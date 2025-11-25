Giải cứu nam sinh 17 tuổi bị bắt cóc online sau 4 giờ

Ngày 25/11, Công an phường Vinh Hưng (Nghệ An) cho biết, sau 4 giờ lần tìm dấu vết, giải cứu một nạn nhân khỏi một vụ "bắt cóc online" tinh vi.

Hình ảnh camera ghi lại K. bỏ nhà và làm theo chỉ dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Trước đó, khi phát hiện con trai N.H.D.K. (17 tuổi) có biểu hiện hoảng hốt, ôm chặt điện thoại rồi rời nhà cùng một khoản tiền, chị Tr.T.T. (khối Mỹ Hậu, phường Vinh Hưng) bất ngờ nhận cuộc gọi lạ. Qua video call, em K. trong trạng thái run rẩy yêu cầu gia đình chuyển ngay 100 triệu đồng vào tài khoản "của cơ quan công an" để phục vụ "niêm phong, điều tra" một vụ án ma túy mà em bị vu khống.

Nghi ngờ đây là lừa đảo, gia đình trình báo Công an phường Vinh Hưng. Từ trích xuất camera đến rà soát các điểm nghi vấn, lực lượng chức năng xác định được vị trí em K. tại một khách sạn ở phường Thành Vinh. Thời điểm được tìm thấy, K. đang hoảng loạn và chuẩn bị bắt xe đi TP.HCM theo "chỉ đạo" của các đối tượng.

Làm việc với công an, K. cho biết bị các đối tượng giả danh cán bộ điều tra gọi điện, dọa nạt và yêu cầu tách khỏi gia đình, cắt liên lạc, thuê phòng để "làm việc kín", đồng thời ép chuyển tiền. Đây là thủ đoạn "bắt cóc online", khiến nạn nhân tự biến mình thành "con tin" trong không gian mạng, rất dễ dẫn tới bị chiếm đoạt tài sản hoặc dụ dỗ sang các địa bàn nguy hiểm.

Công an phường Vinh Hưng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin các cuộc gọi tự xưng lực lượng chức năng yêu cầu chuyển tiền, giữ bí mật hoặc rời khỏi nhà; khi gặp tình huống khả nghi cần liên hệ ngay công an nơi gần nhất.