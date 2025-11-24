Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Chi tiết danh sách các phường nội đô Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng từ 1/7/2026

Thứ hai, 15:42 24/11/2025 | Thời sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hà Nội vừa có Tờ trình, dự thảo Nghị quyết gửi HĐND thành phố về quy định vùng phát thải thấp. Theo đó, Hà Nội sẽ triển khai vùng phát thải thấp theo 4 giai đoạn.

Theo VTC News, UBND TP Hà Nội vừa có Tờ trình, dự thảo Nghị quyết gửi HĐND thành phố về quy định vùng phát thải thấp.

Dự thảo nghị quyết nêu rõ, vùng phát thải thấp là khu vực được xác định để hạn chế các phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường nhằm cải thiện chất lượng không khí.

Hà Nội xác định tiêu chí vùng phát thải thấp gồm: Khu vực thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải được xác định tại Quy hoạch Thủ đô Hà Nội; khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông từ mức độ D đến F theo TCVN và khu vực có chỉ số chất lượng không khí trong tối thiểu một năm gần nhất ở dưới mức trung bình theo số liệu trạm quan trắc chuẩn của quốc gia và thành phố.

Chi tiết danh sách 9 phường nội đô Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng từ 1/7/2026 - Ảnh 1.

UBND TP Hà Nội vừa có Tờ trình, dự thảo Nghị quyết gửi HĐND thành phố về quy định vùng phát thải thấp. Ảnh minh họa: TL

Theo Dự thảo Nghị quyết, vùng phát thải thấp sẽ được triển khai theo 4 giai đoạn:

Từ 1/7/2026: Thí điểm tại một số khu vực trong Vành đai 1, gồm 9 phường Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Tây Hồ

Từ 1/1/2028: Hà Nội thực hiện vùng phát thải thấp tại Vành đai 1 và một số khu vực tại Vành đai 2 trở vào (14 phường, gồm 9 phường khu vực đường Vành đai 1 và 5 phường Láng, Đống Đa, Kim Liên, Bạch Mai, Vĩnh Tuy).

Từ 1/1/2030: Hà Nội thực hiện vùng phát thải thấp tại Vành đai 3 trở vào, gồm 36 phường, xã. 14 phường khu vực đường Vành đai 2 và Phú Thượng, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Khương Đình, Định Công, Phương Liệt, Tương Mai, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Long Biên, Phúc Lợi, Việt Hưng, Bồ Đề, Phù Đổng, Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh, Nội Bài.

Sau năm 2031, khu vực nào đáp ứng các tiêu chí về ùn tắc mức độ D - F theo TCVN, hoặc có chỉ số AQI trung bình dưới mức trung bình theo số liệu quan trắc, hay nằm trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt theo Quy hoạch Thủ đô đều phải áp dụng vùng phát thải thấp.

Hà Nội cũng đưa ra quy định với xe máy, ô tô hoạt động kinh doanh vận tải dùng nhiên liệu hóa thạch, trong đó yêu cầu lộ trình chuyển đổi xanh với xe máy là trước năm 2030, với taxi 100% phương tiện thay thế, đầu tư mới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường từ 1/7/2026.

Từ ngày 1/1/2035, UBND TP sẽ quyết định việc hạn chế lưu thông loại phương tiện giao thông đường bộ, lộ trình, phạm vi trên một số tuyến đường, phần đường, làn đường, chiều đường, khung giờ theo điều kiện thực tế.

Cũng theo dự thảo, cá nhân thường trú hoặc tạm trú tại Hà Nội từ hai năm trở lên, là chủ sở hữu xe máy xăng khi chuyển sang xe máy điện, xe sử dụng năng lượng xanh trị giá từ 10 triệu đồng trở lên sẽ được hỗ trợ 20% giá trị phương tiện, tối đa 5 triệu đồng.

Riêng đối với cá nhân thuộc hộ nghèo được hỗ trợ 100% giá trị xe với số tiền tối đa 20 triệu đồng; hộ cận nghèo được hỗ trợ 80% giá trị với số tiền không quá 15 triệu đồng. Mỗi cá nhân chỉ được hỗ trợ một xe, từ khi nghị quyết có hiệu lực đến trước 1/1/2031.

