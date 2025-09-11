Tùng Dương chăm tập thể dục, đầu tư về thời trang để chinh phục khán giả
GĐXH - Tùng Dương thời gian qua trở thành gương mặt đắt show, ngoài thăng hoa về giọng hát, nam ca sĩ còn chỉn chu cả về trang phục lẫn hình thể.
Sự kiện A80 vừa qua, Tùng Dương là ca sĩ hiếm hoi được tham gia nhiều sự kiện, chương trình âm nhạc chính thống, concert quốc gia như "Tổ quốc trong tim", "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", "Mãi là người Việt Nam", biểu diễn trong Lễ diễu binh, diễu hành cấp nhà nước sáng 2/9, hòa nhạc quốc gia "Điều còn mãi"... Đặc biệt, tiết mục "Viết tiếp câu chuyện hoà bình của nam ca sĩ hát cùng 50.000 khán giả tại chương trình “Tổ quốc trong tim” lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội.
Anh cũng là gương mặt uy tín để góp mặt các sự kiện quan trọng trong tháng 8 như: 80 năm thành lập Bộ Nội vụ tại chương trình Tổ quốc - Niềm tin - Hạnh phúc; Chào mừng Đại hội Đảng Bộ UBND thành phố Hà Nội lần thứ nhất; chương trình 80 năm - Vinh Quang Công An Nhân Dân Việt Nam nhằm kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".
Nam ca sĩ gây sốt ở nhiều bảng xếp hạng âm nhạc với 2 MV cũng cho ra mắt cùng vào tháng 8. Cụ thể MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình’’ sau 15 ngày ra mắt hiện đã đạt 5 triệu view. MV “Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai” sau 24 ngày đạt 4 triệu view. Lần đầu bắt tay với nhạc sĩ tỷ view Nguyễn Văn Chung, cả 2 ca khúc được Tùng Dương thể hiện đã chạm đến trái tim của nhiều thế hệ khán giả Việt Nam. Từ cháu nhỏ 4,5 tuổi đến các bác đã lớn tuổi thậm chí là người hâm mộ nước ngoài cũng nhiệt tình tham gia phần thi cover ca khúc mới của nam ca sĩ có tựa đề “Việt Nam: Tự hào tiếp bước tương lai’’.
Trước đây Tùng Dương sở hữu lượng khán giả không dàn trải rộng như những tên tuổi trẻ trung khác. Nhưng hai năm trở lại đây, sau bản hit "Một vòng Việt Nam" và "Tái sinh", tiếng hát vang, dày và đầy nội lực của Tùng Dương khiến nhiều đồng nghiệp nể phục và khán giả say mê.
Để duy trì giọng hát tốt, ca sĩ Tùng Dương rất chăm chỉ tập gym, thường xuyên ra phòng tập những lúc không có show. Nam ca sĩ cho biết sắp tới sẽ tham gia chơi thêm môn thể thao pickleball để nâng cao sức khỏe. "Để có làn hơi tốt và trường sức với những ca khúc cần cao độ và có tính hào sảng tôi phải luôn chăm chỉ thể dục’’, ca sĩ Tùng Dương trải lòng.
Nam nghệ sĩ cho rằng việc tập thể dục chiếm 40%, còn ăn uống chiếm 60% tác động giảm cân hoặc giữ dáng. "Điều quan trọng là mỗi người hiểu cơ thể và xác định mục tiêu của mình bởi chưa chắc chế độ của tôi phù hợp với tất cả. Ngoài ra, tôi nghĩ việc tiếp xúc với nghệ thuật sẽ giữ tâm hồn vui vẻ, yêu đời, tạo động lực khỏe đẹp hơn", ca sĩ nói.
Về phong cách thời trang, nam ca sĩ cũng trau chuốt hơn. Giai đoạn từ album Độc đạo, Li ti, Human anh luôn chọn phong cách thời trang Avant - garde. Đây là một lựa chọn táo bạo thường được xem như “nghệ thuật trong thời trang”. Phong cách này đi ngược chuẩn mực truyền thống, thử nghiệm với hình khối, cấu trúc, chất liệu và ý tưởng đột phá. Nó phá đi cách suy nghĩ và hình dung thông thường về thời trang. Để nó phù hợp với concept âm nhạc hay trong những liveshow sáng tạo và đậm chất Tùng Dương.
Còn hiện tại ngoài một vài nhà thiết kế thời trang trong nước hiện nam ca sĩ vẫn mặc những đồ thiết kế của các thương hiệu thế giới. "Để cập nhật về thời trang, tôi nghĩ một người nghệ sĩ ngoài việc theo tính thời đại và sự cập nhật vẫn phải thể hiện rõ cá tính, bản sắc riêng của mình. Tôi tránh chọn những thời trang có logo to và dễ nhìn dễ thấy. Mặc như vậy dễ đụng hàng với số đông. Nếu bạn thực sự “unique” thì hãy kết hợp (mix & match) cho mình một cách hiệu quả nhất", ca sĩ Tùng Dương cho biết.
