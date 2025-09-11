Mới nhất
Tùng Dương chăm tập thể dục, đầu tư về thời trang để chinh phục khán giả

Thứ năm, 16:17 11/09/2025 | Giải trí
GĐXH - Tùng Dương thời gian qua trở thành gương mặt đắt show, ngoài thăng hoa về giọng hát, nam ca sĩ còn chỉn chu cả về trang phục lẫn hình thể.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Tùng Dương, Hòa Minzy cần được khích lệ bằng những hành động thiết thựcNhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Tùng Dương, Hòa Minzy cần được khích lệ bằng những hành động thiết thực

GĐXH - Tùng Dương, Hòa Minzy, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là những gương mặt có nhiều đóng góp cho dòng nhạc về chủ đề tình yêu quê hương, Tổ quốc. Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long cho rằng hiện tại cần có những hành động thiết thực để cổ vũ, khuyến khích họ.

Sự kiện A80 vừa qua, Tùng Dương là ca sĩ hiếm hoi được tham gia nhiều sự kiện, chương trình âm nhạc chính thống, concert quốc gia như "Tổ quốc trong tim", "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", "Mãi là người Việt Nam", biểu diễn trong Lễ diễu binh, diễu hành cấp nhà nước sáng 2/9, hòa nhạc quốc gia "Điều còn mãi"... Đặc biệt, tiết mục "Viết tiếp câu chuyện hoà bình của nam ca sĩ hát cùng 50.000 khán giả tại chương trình “Tổ quốc trong tim” lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội.

Tùng Dương chăm tập thể dục, đầu tư về thời trang để chinh phục khán giả - Ảnh 2.

Tùng Dương là nghệ sĩ có nhiều cống hiến trong nhiều chương trình dành cho đại lễ A80.

Anh cũng là gương mặt uy tín để góp mặt các sự kiện quan trọng trong tháng 8 như: 80 năm thành lập Bộ Nội vụ tại chương trình Tổ quốc - Niềm tin - Hạnh phúc; Chào mừng Đại hội Đảng Bộ UBND thành phố Hà Nội lần thứ nhất; chương trình 80 năm - Vinh Quang Công An Nhân Dân Việt Nam nhằm kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Nam ca sĩ gây sốt ở nhiều bảng xếp hạng âm nhạc với 2 MV cũng cho ra mắt cùng vào tháng 8. Cụ thể MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình’’ sau 15 ngày ra mắt hiện đã đạt 5 triệu view. MV “Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai” sau 24 ngày đạt 4 triệu view. Lần đầu bắt tay với nhạc sĩ tỷ view Nguyễn Văn Chung, cả 2 ca khúc được Tùng Dương thể hiện đã chạm đến trái tim của nhiều thế hệ khán giả Việt Nam. Từ cháu nhỏ 4,5 tuổi đến các bác đã lớn tuổi thậm chí là người hâm mộ nước ngoài cũng nhiệt tình tham gia phần thi cover ca khúc mới của nam ca sĩ có tựa đề “Việt Nam: Tự hào tiếp bước tương lai’’.

Tùng Dương chăm tập thể dục, đầu tư về thời trang để chinh phục khán giả - Ảnh 3.

Tùng Dương cho biết ngoài giọng hát, anh còn cố gắng chỉn chu về ngoại hình.

Trước đây Tùng Dương sở hữu lượng khán giả không dàn trải rộng như những tên tuổi trẻ trung khác. Nhưng hai năm trở lại đây, sau bản hit "Một vòng Việt Nam" và "Tái sinh", tiếng hát vang, dày và đầy nội lực của Tùng Dương khiến nhiều đồng nghiệp nể phục và khán giả say mê.

Để duy trì giọng hát tốt, ca sĩ Tùng Dương rất chăm chỉ tập gym, thường xuyên ra phòng tập những lúc không có show. Nam ca sĩ cho biết sắp tới sẽ tham gia chơi thêm môn thể thao pickleball để nâng cao sức khỏe. "Để có làn hơi tốt và trường sức với những ca khúc cần cao độ và có tính hào sảng tôi phải luôn chăm chỉ thể dục’’, ca sĩ Tùng Dương trải lòng.