Ngoài ra, Hà Nội cũng dự kiến hỗ trợ 50% lệ phí cấp đăng ký, biển số cho xe máy chuyển sang sử dụng năng lượng sạch; hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ 100%. Hỗ trợ 30% lãi vay đối với hợp đồng vay trả góp (tối đa 12 tháng) khi mua xe máy điện tại các đơn vị liên kết ngân hàng.

Với doanh nghiệp taxi, xe buýt, khi chuyển đổi sang xe xanh và tiếp tục sử dụng biển số định danh đã cấp, thành phố sẽ hỗ trợ 100% lệ phí. Doanh nghiệp cho thuê xe xanh tự lái được miễn phí sử dụng lòng đường, hè phố tối đa 5 năm nếu dùng làm điểm đỗ, tập kết xe.

Để giảm phương tiện cá nhân, thành phố cũng miễn vé xe buýt nhanh, tàu điện khối lượng lớn cho nhiều nhóm đối tượng gồm: người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ dưới 6 tuổi, hộ nghèo, học sinh – sinh viên và công nhân khu công nghiệp.

Chi tiết danh sách 9 phường nội đô Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng từ 1/7/2026 - Ảnh 2.Dự thảo về quy chuẩn khí thải: Những điều cần biết

GĐXH - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất áp dụng quy chuẩn về khí thải mới đối với ô tô, xe máy lưu hành tại Việt Nam. Dự kiến Hà Nội và TPHCM sẽ áp dụng tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt hơn so với các tỉnh, thành phố khác trên cả nước.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Dự thảo về quy chuẩn khí thải: Những điều cần biết

Dự thảo về quy chuẩn khí thải: Những điều cần biết

Bộ Giao thông vận tải nói gì về kiểm định khí thải xe máy từ 1/1/2025?

Bộ Giao thông vận tải nói gì về kiểm định khí thải xe máy từ 1/1/2025?

Tin sáng 10/7: Từ 1/1/2025, xe máy bắt buộc kiểm định khí thải? Tin mới nhất về sức khỏe bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu ở Bắc Giang

Tin sáng 10/7: Từ 1/1/2025, xe máy bắt buộc kiểm định khí thải? Tin mới nhất về sức khỏe bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu ở Bắc Giang

Cục Đăng kiểm: Từ 1/1/2025 chưa thực hiện kiểm định khí thải với xe máy

Cục Đăng kiểm: Từ 1/1/2025 chưa thực hiện kiểm định khí thải với xe máy

Xả khí thải vượt quy chuẩn Nhà máy xử lý rác thải bị phạt nặng

Xả khí thải vượt quy chuẩn Nhà máy xử lý rác thải bị phạt nặng

Cùng chuyên mục

Phớt lờ đèn đỏ, tài xế xe khách ở Lào Cai nhận 'án phạt' 19 triệu đồng

Phớt lờ đèn đỏ, tài xế xe khách ở Lào Cai nhận 'án phạt' 19 triệu đồng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Từ tin báo kèm hình ảnh do người dân cung cấp, lực lượng CSGT tỉnh Lào Cai đã xác minh và lập biên bản xử phạt tài xế xe khách vượt đèn đỏ tại một ngã tư ở phường Cam Đường.

Tin mới nhất không khí lạnh dồn dập ở miền Bắc và xu thế thời tiết trong những ngày tới

Tin mới nhất không khí lạnh dồn dập ở miền Bắc và xu thế thời tiết trong những ngày tới

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng chiều và đêm 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ ngày 25/11 trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm dưới 10 độ.

Tin sáng 24/11: Bộ Công an cảnh báo tin giả AI dựng cảnh kêu cứu, thổi phồng thiệt hại mưa lũ; Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C

Tin sáng 24/11: Bộ Công an cảnh báo tin giả AI dựng cảnh kêu cứu, thổi phồng thiệt hại mưa lũ; Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an phát cảnh báo tin giả AI dựng cảnh kêu cứu, thổi phồng thiệt hại mưa lũ miền Trung, gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ; Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ.

