Từ đêm 30/10, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

Theo đó, từ đêm 30/10, không khí lạnh tăng cường có thể bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi Đông Bắc Bộ nước ta, đến ngày 31/10 sẽ mở rộng ảnh hưởng đến các khu vực khác.

Từ ngày 1/11, trời chuyển lạnh ở khu vực đồng bằng và trung du, chuyển rét ở vùng núi. Thời gian rét nhất đợt không khí lạnh này có thể từ thứ Bảy tuần này (1/11) đến khoảng thứ Ba tuần sau (4/11).

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 29 và 30/10:

Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng phía Đông Bắc Bộ ngày 30/10 có mưa, mưa rào rải rác; Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; từ đêm 29/10 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông của các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; Các khu vực khác: chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 30/10 đến ngày 07/11:

Bắc Bộ có mưa vài nơi; riêng từ đêm 30/10-01/11 có mưa rải rác. Từ khoảng 02/11 đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Khu vực Thanh Hóa-Nghệ An: có mưa vài nơi; riêng thời kỳ từ đêm 30/10 - 01/11 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Từ khoảng 02/11, trời lạnh.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Từ khoảng ngày 01/11, ngày 02/11 có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng; Các khu vực khác: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.