Tử hình người vợ đầu độc chồng và 3 người thân bằng Xyanua ở Đồng Nai

Thứ năm, 16:19 27/11/2025 | Pháp luật
GĐXH - Đầu độc chồng và 3 cháu nhỏ bằng Xyanua, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích (39 tuổi, ở xã Phước An, tỉnh Đồng Nai) tử hình về tội giết người.

Theo Báo Đồng Nai, ngày 27/11, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích (39 tuổi, ở xã Phước An, tỉnh Đồng Nai) tử hình về tội giết người; 15 năm tù về tội vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất độc. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Ngoài các hình phạt nêu trên, bị cáo Bích cũng phải bồi thường thiệt hại cho bị hại tổng số tiền 300 triệu đồng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, do buồn chán chồng là anh N.T.T.T chơi cờ bạc bị thiếu nợ nên Bích đã lên mạng xã hội Facebook mua khoảng 1kg chất độc Xyanua (Cyanid) chứa trong chai nhựa màu trắng với giá 1 triệu đồng với ý định dùng chất độc Xyanua để tự tử.

Trong quá trình sinh sống, sinh hoạt hằng ngày, giữa Bích với chồng và các thành viên khác trong gia đình thường xuyên phát sinh mâu thuẫn nên Bích đã nảy sinh ý định dùng chất độc Xyanua để đầu độc người thân trong gia đình.

Tử hình người vợ đầu độc chồng và 3 người thân bằng Xyanua ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Tố Tâm

Từ ngày 5/1/2023 đến 25/5/2024, Nguyễn Thị Hồng Bích đã bỏ chất độc Xyanua vào vỏ viên thuốc hình con nhộng và nước khoáng để đầu độc chồng là anh T; đầu độc cháu N.K.D (SN 2017), cháu N.H.N (SN 2012) và cháu N.H.B.T (SN 2006).

Hậu quả làm các nạn nhân: T, D, N tử vong; cháu T được cấp cứu, chữa trị kịp thời nên không tử vong mà bị tổn thương cơ thể tỷ lệ 23%. Khi bị đầu độc, các cháu D, N dưới 16 tuổi, cháu T dưới 18 tuổi.

Sau khi dùng chất độc Xyanua đầu độc các nạn nhân, Bích mang chai nhựa màu trắng chứa 784 gam chất độc Xyanua giấu tại bờ tường trong nghĩa trang Giáo xứ Bắc Minh (xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, nay là xã Phước An, tỉnh Đồng Nai) và đã được thu giữ.

Theo PLO, tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như trong cáo trạng đã truy tố.

Nói lời sau cùng, bị cáo Bích bật khóc, gửi lời xin lỗi đến gia đình anh trai và chị gái, đồng thời mong HĐXX xem xét để bị cáo còn cơ hội gặp lại con gái.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện là một người mất nhân tính, hành vi của bị cáo thực hiện đã phá bỏ hoàn toàn giá trị về nhân cách, về đạo đức của con người, phá bỏ hoàn toàn các mối quan hệ tình nghĩa giữa người thân với nhau trong gia đình và cả xã hội mà không thể hàn gắn được.

Xét thấy, hành vi của Nguyễn Thị Hồng Bích không còn khả năng để giáo dục, cải tạo nên cần thiết phải áp dụng hình phạt cao nhất, loại bỏ vĩnh viễn bị cáo Bích ra khỏi xã hội để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Từ các căn cứ trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích mức án tử hình về tội Giết người và 15 năm tù về tội Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc; tổng hợp hình phạt là tử hình.

Đề nghị truy tố người đàn bà độc ác đầu độc 4 người thân bằng xyanuaĐề nghị truy tố người đàn bà độc ác đầu độc 4 người thân bằng xyanua

Lợi dụng lúc cả nhà đang cầu nguyện cho cha mới qua đời, Bích âm thầm pha ly nước Xyanua đưa cho cháu ruột uống.

Tình tiết mới vụ người vợ đầu độc chồng và 3 cháu bằng Xyanua ở Đồng NaiTình tiết mới vụ người vợ đầu độc chồng và 3 cháu bằng Xyanua ở Đồng Nai

Trong quá trình lấy lời khai về việc đầu độc chồng và 3 cháu bằng Xyanua, khuôn mặt Bích lạnh lùng, không chút e sợ, không có bất cứ biểu hiện hối hận. Bích chỉ tỏ ra bối rối khi được hỏi về cái chết bí ẩn của người cha và đứa con trai ruột trong giây lát

L.Vũ (th)
