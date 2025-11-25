Từ 'Trường' thành 'Đại học': Bước ngoặt nâng tầm vị thế của ngôi trường 127 năm tuổi
Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định chuyển Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thành Đại học Công nghiệp Hà Nội. Đây là bước ngoặt lịch sử, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của ngôi trường có bề dày 127 năm truyền thống, chính thức trở thành đại học thứ 12 của cả nước hoạt động theo mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực.
Ngày 20/11/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã ký Quyết định số 2536/QĐ-TTg về việc chuyển Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thành Đại học Công nghiệp Hà Nội.
Theo Quyết định này, Đại học Công nghiệp Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quản lý về lãnh thổ của UBND TP. Hà Nội.
Như vậy, Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) trở thành đại học thứ 12 tại Việt Nam, đứng cùng hàng ngũ với các đại học khác như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân...
Để chuẩn bị cho bước chuyển mình này, trước đó, Nhà trường đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức với việc thành lập 5 trường thuộc, bao gồm: Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Trường Cơ khí - Ô tô, Trường Kinh tế, Trường Điện - Điện tử và Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
Với quy mô đào tạo trên 35.000 học viên, sinh viên và đội ngũ 1.500 cán bộ, giảng viên, việc chuyển đổi sang mô hình "Đại học" sẽ giúp Nhà trường tăng cường quyền tự chủ, tối ưu hóa nguồn lực và phát triển trên một tầm cao mới.
Trong suốt chiều dài lịch sử, HaUI luôn được đánh giá là "cái nôi" đào tạo cán bộ kỹ thuật, kinh tế hàng đầu cả nước. Đặc biệt, Nhà trường vinh dự và tự hào khi được 4 lần đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm.
Ghi nhận những đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Nhà trường đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, như Huân chương Hồ Chí Minh (2013); Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (2008); Huân chương Độc lập hạng Nhất (1998, 2003); Huân chương Độc lập hạng Ba (1996); Huân chương Chiến công hạng Nhất (1998); Huân chương Chiến công hạng Ba (1988); Huân chương Lao động hạng Nhất (1986, 1988, 2018); Huân chương Lao động hạng Nhì (1981, 1984); Huân chương Lao động hạng Ba (1968, 1978, 2002); Huân chương Hữu nghị của nước CHDCND Lào (2018).
Việc chính thức trở thành "Đại học" đánh dấu bước ngoặt quan trọng, khẳng định tầm vóc và năng lực quản trị mới của Nhà trường. Với tâm thế mới, Đại học Công nghiệp Hà Nội khát vọng trở thành đại học đổi mới sáng tạo, đạt chuẩn quốc tế trong một số lĩnh vực then chốt, tiếp tục sứ mạng đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Đại học Công nghiệp Hà Nội
Bệnh viện Tâm Anh miễn phí tầm soát viêm gan D cho gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B toàn quốcXã hội - 1 giờ trước
Viện Nghiên cứu thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh triển khai xét nghiệm tầm soát viêm gan siêu vi D theo tiêu chuẩn quốc tế cho gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B, giúp đánh giá nguy cơ đồng nhiễm virus viêm gan, phòng ngừa diễn tiến nhanh đến xơ gan, ung thư gan.
Những địa điểm không được đăng ký thường trú mới, hàng triệu người dân nên nắm rõĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Đăng ký thường trú là thủ tục xác nhận nơi cư trú ổn định, lâu dài của công dân với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, Luật Cư trú 2020 quy định rõ nhiều địa điểm không được đăng ký thường trú.
‘Choáng’ với lô đất cấp xã đưa ra đấu giá khởi điểm hơn 12 tỷ đồng ở Nghệ AnXã hội - 1 giờ trước
GĐXH - Một lô đất cấp xã đưa ra bán đấu giá ở Nghệ An vừa khiến thị trường “dậy sóng” khi giá khởi điểm lên tới 40 triệu đồng/m², đẩy giá trị mỗi lô lên mức hơn 12,3 tỷ đồng.
Bí ẩn hang 'cá thần' với hàng nghìn con thay đổi màu da theo thời tiết đang chờ khám pháXã hội - 2 giờ trước
GĐXH - Hang "cá thần" Văn Nho chứa đựng bí ẩn khoa học lớn với hàng nghìn con có khả năng thay đổi màu da để dự báo mưa nắng, cùng hệ thống hang ngầm sâu thẳm chưa được khám phá hết.
Tặng bằng khen cho người đàn ông dũng cảm cứu hơn 40 người ở rốn lũ Hòa ThịnhĐời sống - 2 giờ trước
UBND tỉnh Đắk Lắk vừa quyết định tặng bằng khen cho người đàn ông 51 tuổi vì đã có hành động dũng cảm cứu hơn 40 người tại rốn lũ Hòa Thịnh.
Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank trao 5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên taiXã hội - 2 giờ trước
Mới đây, đại diện Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank và các Công ty Thành viên đã trao tặng 5 tỷ đồng qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để hỗ trợ đồng bào tại các vùng chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai sớm ổn định cuộc sống.
Hành trình nữ sinh khoa học Việt trở thành phiên bản 'Number 1' của chính mình và truyền cảm hứng đến thế hệ trẻGiáo dục - 2 giờ trước
Trong khán phòng hội nghị khoa học quốc tế, giữa những báo cáo dày đặc thuật ngữ và công thức, hình ảnh cô gái trong tà áo dài trắng tự tin thuyết trình về thiết kế anten y sinh khiến cả hội trường dõi theo.
Tháng sinh Âm lịch và bí mật tài lộc: Bạn có nằm trong nhóm may mắn?Đời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Người sinh vào những tháng Âm lịch này sở hữu vận may đặc biệt, càng trưởng thành càng thành công, sự nghiệp hanh thông và được quý nhân phù trợ.
Phát hiện bom 'khủng’ sau mưa lũXã hội - 4 giờ trước
GĐXH - Sau đợt mưa lũ, người dân Quảng Trị phát hiện một quả bom "khủng". Lực lượng chức năng phải tiến hành sơ tán 43 hộ dân với 196 nhân khẩu để xử lý quả bom.
Bắt nữ phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồngPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Do nợ nần, nữ phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng đã tự ý chèn số tài khoản bên thứ ba vào hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng tiền giải ngân của khách hàng.
Dự báo biến động mọi phương diện của con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi vào tuần cuối tháng 11Đời sống
GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi sẽ có những biến động ở mọi phương diện vào tuần cuối tháng 11 này. Mọi người hãy cùng tham khảo.