Diva Hồng Nhung, Tùng Dương thăng hoa trong 'Điều còn mãi'

Tối nay 1/9 xem Mỹ Tâm, Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn biểu diễn tại concert quốc gia đặc biệt GĐXH - Concert quốc gia “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối 1/9 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Nhằm mang tới màu sắc mới cho chương trình sau hơn một thập kỷ tổ chức, "Điều còn mãi" năm nay có nhiều nghệ sĩ lần đầu tham gia như: Hà An Huy, Đinh Trang, Bạch Trà, Viết Danh, Lương Khánh Nhi, Phan Phúc. Cùng với đó, "Điều còn mãi" 2025 đón chào sự trở lại của Hồng Nhung, Tùng Dương và Lan Anh - những gương mặt quen thuộc trong những chương trình "Điều còn mãi" trước đây nhưng vắng mặt các năm gần đây.

Đúng Quốc khánh mùng 2/9, chương trình Hòa nhạc quốc gia "Điều còn mãi" đã được báo VietNamNet tổ chức vào lúc 14h trong không khí trang nghiêm và chuyên nghiệp. Chương trình đã khép lại với thành công rực rỡ, hòa chung cùng không khí hân hoan của người dân cả nước.

Nhạc trưởng Olivier Ochanine

Trong nhiều năm qua, "Điều còn mãi" đã trở thành điểm hẹn nghệ thuật quen thuộc, ý nghĩa với khán giả cả nước. Năm 2025 được xem là một dấu mốc nhiều ý nghĩa, khi đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, "Điều còn mãi" tiếp tục vang lên như một khúc ca bất tận, nuôi dưỡng tinh thần dân tộc và kết nối các thế hệ người Việt Nam.

Điều này cũng thể hiện nỗ lực và tâm huyết của những người thực hiện chương trình trong hơn một thập kỷ qua.

Diva Hồng Nhung

Tại Hòa nhạc "Điều còn mãi" 2025, các tác phẩm được lựa chọn không chỉ gợi lại những năm tháng hào hùng của dân tộc mà còn thể hiện vẻ đẹp sâu sắc của tâm hồn con người Việt Nam, từ tình yêu quê hương đất nước đến lòng tự hào về những chiến công vang dội.

Ca khúc "Gió lộng bốn phương" qua phần thể hiện của nam ca sĩ Viết Danh đã thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết và tinh thần lạc quan đến người nghe. Giai điệu hào hùng, lời ca mạnh mẽ của tác phẩm truyền cảm hứng về một tuổi trẻ sẵn sàng cống hiến, dựng xây quê hương.

"Huế - Sài Gòn - Hà Nội" - ca khúc bất hủ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, thể hiện tình cảm gắn bó keo sơn đoàn kết giữa ba miền Tổ quốc, được thổi làn gió mới mẻ qua tiếng hát của Hà An Huy - Quán quân Vietnam Idol 2023.

Hay ca khúc “Một vòng Việt Nam”, “Sông Đắk Krông mùa xuân về” (Tố Hải) do ca sĩ Tùng Dương thể hiện cũng mang đến cho người xem nhiều cảm xúc, sự tự hào là người Việt Nam. Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ, mặc dù ca khúc “Một vòng Việt Nam” là bản hit anh đã từng hát rất nhiều, thế nhưng anh vẫn trăn trở phải hát làm sao để mang đúng tinh thần cả dân tộc hân hoan đón chào dịp lễ kỷ niệm lớn.

Ca sĩ Tùng Dương

Sự trở lại của diva Hồng Nhung cũng rất ấn tượng với ca khúc "Bài ca Hà Nội" (Nhạc và lời: Vũ Thanh, chuyển soạn: Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng) sau thời gian chiến đấu với bệnh tật.

Ca sĩ Hồng Nhung chia sẻ, chị hơi run khi nhận thể hiện bởi ca khúc trước đó từng gắn liền với tên tuổi NSND Lê Dung. Trong quá trình tập luyện, chị được nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng góp ý để tạo phiên bản riêng của mình - với cách nghĩ và sự tự hào của người Hà Nội trong ngày trọng đại của cả nước.

NSƯT Lan Anh

Bên cạnh các ca sĩ, năm nay là năm tiếp theo "Điều còn mãi" đưa yếu tố quốc tế đến với chương trình khi có sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời cùng nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanine.

Các nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam cùng kể những câu chuyện âm nhạc của quá khứ, hiện tại và tương lai. Bên cạnh sự xuất hiện của các nghệ sĩ kỳ cựu, sân khấu năm nay cũng có sự tham gia của một số tài năng trẻ như nghệ sĩ piano Lương Khánh Nhi và nhóm Nét Việt.

Điều này thể hiện sự tiếp nối thế hệ, góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, về ý chí kiên cường của người dân Việt Nam trong chiến đấu, lao động.