
Dưới đây là những nhóm thực phẩm nên hạn chế tối đa hoặc tránh ăn sau 6 giờ tối để giữ gìn sức khỏe:
Thực phẩm giàu chất béo bão hòa và đồ chiên rán
Các loại thực phẩm cần tránh như thịt mỡ, đồ ăn nhanh, khoai tây chiên, các món xào nhiều dầu mỡ…
Nguyên nhân do chất béo cần rất nhiều thời gian để tiêu hóa. Ăn muộn khiến dạ dày và gan phải làm việc nhiều; có thể gây đầy bụng, khó tiêu và làm tăng nguy cơ tích tụ mỡ nội tạng. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh tim mạch.
Carbohydrate tinh chế và đồ ngọt
Bánh mì trắng, mì tôm, bánh ngọt, chè, nước ngọt… làm lượng đường trong máu tăng vọt rất nhanh.
Sau 6 giờ tối, cơ thể ít vận động nên năng lượng này không được tiêu hao, dễ chuyển hóa thành mỡ thừa, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 và gây áp lực lên hệ tim mạch.
Các loại thịt đỏ béo
Nếu ăn thịt đỏ giàu protein (thịt bò, thịt lợn ba chỉ…), các loại thịt chế biến sẵn (xúc xích, lạp xưởng) sẽ bắt hệ tiêu hóa phải hoạt động quá tải vào ban đêm.
Thay vào đó, nên chọn protein dễ tiêu hơn như một chút ức gà băm hoặc cá hấp.
Thực phẩm quá cay hoặc quá mặn
Ăn đồ cay, các món kho đậm vị, đồ muối chua, dưa cà… dễ gây trào ngược dạ dày thực quản và rát ruột khi ngủ.
Ngoài ra, đồ mặn chứa nhiều natri (muối) sẽ làm cơ thể giữ nước, gây tăng huyết áp đột ngột vào ban đêm và bắt thận phải làm việc quá sức để đào thải.
Thực phẩm chứa chất kích thích gây mất ngủ
Ở tuổi 50, thời gian cơ thể đào thải caffeine lâu hơn thời trẻ. Do đó, tiêu thụ cà phê, trà đặc thậm chí là socola đen (chứa caffeine ẩn) sau 6h tối sẽ làm rối loạn chu kỳ giấc ngủ. Giấc ngủ sâu chính là "liều thuốc tiên" để tế bào tự chữa lành và kéo dài tuổi thọ; mất ngủ sẽ làm tăng tốc độ lão hóa rất nhanh.
Theo đó, bữa tối cho người ở ngưỡng tuổi 50 nên ưu tiên các món ăn thanh đạm, dễ tiêu hóa như rau củ luộc, súp nhẹ, cá hoặc đậu phụ.
Nên hoàn thành bữa tối trước khi đi ngủ ít nhất 3 tiếng để cơ thể được nghỉ ngơi trọn vẹn.
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