Theo thời gian Tùng Dương đã biến hoá thời trang để phù hợp với từng không gian, từng thời điểm. Điều này các ngôi sao trên thế giới cũng phải luôn thay đổi để cập nhật như Lady Gaga, Bjork, Beyonce... không phải lúc nào cũng thật dị biệt. Anh nói: "Đỉnh cao của thời trang vẫn luôn phải giữ sự thanh lịch dù có phá cách hay cổ điển. Chính vì vậy theo từng giai đoạn làm nghệ thuật tôi thích mình bớt các chi tiết mà chú trọng tới tính thanh lịch.
Đặc biệt với những chương trình hòa nhạc trong nước tôi cũng muốn thật lịch lãm và tiết chế hơn so với những sự xuất hiện ở các chương trình lễ hội. Ngoài những bộ áo dài mang tính truyền thống và rực rỡ sắc màu của các nhà thiết kế trong nước tôi đang hướng tới hình ảnh lịch lãm của một người đàn ông hát đã có sự trưởng thành".
Sau những ngày bận rộn cho nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, Tùng Dương đang dồn nhiều thời gian để hoàn thành các công đoạn cuối cùng cho đĩa than mới dự tính sẽ ra mắt vào dịp cuối năm. Đây là đĩa than đầu tiên của nam ca sĩ nên anh dành rất nhiều kỹ lưỡng về khâu biên tập lẫn thu thanh cũng như kỹ càng các khâu thiết kế sao cho ấn tượng.
NSND Ngọc Lan hồi tưởng vai diễn từ hơn 60 năm trướcGiải trí - 29 phút trước
GĐXH - Hồi tưởng về bộ phim "Lửa trung tuyến", NSND Ngọc Lan đã có những chia sẻ thú vị về vai diễn và chuyện tình đẹp như mơ với NSND Ngô Mạnh Lân.
Khán giả tranh cãi về bài viết 'không trận đánh nào diễn ra bên trong Thành cổ như Mưa đỏ'Giải trí - 29 phút trước
GĐXH - "Mưa đỏ" đã cán mốc doanh thu 600 tỷ đồng và trở thành phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử. Sau những thành công của phim, hiện tại trên mạng xã hội xuất hiện những ý kiến trái chiều về các chi tiết lịch sử của cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.
Chồng sắp cưới của Á hậu Hương Ly là ai?Giải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Hương Ly - Á hậu Miss Universe Vietnam 2023 bất ngờ thông báo sắp tổ chức đám cưới, lần hiếm hoi khoe rõ mặt vị hôn phu.
Tùng Dương cover lại hit của Hòa Minzy 'Nỗi đau giữa hoà bình' tại concert 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Concert “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra vào tối 15/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.
'Vietnam's Next Top Model' tập 7: Thí sinh bước vào thử thách chụp hình với chủ đề Trung thuXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tập 7 "Vietnam's Next Top Model", các thí sinh bước vào thử thách chụp ảnh với chủ đề Tết Trung thu và nghệ thuật lân sư rồng.
Khán giả sốc trước cảnh Lê Khánh chìm dưới hồ sâu trong tiếng gào khóc tuyệt vọngXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Lê Khánh một lần nữa khẳng định vị thế diễn viên thực lực với hơn 20 năm gắn bó màn ảnh. Ánh mắt, biểu cảm của cô ở những phân đoạn đau đớn, giằng xé nội tâm khiến khán giả thắt lòng.
Đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today' tặng vé miễn phí tới 20 nghìn khán giảXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Ban tổ chức đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today" đã có thông báo tặng vé miễn phí tới 20.000 khán giả.
"Nữ hoàng cảnh nóng" của showbiz Việt: 18 tuổi lấy chồng, bị bạo hành như "địa ngục trần gian", sắc vóc hiện tại ra sao?Giải trí - 4 giờ trước
Từ cô gái 18 tuổi bước vào hôn nhân đầy bão tố, trải qua những trận đòn roi dã man đến mức rạn hộp sọ, Kiều Trinh - nữ diễn viên từng được mệnh danh “Nữ hoàng cảnh nóng” Vbiz nay ra sao sau bao biến cố cuộc đời?
Phản ứng của 2 con NSND Trung Anh khi được gợi ý đi đóng phim cùng bốGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - 2 con của NSND Trung Anh lúc nhỏ đều được các đạo diễn mời đi đóng phim cùng bố nhưng phản ứng của họ lại thẳng thắn, chân thật khiến ai cũng ngỡ ngàng. Chính NSND Trung Anh đã kể và bật cười vì điều này.
Thượng tá Đặng Thái Huyền lên tiếng về tranh luận trái chiều xung quanh phim 'Mưa đỏ'Giải trí - 5 giờ trước
Thượng tá, NSƯT Đặng Thái Huyền bất ngờ phản hồi về tranh luận trái chiều xung quanh phim "Mưa đỏ".
Sau gần một thập kỷ bên nhau, Lương Thế Thành - Thúy Diễm bị đồn ly hôn vì một lý do bất ngờGiải trí
GĐXH - Diễn viên Lương Thế Thành và Thúy Diễm đang đối mặt với tin đồn ly hôn sau gần một thập kỷ bên nhau. Đáng chú ý, nguyên nhân lan truyền lại đến từ một nụ hôn của Thúy Diễm với bạn diễn trên sân khấu kịch.