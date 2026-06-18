Từ 1/7, người đi máy bay sẽ được hoàn 100% tiền vé nếu gặp trường hợp này

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định 208/2026/NĐ-CP về vận tải hàng không, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định là quy định trách nhiệm của người vận chuyển trong trường hợp chuyến bay bị chậm kéo dài.

Với chuyến bay chậm từ 2 giờ trở lên, hãng bay phải phục vụ nước uống hoặc cung cấp phiếu (voucher) có giá trị tương đương cho hành khách. Đồng thời, chuyển đổi thời gian đi (re-book) hoặc chuyển đổi hành trình (re-route) để hành khách tới được điểm cuối của hành trình khi hành khách có yêu cầu...

Với chuyến bay chậm từ 3 giờ trở lên, hãng bay có nghĩa vụ phục vụ đồ ăn hoặc cung cấp phiếu (voucher) có giá trị tương đương.

Từ ngày 1/7/2026, hành khách có chuyến bay bị chậm từ 4 giờ trở lên do lỗi của hãng hàng không sẽ được hoàn toàn bộ tiền vé hoặc phần giá trị vé chưa sử dụng nếu không chấp nhận phương án đổi chuyến.

Với chuyến bay chậm từ 4 giờ trở lên, ngoài các quy định tương tự, hãng bay phải hoàn trả (refund) toàn bộ tiền vé hoặc hoàn trả tiền phần vé chưa sử dụng khi hành khách không đồng ý. Bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé trên chuyến bay (1 lần)... Tuy nhiên, các quy định này chỉ áp dụng khi chậm chuyến bay do lỗi của hãng hàng không.

Đối với chuyến bay chậm từ 6 giờ, hành khách được bố trí nơi nghỉ phù hợp. Nếu thời gian chậm diễn ra trong khoảng 7 giờ đến trước 22 giờ, hãng phải sắp xếp khu vực nghỉ tại sân bay. Trường hợp kéo dài từ 22 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau, hãng phải bố trí nơi lưu trú tại địa phương hoặc phương án thay thế nếu hành khách đồng ý.

Các chính sách hỗ trợ về ăn uống và nghỉ ngơi chỉ áp dụng đối với hành khách đã có vé, được xác nhận chỗ và có mặt tại sân bay. Người đã nhận hoàn tiền vé sẽ không thuộc diện được bố trí nơi nghỉ.

Trong trường hợp chuyến bay bị chậm, hãng hàng không có trách nhiệm thông báo, xin lỗi hành khách, nêu rõ nguyên nhân và cập nhật thời gian khởi hành dự kiến. Thông tin này phải được hiển thị tại sân bay và cập nhật tối thiểu 30 phút một lần.

Nếu tàu bay đã đóng cửa nhưng chưa thể cất cánh trong thời gian từ 30 phút trở lên, hãng phải bảo đảm nước uống, thông gió, nhiệt độ phù hợp, điều kiện sử dụng nhà vệ sinh và hỗ trợ y tế khẩn cấp khi cần thiết.

Đặc biệt, nếu hành khách phải chờ trên máy bay quá 3 giờ mà vẫn chưa xác định được thời điểm cất cánh, hãng hàng không phải đưa hành khách rời khỏi tàu bay.

Các chính sách hỗ trợ về ăn uống và nghỉ ngơi chỉ áp dụng đối với hành khách đã có vé, được xác nhận chỗ và có mặt tại sân bay. Người đã nhận hoàn tiền vé sẽ không thuộc diện được bố trí nơi nghỉ.

Ngoài ra, điểm c khoản 6 Điều 36 Nghị định 208/2026/NĐ-CP quy định người vận chuyển phải bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé trên chuyến bay. Khoản bồi thường này chỉ được thực hiện một lần đối với mỗi chuyến bay, bao gồm cả trường hợp chậm chuyến trên khoang theo quy định tại Điều 38 Nghị định 208/2026/NĐ-CP.

Đáng lưu ý, nghĩa vụ hoàn trả tiền vé và bồi thường ứng trước không hoàn lại nêu trên chỉ áp dụng đối với trường hợp chuyến bay chậm do lỗi của người vận chuyển theo quy định tại điểm d khoản 6 Điều 36 Nghị định 208/2026/NĐ-CP.

Nghị định cũng bổ sung quy định về trách nhiệm của hãng hàng không khi điều chỉnh lịch khai thác. Theo đó, từ thời điểm mở bán vé đến khi công bố lịch bay, nếu hãng thay đổi giờ khởi hành sớm hoặc muộn từ 5 giờ trở lên, doanh nghiệp phải chủ động thông báo cho hành khách, đồng thời thực hiện hoàn tiền vé hoặc bố trí chuyến bay thay thế trong vòng 72 giờ để bảo đảm hành trình.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về mức bồi thường ứng trước không hoàn lại cũng như phương thức và thời gian thực hiện.