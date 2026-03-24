Từ 01/4, sau tạm dừng hoạt động 7 đường bay do thiếu cung xăng dầu, các hãng hàng không sẽ phụ thu nhiên liệu

Giá xăng dầu toàn cầu thay đổi lớn, Việt Nam ổn định thị trường bằng cách nào? GĐXH - Gián đoạn tại eo biển Hormuz đang đẩy thị trường năng lượng toàn cầu vào vòng xoáy biến động mạnh, với quy mô được đánh giá còn vượt các cú sốc dầu mỏ thập niên 1970. Nhiều quốc gia buộc phải khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm nguồn cung và ổn định kinh tế vĩ mô.

Tạm dừng 7 đường bay từ ngày 01/4 vì khan nguồn cung xăng dầu

Cục Hàng không Việt Nam vừa cập nhật thông tin tình hình khai thác các hãng hàng không bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột chiến sự tại khu vực Trung Đông.

Theo đó, việc hạn chế nguồn cung nhiên liệu hàng không (Jet A-1) ảnh hưởng từ hình chiến sự tại Trung Đông đã khiến các hãng hàng không trong nước đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu hàng không.

Trước tình hình này, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA) xác định mục tiêu ưu tiên duy trì các đường bay kết nối hàng không quốc gia, đảm bảo hoạt động giao thương, du lịch và đối ngoại của đất nước, cũng như duy trì các đường bay huyết mạch nội địa để phục vụ đi lại của người dân trong nước.

Theo đó, VNA dự kiến tạm dừng khai thác trên nhiều đường bay từ ngày 01/04/2026, bao gồm: Hải Phòng-Buôn Mê Thuột (HPH-BMW); Hải Phòng-Cam Ranh (HPH-CXR); Hải Phòng-Phú Quốc (HPH-PQC); Hải Phòng-Cần Thơ (HPH-VCA); TP Hồ Chí Minh-Vân Đồn (SGN-VDO); TP Hồ Chí Minh- Rạch Giá (SGN-VKG); TP Hồ Chí Minh- Điện Biên (SGN-DIN). Số chuyến bay bị hủy trên các đường bay trên là 23 chuyến/tuần.

Hàng không Việt Nam dự kiến phụ thu nhiên liệu

Trong các ngày 20/3/2026 đến 22/3/2026, thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục duy trì xu hướng tăng mạnh trong bối cảnh nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng tại Trung Đông.

Giá dầu thô Brent dao động quanh mức 110–120 USD/thùng, trong khi WTI ghi nhận khoảng 110–114 USD/thùng.

Tại Châu Á, trên thị trường giá Jet A-1 (MOPS Singapore) duy trì ở mức rất cao, phổ biến trong khoảng 220–230 USD/thùng, kéo chênh lệch giá giữa nhiên liệu hàng không và dầu thô tiếp tục nới rộng, đặc biệt mức premium tăng lên mức 33,11 USD/thùng (ngày 18/3) và đạt đỉnh 39,6 USD/thùng cùng ngày.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, xung đột Trung Đông đã khiến các hãng hàng không trong nước đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu hàng không. Do đó, từ ngày 01/4/2026, nhiều chuyến bay phải tạm dừng hoạt động.

Theo khảo sát nhanh ngày 20/3/2026 do Cục Hàng không Việt Nam thực hiện với gần 40 hãng hàng không quốc tế và khu vực, có hơn 60% các hãng đã, đang hoặc dự kiến áp dụng tăng phụ thu nhiên liệu hoặc điều chỉnh nâng giá vé kể từ trung tuần tháng 3/2026 dưới hai hình thức chủ yếu:

Một là, hãng không tách riêng phụ thu nhiên liệu mà điều chỉnh trực tiếp vào giá vé cơ sở, với mức tăng phổ biến từ 05 đến 20% tùy theo đường bay và hạng dịch vụ như Air France, Thai Airways, United Airlines...;

Hai là, áp dụng phụ thu nhiên liệu riêng (YQ/YR) –một khoản thu bổ sung ngoài giá vé cơ bản –với mức điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến giá nhiên liệu.

Ví dụ như Malaysia Airlines, Batik Air, All Nippon Airways hay China Southern Airlines,... đã triển khai hoặc điều chỉnh tăng phụ thu với biên độ dao động từ khoảng 130.000 đồng đến trên 10 triệu đồng/vé, tùy theo cự ly bay và hạng dịch vụ.

Đồng thời, đối với vận tải hàng hóa, một số hãng như Lufthansa và Korean Air áp dụng phụ thu nhiên liệu ở mức khoảng 17.000 - 40.000 đồng/kg.

Hiện tại, các hãng hàng không Việt Nam cũng đang xây dựng phương án phụ thu nhiên liệu trên các đường bay quốc tế và có thể áp dụng từ đầu tháng 4/2026.

Trong bối cảnh này, Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị trong ngành tăng cường chấp hành pháp luật về giá theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng. Cụ thể, các cơ quan, doanh nghiệp cần rà soát, tuyên truyền quy định của Luật Giá; thực hiện nghiêm kê khai, niêm yết và công khai giá, đồng thời nâng cao công tác đào tạo về quản lý giá. Đối với dịch vụ do Nhà nước định giá, doanh nghiệp phải chủ động đánh giá yếu tố hình thành giá, tác động kinh tế - xã hội và xây dựng phương án điều chỉnh phù hợp, đúng quy định. Cảng vụ hàng không được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về giá, đặc biệt với dịch vụ phi hàng không, và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như kê khai sai, không niêm yết hoặc bán cao hơn giá niêm yết.

