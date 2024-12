Từ ngày 25/12, chỉ những trường hợp dưới đây tiếp tục được sử dụng mạng xã hội

6 giờ trước

GĐXH - Công an TP Tuyên Quang xác định, người điều khiển xe ô tô gây ra vụ tai nạn khiến bé gái 17 tháng tuổi tử vong tại phường Nông Tiến, TP. Tuyên Quang là một cán bộ công an thuộc Công an huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang).