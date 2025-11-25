‘Choáng’ với lô đất cấp xã đưa ra đấu giá khởi điểm hơn 12 tỷ đồng ở Nghệ An

Theo Thông báo 790/TB-TrT do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sở Tư pháp Nghệ An) ngày 20/11, có 21 lô đất tại khu quy hoạch Đồng Màu (xóm Phú Đình Yên Sơn, xã Đô Lương) được đưa ra đấu giá.



Khu quy hoạch Đồng Màu, thuộc xã Đô Lương (Nghệ An)

Điểm đáng chú ý nhất là hai lô biệt thự P13 và P14 được xem là 2 vị trí được xem "đẹp" nhất khu có diện tích lô P14 rộng 293,2 m² được niêm yết giá khởi điểm 11,72 tỷ đồng; tính theo bước giá, mức tối thiểu để tham gia đấu giá lên tới hơn 12,3 tỷ đồng. Lô P13 có diện tích nhỏ hơn (251,5 m²), giá khởi điểm hơn 10 tỷ đồng và mức tối thiểu vượt 10,5 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 14/11, một lô đất khác trong cùng khu vực lô L15 (205,7 m²) đã trúng đấu giá 7,227 tỷ đồng, tương đương 35,1 triệu đồng/m², mức giá từng được xem là "đỉnh sóng" khi cao gần 70% so với giá khởi điểm.

Lãnh đạo UBND xã Đô Lương xác nhận, mức giá hơn 12 tỷ đồng của lô P14 và cho biết đây là lô góc, diện tích lớn nhất, nằm trong khu vực quy hoạch lõi hướng đến phát triển đô thị nên có giá chào bán cao.

Không chỉ hai lô "siêu VIP", các lô còn lại cũng ghi nhận mức giá đáng chú ý. Nhóm lô P22 - P25 (160 m²) có giá khởi điểm 35 triệu đồng/m², tương đương 5,6 tỷ đồng mỗi lô. Riêng lô góc P26 được niêm yết 38,5 triệu đồng/m², khoảng 8,8 tỷ đồng.