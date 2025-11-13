Hà Nội: Hàng trăm trường hợp che, dán biển số xe, sử dụng điện thoại khi lái xe bị CSGT xử phạt
GĐXH - Ngày 13/11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến biển số xe và việc sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, qua đó phát hiện, xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm.
Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đang triển khai lắp đặt hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát trật tự an toàn giao thông, trong đó có việc ghi nhận và xử phạt vi phạm.
Tuy nhiên, một số người tham gia giao thông, nhất là người điều khiển xe máy, đã tìm cách đối phó bằng việc che, dán hoặc “vô tình” để vật dụng che lấp biển số. Hành vi này không chỉ vi phạm quy định mà còn gây khó khăn cho công tác giám sát, xử lý và điều tra tai nạn giao thông.
Bên cạnh đó, nhiều người vẫn có thói quen sử dụng điện thoại trong khi điều khiển phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông. Để ngăn chặn tình trạng này, lực lượng CSGT đã triển khai tuần tra công khai, kết hợp sử dụng thiết bị ghi hình để phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Theo đại diện Phòng CSGT Hà Nội cho biết, chỉ trong sáng 13/11, các tổ tuần tra của Phòng CSGT Hà Nội đã xử lý tổng cộng 137 trường hợp vi phạm, tạm giữ 15 phương tiện và trừ điểm giấy phép lái xe đối với 106 trường hợp. Trong đó, có 84 tài xế bị lập biên bản về hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện đang di chuyển.
Điển hình, lái xe ôm công nghệ N.V.T (sinh năm 2000, trú tại tỉnh Ninh Bình) dán vật dụng lên biển số xe, cho biết “học theo nhóm bạn dán decal để trang trí biển số”. Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người này bị phạt 5 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.
Một trường hợp khác là anh P.M.D (sinh năm 2006, quê Phú Thọ) bị phát hiện sử dụng điện thoại liên tục trong khi điều khiển xe. Anh này phân trần “do mới đi làm tài xế công nghệ, chưa biết đường nên phải thường xuyên xem điện thoại để nhận cuốc xe và xác định vị trí”. Với hành vi trên, người vi phạm bị xử phạt 900.000 đồng và bị trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định.
Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông cần nghiêm túc chấp hành các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; không che, dán, làm mờ biển số hoặc sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện, để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh.
