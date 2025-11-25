Từ 'Trường' thành 'Đại học': Bước ngoặt nâng tầm vị thế của ngôi trường 127 năm tuổi

Ngày 20/11/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã ký Quyết định số 2536/QĐ-TTg về việc chuyển Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thành Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Theo Quyết định này, Đại học Công nghiệp Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quản lý về lãnh thổ của UBND TP. Hà Nội.

Như vậy, Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) trở thành đại học thứ 12 tại Việt Nam, đứng cùng hàng ngũ với các đại học khác như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân...

Để chuẩn bị cho bước chuyển mình này, trước đó, Nhà trường đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức với việc thành lập 5 trường thuộc, bao gồm: Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Trường Cơ khí - Ô tô, Trường Kinh tế, Trường Điện - Điện tử và Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

Với quy mô đào tạo trên 35.000 học viên, sinh viên và đội ngũ 1.500 cán bộ, giảng viên, việc chuyển đổi sang mô hình "Đại học" sẽ giúp Nhà trường tăng cường quyền tự chủ, tối ưu hóa nguồn lực và phát triển trên một tầm cao mới.

Trong suốt chiều dài lịch sử, HaUI luôn được đánh giá là "cái nôi" đào tạo cán bộ kỹ thuật, kinh tế hàng đầu cả nước. Đặc biệt, Nhà trường vinh dự và tự hào khi được 4 lần đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm.

Ghi nhận những đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Nhà trường đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, như Huân chương Hồ Chí Minh (2013); Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (2008); Huân chương Độc lập hạng Nhất (1998, 2003); Huân chương Độc lập hạng Ba (1996); Huân chương Chiến công hạng Nhất (1998); Huân chương Chiến công hạng Ba (1988); Huân chương Lao động hạng Nhất (1986, 1988, 2018); Huân chương Lao động hạng Nhì (1981, 1984); Huân chương Lao động hạng Ba (1968, 1978, 2002); Huân chương Hữu nghị của nước CHDCND Lào (2018).

Việc chính thức trở thành "Đại học" đánh dấu bước ngoặt quan trọng, khẳng định tầm vóc và năng lực quản trị mới của Nhà trường. Với tâm thế mới, Đại học Công nghiệp Hà Nội khát vọng trở thành đại học đổi mới sáng tạo, đạt chuẩn quốc tế trong một số lĩnh vực then chốt, tiếp tục sứ mạng đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

