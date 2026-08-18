Tuấn cùng đồng đội tóm gọn nhóm phản động của Lok

Trong tập cuối phim "Trời cao nguyên xanh" đã được phát sóng, bà con vì bị kích động nên đã đồng loạt kéo lên huyện, lên tỉnh đòi trả lại đất, gây mất trật tự an ninh. Ở làng Tơ Rơi, mục sư Trung đã đứng ra cố gắng thuyết phục người dân trở về nhà nhưng bà con kiên quyết không nghe theo. Các cán bộ chiến sĩ cũng giải thích với bà con rằng nhiệm vụ của họ là giúp bà con loại bỏ cái xấu, giữ gìn an ninh buôn làng. Đám đông vẫn không ngừng tiến tới.

Trong số những người có mặt tại đây có những kẻ thuộc tổ chức phản động trà trộn vào. Một kẻ trong số chúng đã chuẩn bị giơ súng tấn công đồng bào thì bị A Briu phát hiện lao vào ngăn cản. Phát đạn bắn trúng A Briu. Sự ra đi của anh khiến Minh và đồng đội rất đau buồn.

A Briu bị trúng đạn từ kẻ xấu và đã qua đời. Ảnh VTV

Thấy bà con ngày càng kích động, Già Rin cũng thuyết phục bà con bình tĩnh. Ông nói: "Tổ tiên chúng ta bao đời truyền lại, con cháu phải giữ gìn mồ mả, bảo vệ gia đình. Tụi bây mà làm liều thì hôm nay sẽ là ngày tàn của Tơ Rơi. Tụi bây là người chịu thiệt… Người xúi giục, lôi kéo, kích động tụi bây làm điều sai trái ngày hôm nay đang ở đâu?".

Già Rin vì tức giận mà ho ra máu, khiến nhiều người dân lo lắng. Khi nghe Già phân tích, nhiều người dân trong làng Tơ Rơi đã trở về nhà, còn các đối tượng xấu đã bị bắt ngay tại chỗ.

Già Rin nỗ lực thuyết phục bà con trở về nhà. Ảnh VTV

A Lang dẫn đám đông đồng bào tiến về tỉnh, yêu cầu gặp lãnh đạo địa phương. Chủ tịch tỉnh đã ngay lập tức có mặt ở hiện trường để gặp gỡ, lắng nghe và đối thoại, giải quyết tất cả những vướng mắc của bà con trong phạm vi và trách nhiệm của mình. A Lang và đồng bọn liên tục kích động bà con đòi lại đất từ chính quyền.

Chủ tịch tỉnh khẳng định chủ trương chính sách Nhà nước luôn hướng về đồng bào, làm thế nào để nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, điện, đường, trường, trạm. Cuộc sống của đồng bào hiện nay rất tốt so với 10 năm về trước, bà con bây giờ đầy đủ cơm ăn áo mặc, trẻ em được cắp sách đến trường, thanh niên có công ăn việc làm. Có điện, có tivi, có mạng internet, đường sá rộng đẹp, nhà cửa khang trang, dù vậy vẫn còn có hoàn cảnh khó khăn. Thế nhưng, A Lang vẫn ngoan cố, vẫn cố tình kích động bà con.

Sau khi Chủ tịch tỉnh lần lượt giải đáp các thắc mắc từ bà con, nhiều người dân đã quyết định về nhà. Lực lượng an ninh lúc này đã yêu cầu A Lang về trụ sở để làm rõ vấn đề. Minh cũng cho A Lang biết việc Lok đã bỏ trốn từ sớm, anh ta chỉ bị Lok lợi dụng trong suốt thời gian qua.

Lok bị bắt trong quá trình bỏ trốn. Ảnh VTV

Trong lúc người dân đang đổ ra các con đường, Lok lại đưa A Dũi trốn về biên giới với mục đích ra nước ngoài. A Dũi cũng thắc mắc về lý do Lok rời đi và được ông ta thẳng thắn trả lời về mục tiêu thực sự trong kế hoạch của mình. Tuy nhiên, ngay khi tiến vào trong rừng sâu, Lok và đồng bọn đã bị lực lượng an ninh bắt giữ cùng với đầy đủ tang vật. Điều bất ngờ là chính A Dũi đã cung cấp thông tin vị trí cho công an để truy bắt Lok.



Y Liên được giải cứu thành công và đưa đi bệnh viện sau khi bị trúng đạn. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, tàn quân nhóm A Gôn đã bị lực lượng an ninh bắt giữ phần lớn. A Gôn đã bỏ trốn, mang theo Y Liên để làm con tin. Tuấn và các đồng đội đang phối hợp truy bắt A Gôn trong rừng. Trong lúc vùng vẫy trốn khỏi tay A Gôn, Y Liên đã bị trúng đạn. Cô đã nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Tại đây, A Dũi cũng đã có mặt để kịp thời truyền máu, cứu sống chị gái.

Sóng gió đã qua, Tuấn và Minh cùng các đồng đội tiếp tục với những nhiệm vụ mới. Ảnh VTV

Sau những cơn sóng gió, Tuấn và các đồng đội tiếp tục với những nhiệm vụ mới, bảo vệ đời sống người dân. Cuộc sống ở làng Tơ Rơi giờ cũng đã khác lúc Tuấn mới về làng. A Dũi chuẩn bị kết hôn và đã mang thiệp mời Tuấn và các đồng đội về làng. Tại đám cưới của A Dũi, các cán bộ và người dân đã cùng trò chuyện vui vẻ, nắm tay nhau nhảy điệu nhảy truyền thống của đồng bào.

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