Nam nghệ sĩ cho rằng việc tập thể dục chiếm 40%, còn ăn uống chiếm 60% tác động giảm cân hoặc giữ dáng. "Điều quan trọng là mỗi người hiểu cơ thể và xác định mục tiêu của mình bởi chưa chắc chế độ của tôi phù hợp với tất cả. Ngoài ra, tôi nghĩ việc tiếp xúc với nghệ thuật sẽ giữ tâm hồn vui vẻ, yêu đời, tạo động lực khỏe đẹp hơn", ca sĩ nói.

Tùng Dương chăm tập thể dục, đầu tư về thời trang để chinh phục khán giả - Ảnh 4.

Tùng Dương quan tâm đến thời trang để đẹp hơn trong mắt khán giả.

Về phong cách thời trang, nam ca sĩ cũng trau chuốt hơn. Giai đoạn từ album Độc đạo, Li ti, Human anh luôn chọn phong cách thời trang Avant - garde. Đây là một lựa chọn táo bạo thường được xem như “nghệ thuật trong thời trang”. Phong cách này đi ngược chuẩn mực truyền thống, thử nghiệm với hình khối, cấu trúc, chất liệu và ý tưởng đột phá. Nó phá đi cách suy nghĩ và hình dung thông thường về thời trang. Để nó phù hợp với concept âm nhạc hay trong những liveshow sáng tạo và đậm chất Tùng Dương.

Còn hiện tại ngoài một vài nhà thiết kế thời trang trong nước hiện nam ca sĩ vẫn mặc những đồ thiết kế của các thương hiệu thế giới. "Để cập nhật về thời trang, tôi nghĩ một người nghệ sĩ ngoài việc theo tính thời đại và sự cập nhật vẫn phải thể hiện rõ cá tính, bản sắc riêng của mình. Tôi tránh chọn những thời trang có logo to và dễ nhìn dễ thấy. Mặc như vậy dễ đụng hàng với số đông. Nếu bạn thực sự “unique” thì hãy kết hợp (mix & match) cho mình một cách hiệu quả nhất", ca sĩ Tùng Dương cho biết.

Tùng Dương chăm tập thể dục, đầu tư về thời trang để chinh phục khán giả - Ảnh 5.

Anh chịu khó tập thể dục để giảm cân và khỏe mạnh hơn.

Theo thời gian Tùng Dương đã biến hoá thời trang để phù hợp với từng không gian, từng thời điểm. Điều này các ngôi sao trên thế giới cũng phải luôn thay đổi để cập nhật như Lady Gaga, Bjork, Beyonce... không phải lúc nào cũng thật dị biệt. Anh nói: "Đỉnh cao của thời trang vẫn luôn phải giữ sự thanh lịch dù có phá cách hay cổ điển. Chính vì vậy theo từng giai đoạn làm nghệ thuật tôi thích mình bớt các chi tiết mà chú trọng tới tính thanh lịch.

Đặc biệt với những chương trình hòa nhạc trong nước tôi cũng muốn thật lịch lãm và tiết chế hơn so với những sự xuất hiện ở các chương trình lễ hội. Ngoài những bộ áo dài mang tính truyền thống và rực rỡ sắc màu của các nhà thiết kế trong nước tôi đang hướng tới hình ảnh lịch lãm của một người đàn ông hát đã có sự trưởng thành".

Sau những ngày bận rộn cho nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, Tùng Dương đang dồn nhiều thời gian để hoàn thành các công đoạn cuối cùng cho đĩa than mới dự tính sẽ ra mắt vào dịp cuối năm. Đây là đĩa than đầu tiên của nam ca sĩ nên anh dành rất nhiều kỹ lưỡng về khâu biên tập lẫn thu thanh cũng như kỹ càng các khâu thiết kế sao cho ấn tượng.

Diva Hồng Nhung, Tùng Dương thăng hoa trong "Điều còn mãi"Diva Hồng Nhung, Tùng Dương thăng hoa trong 'Điều còn mãi'

GĐXH - Diva Hồng Nhung, Tùng Dương cùng rất nhiều nghệ sĩ đã có một buổi biểu diễn thăng hoa trong chương trình Hòa nhạc quốc gia "Điều còn mãi".

Đỗ Quyên
