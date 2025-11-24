Chi tiết danh sách các phường nội đô Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng từ 1/7/2026

Theo VTC News, UBND TP Hà Nội vừa có Tờ trình, dự thảo Nghị quyết gửi HĐND thành phố về quy định vùng phát thải thấp.

Dự thảo nghị quyết nêu rõ, vùng phát thải thấp là khu vực được xác định để hạn chế các phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường nhằm cải thiện chất lượng không khí.

Hà Nội xác định tiêu chí vùng phát thải thấp gồm: Khu vực thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải được xác định tại Quy hoạch Thủ đô Hà Nội; khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông từ mức độ D đến F theo TCVN và khu vực có chỉ số chất lượng không khí trong tối thiểu một năm gần nhất ở dưới mức trung bình theo số liệu trạm quan trắc chuẩn của quốc gia và thành phố.

UBND TP Hà Nội vừa có Tờ trình, dự thảo Nghị quyết gửi HĐND thành phố về quy định vùng phát thải thấp. Ảnh minh họa: TL

Theo Dự thảo Nghị quyết, vùng phát thải thấp sẽ được triển khai theo 4 giai đoạn:

Từ 1/7/2026: Thí điểm tại một số khu vực trong Vành đai 1, gồm 9 phường Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Tây Hồ

Từ 1/1/2028: Hà Nội thực hiện vùng phát thải thấp tại Vành đai 1 và một số khu vực tại Vành đai 2 trở vào (14 phường, gồm 9 phường khu vực đường Vành đai 1 và 5 phường Láng, Đống Đa, Kim Liên, Bạch Mai, Vĩnh Tuy).

Từ 1/1/2030: Hà Nội thực hiện vùng phát thải thấp tại Vành đai 3 trở vào, gồm 36 phường, xã. 14 phường khu vực đường Vành đai 2 và Phú Thượng, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Khương Đình, Định Công, Phương Liệt, Tương Mai, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Long Biên, Phúc Lợi, Việt Hưng, Bồ Đề, Phù Đổng, Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh, Nội Bài.

Sau năm 2031, khu vực nào đáp ứng các tiêu chí về ùn tắc mức độ D - F theo TCVN, hoặc có chỉ số AQI trung bình dưới mức trung bình theo số liệu quan trắc, hay nằm trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt theo Quy hoạch Thủ đô đều phải áp dụng vùng phát thải thấp.

Hà Nội cũng đưa ra quy định với xe máy, ô tô hoạt động kinh doanh vận tải dùng nhiên liệu hóa thạch, trong đó yêu cầu lộ trình chuyển đổi xanh với xe máy là trước năm 2030, với taxi 100% phương tiện thay thế, đầu tư mới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường từ 1/7/2026.

Từ ngày 1/1/2035, UBND TP sẽ quyết định việc hạn chế lưu thông loại phương tiện giao thông đường bộ, lộ trình, phạm vi trên một số tuyến đường, phần đường, làn đường, chiều đường, khung giờ theo điều kiện thực tế.

Cũng theo dự thảo, cá nhân thường trú hoặc tạm trú tại Hà Nội từ hai năm trở lên, là chủ sở hữu xe máy xăng khi chuyển sang xe máy điện, xe sử dụng năng lượng xanh trị giá từ 10 triệu đồng trở lên sẽ được hỗ trợ 20% giá trị phương tiện, tối đa 5 triệu đồng.

Riêng đối với cá nhân thuộc hộ nghèo được hỗ trợ 100% giá trị xe với số tiền tối đa 20 triệu đồng; hộ cận nghèo được hỗ trợ 80% giá trị với số tiền không quá 15 triệu đồng. Mỗi cá nhân chỉ được hỗ trợ một xe, từ khi nghị quyết có hiệu lực đến trước 1/1/2031.

Ngoài ra, Hà Nội cũng dự kiến hỗ trợ 50% lệ phí cấp đăng ký, biển số cho xe máy chuyển sang sử dụng năng lượng sạch; hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ 100%. Hỗ trợ 30% lãi vay đối với hợp đồng vay trả góp (tối đa 12 tháng) khi mua xe máy điện tại các đơn vị liên kết ngân hàng.

Với doanh nghiệp taxi, xe buýt, khi chuyển đổi sang xe xanh và tiếp tục sử dụng biển số định danh đã cấp, thành phố sẽ hỗ trợ 100% lệ phí. Doanh nghiệp cho thuê xe xanh tự lái được miễn phí sử dụng lòng đường, hè phố tối đa 5 năm nếu dùng làm điểm đỗ, tập kết xe.

Để giảm phương tiện cá nhân, thành phố cũng miễn vé xe buýt nhanh, tàu điện khối lượng lớn cho nhiều nhóm đối tượng gồm: người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ dưới 6 tuổi, hộ nghèo, học sinh – sinh viên và công nhân khu công nghiệp.