Hà Nội: Khu đất quy hoạch trường học ngang nhiên bị 'xẻ thịt' làm bãi xe khổng lồ, dựng công trình trái phép

Hà Nội: Khu đất quy hoạch trường học ngang nhiên bị 'xẻ thịt' làm bãi xe khổng lồ, dựng công trình trái phép

Thời sự - 19 giờ trước

GĐXH - Khu đất rộng hàng nghìn m2 vốn được quy hoạch xây dựng trường học tại Khu đô thị (KĐT) Thành phố Giao Lưu (phường Phú Diễn, TP Hà Nội) sau nhiều năm chậm triển khai hiện đang ngang nhiên bị "xẻ thịt" biến thành các bãi xe, gara ô tô, dựng công trình không phép...

Mưa lũ lịch sử ở miền Trung gây thiệt hại hơn 13 nghìn tỷ đồng

Mưa lũ lịch sử ở miền Trung gây thiệt hại hơn 13 nghìn tỷ đồng

Xã hội - 20 giờ trước

Mưa lớn kéo dài từ ngày 22 đến 23/11 đã gây ra đợt lũ nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, khiến 102 người chết và mất tích, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị ngập, giao thông tê liệt và thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 13.078 tỷ đồng.

Những hình ảnh người dân và đội cứu hộ oằn mình trong lũ dữ

Những hình ảnh người dân và đội cứu hộ oằn mình trong lũ dữ

Xã hội - 1 ngày trước

GĐXH - Những ngày qua, nhiều địa phương ở Quảng Bình, Nha Trang, Đắk Lắk... chìm trong biển nước khi nước lũ dâng cao. Đặc biệt tỉnh miền Trung này trở thành rốn lũ mới, khiến phận người thật nhỏ bé giữa cơn đại hồng thủy.

Cục CSGT thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn trên đường Vành đai 3

Cục CSGT thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn trên đường Vành đai 3

Xã hội - 1 ngày trước

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên tuyến Vành đai 3 trên cao vào đêm 22/11 khiến 2 người bị thương, ngày 23/11, Cục CSGT (Bộ Công an) đã thông tin ban đầu về nguyên nhân vụ việc.

102 người chết, mất tích do mưa lũ, Đắk Lắk thiệt hại nặng nề nhất

102 người chết, mất tích do mưa lũ, Đắk Lắk thiệt hại nặng nề nhất

Xã hội - 1 ngày trước

Số liệu thống kê đến sáng nay (23/11) cho thấy, mưa lũ đã làm 102 người chết và mất tích, thiệt hại vật chất ước tính trên 9000 tỷ đồng. Đắk Lắk là nơi tang thương nhất, thiệt hại nặng nề nhất.

Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ

Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ

Xã hội - 1 ngày trước

Sáng 23/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 2572/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Ngành Y tế tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24 hỗ trợ nhân dân vùng lũ lụt miền Trung

Ngành Y tế tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24 hỗ trợ nhân dân vùng lũ lụt miền Trung

Xã hội - 1 ngày trước

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Bộ đã yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24; sẵn sàng thu dung, cấp cứu cho nạn nhân do mưa lũ gây ra.

Xem nhiều

Tin mới nhất không khí lạnh dồn dập ở miền Bắc và xu thế thời tiết trong những ngày tới

Tin mới nhất không khí lạnh dồn dập ở miền Bắc và xu thế thời tiết trong những ngày tới

Thời sự

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng chiều và đêm 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ ngày 25/11 trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm dưới 10 độ.

Tin sáng 24/11: Bộ Công an cảnh báo tin giả AI dựng cảnh kêu cứu, thổi phồng thiệt hại mưa lũ; Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C

Tin sáng 24/11: Bộ Công an cảnh báo tin giả AI dựng cảnh kêu cứu, thổi phồng thiệt hại mưa lũ; Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C

Xã hội
Hà Nội: Khu đất quy hoạch trường học ngang nhiên bị 'xẻ thịt' làm bãi xe khổng lồ, dựng công trình trái phép

Hà Nội: Khu đất quy hoạch trường học ngang nhiên bị 'xẻ thịt' làm bãi xe khổng lồ, dựng công trình trái phép

Thời sự
Miền Bắc sắp đón tiếp không khí lạnh, Trung Bộ mưa dai dẳng

Miền Bắc sắp đón tiếp không khí lạnh, Trung Bộ mưa dai dẳng

Xã hội
Những hình ảnh người dân và đội cứu hộ oằn mình trong lũ dữ

Những hình ảnh người dân và đội cứu hộ oằn mình trong lũ dữ

Xã hội

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top