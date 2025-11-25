‘Choáng’ với lô đất cấp xã đưa ra đấu giá khởi điểm hơn 12 tỷ đồng ở Nghệ An
GĐXH - Một lô đất cấp xã đưa ra bán đấu giá ở Nghệ An vừa khiến thị trường “dậy sóng” khi giá khởi điểm lên tới 40 triệu đồng/m², đẩy giá trị mỗi lô lên mức hơn 12,3 tỷ đồng.
Theo Thông báo 790/TB-TrT do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sở Tư pháp Nghệ An) ngày 20/11, có 21 lô đất tại khu quy hoạch Đồng Màu (xóm Phú Đình Yên Sơn, xã Đô Lương) được đưa ra đấu giá.
Điểm đáng chú ý nhất là hai lô biệt thự P13 và P14 được xem là 2 vị trí được xem "đẹp" nhất khu có diện tích lô P14 rộng 293,2 m² được niêm yết giá khởi điểm 11,72 tỷ đồng; tính theo bước giá, mức tối thiểu để tham gia đấu giá lên tới hơn 12,3 tỷ đồng. Lô P13 có diện tích nhỏ hơn (251,5 m²), giá khởi điểm hơn 10 tỷ đồng và mức tối thiểu vượt 10,5 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 14/11, một lô đất khác trong cùng khu vực lô L15 (205,7 m²) đã trúng đấu giá 7,227 tỷ đồng, tương đương 35,1 triệu đồng/m², mức giá từng được xem là "đỉnh sóng" khi cao gần 70% so với giá khởi điểm.
Lãnh đạo UBND xã Đô Lương xác nhận, mức giá hơn 12 tỷ đồng của lô P14 và cho biết đây là lô góc, diện tích lớn nhất, nằm trong khu vực quy hoạch lõi hướng đến phát triển đô thị nên có giá chào bán cao.
Không chỉ hai lô "siêu VIP", các lô còn lại cũng ghi nhận mức giá đáng chú ý. Nhóm lô P22 - P25 (160 m²) có giá khởi điểm 35 triệu đồng/m², tương đương 5,6 tỷ đồng mỗi lô. Riêng lô góc P26 được niêm yết 38,5 triệu đồng/m², khoảng 8,8 tỷ đồng.
Bệnh viện Tâm Anh miễn phí tầm soát viêm gan D cho gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B toàn quốcXã hội - 1 giờ trước
Viện Nghiên cứu thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh triển khai xét nghiệm tầm soát viêm gan siêu vi D theo tiêu chuẩn quốc tế cho gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B, giúp đánh giá nguy cơ đồng nhiễm virus viêm gan, phòng ngừa diễn tiến nhanh đến xơ gan, ung thư gan.
Từ 'Trường' thành 'Đại học': Bước ngoặt nâng tầm vị thế của ngôi trường 127 năm tuổiXã hội - 1 giờ trước
Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định chuyển Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thành Đại học Công nghiệp Hà Nội. Đây là bước ngoặt lịch sử, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của ngôi trường có bề dày 127 năm truyền thống, chính thức trở thành đại học thứ 12 của cả nước hoạt động theo mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực.
Những địa điểm không được đăng ký thường trú mới, hàng triệu người dân nên nắm rõĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Đăng ký thường trú là thủ tục xác nhận nơi cư trú ổn định, lâu dài của công dân với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, Luật Cư trú 2020 quy định rõ nhiều địa điểm không được đăng ký thường trú.
Bí ẩn hang 'cá thần' với hàng nghìn con thay đổi màu da theo thời tiết đang chờ khám pháXã hội - 2 giờ trước
GĐXH - Hang "cá thần" Văn Nho chứa đựng bí ẩn khoa học lớn với hàng nghìn con có khả năng thay đổi màu da để dự báo mưa nắng, cùng hệ thống hang ngầm sâu thẳm chưa được khám phá hết.
Tặng bằng khen cho người đàn ông dũng cảm cứu hơn 40 người ở rốn lũ Hòa ThịnhĐời sống - 2 giờ trước
UBND tỉnh Đắk Lắk vừa quyết định tặng bằng khen cho người đàn ông 51 tuổi vì đã có hành động dũng cảm cứu hơn 40 người tại rốn lũ Hòa Thịnh.
Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank trao 5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên taiXã hội - 3 giờ trước
Mới đây, đại diện Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank và các Công ty Thành viên đã trao tặng 5 tỷ đồng qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để hỗ trợ đồng bào tại các vùng chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai sớm ổn định cuộc sống.
Hành trình nữ sinh khoa học Việt trở thành phiên bản 'Number 1' của chính mình và truyền cảm hứng đến thế hệ trẻGiáo dục - 3 giờ trước
Trong khán phòng hội nghị khoa học quốc tế, giữa những báo cáo dày đặc thuật ngữ và công thức, hình ảnh cô gái trong tà áo dài trắng tự tin thuyết trình về thiết kế anten y sinh khiến cả hội trường dõi theo.
Tháng sinh Âm lịch và bí mật tài lộc: Bạn có nằm trong nhóm may mắn?Đời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Người sinh vào những tháng Âm lịch này sở hữu vận may đặc biệt, càng trưởng thành càng thành công, sự nghiệp hanh thông và được quý nhân phù trợ.
Phát hiện bom 'khủng’ sau mưa lũXã hội - 4 giờ trước
GĐXH - Sau đợt mưa lũ, người dân Quảng Trị phát hiện một quả bom "khủng". Lực lượng chức năng phải tiến hành sơ tán 43 hộ dân với 196 nhân khẩu để xử lý quả bom.
Bắt nữ phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồngPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Do nợ nần, nữ phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng đã tự ý chèn số tài khoản bên thứ ba vào hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng tiền giải ngân của khách hàng.
Dự báo biến động mọi phương diện của con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi vào tuần cuối tháng 11Đời sống
GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi sẽ có những biến động ở mọi phương diện vào tuần cuối tháng 11 này. Mọi người hãy cùng tham khảo.