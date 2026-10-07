Tuổi 22 của Quán quân Đặng Ngọc Anh: Vay tiền bố mẹ và cô giáo làm album, MV thính phòng đầu tay

Đặng Ngọc Anh tái hiện Hà Nội xưa qua album Gửi mùa thu ở lại năm 2026

Dự án âm nhạc đầu tay của Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024 dòng nhạc Thính phòng Đặng Ngọc Anh gồm CD Gửi mùa thu ở lại và MV ca khúc mới Sau những ngày yêu xa. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, đây là những sản phẩm âm nhạc nhằm hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, cũng là món quà đầy ý nghĩa cho những ai yêu mến Hà Nội.

Album "Gửi mùa thu ở" lại gồm 8 tác phẩm được chọn lọc kỹ lưỡng: Nhớ về Hà Nội, Hà Nội đêm mùa đông, Cảm xúc tháng Mười, Khi thành phố lên đèn, Hướng về Hà Nội, Bài ca Hà Nội, Hoàn Kiếm, Sau những ngày yêu xa.

"Mùa thu với tôi không chỉ là một mùa trong năm, mà còn gắn với Hà Nội, với những ký ức tuyệt đẹp suốt bao năm lịch sử của Thủ đô và với một giai đoạn trưởng thành của chính mình. Gửi mùa thu ở lại giống như một lời nhắn gửi giữ lại những cảm xúc đẹp của tuổi trẻ, của Hà Nội khi mình bắt đầu bước vào con đường nghệ thuật. Nhưng "ở lại" không có nghĩa đứng yên, mà là giữ những giá trị đẹp của quá khứ trong mình để bước tiếp", Ngọc Anh chia sẻ.

Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024 dòng nhạc Thính phòng Đặng Ngọc Anh vừa ra mắt dự án âm nhạc đầu tay gồm CD và MV ca khúc mới hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. (Ảnh: NVCC)

Điểm sáng nổi bật của dự án là MV "Sau những ngày yêu xa" - bản giao hưởng thính phòng do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng sáng tác trên lời thơ Hà Quang Minh, được viết riêng cho giọng hát Đặng Ngọc Anh. Ca khúc khắc họa tình yêu lãng mạn, thanh lịch của người Hà Nội thời đại mới trên nền âm nhạc sang trọng.

MV chọn hướng đi độc đáo khi kết hợp công nghệ 3D và trí tuệ nhân tạo (AI). Đạo diễn Việt Đặng cho biết, việc ứng dụng AI giúp tái hiện trọn vẹn một Hà Nội hoài niệm với tháp Hòa Phong trầm mặc, góc phố cổ liêu xiêu mái ngói dưới mưa hay bối cảnh Ga Hà Nội xưa cũ - điều mà việc quay thực địa hiện nay rất khó đáp ứng. Bằng việc giữ nguyên diễn xuất thực của Đặng Ngọc Anh và lồng ghép vào không gian ảo, MV vừa đảm bảo tính chân thực của cảm xúc con người, vừa tạo nên hiệu ứng thị giác mang tính nghệ thuật cao.

Dấu ấn đồng hành của 2 cô giáo và giọt nước mắt phòng thu

Dự án âm nhạc đầu tay của Ngọc Anh mang đậm dấu ấn từ sự nâng đỡ tận tình của hai người thầy. ThS. NSƯT Hà Phạm Thăng Long là người dạy dỗ từ những chi tiết nhỏ, tạo nền móng kỹ thuật thanh nhạc vững chắc giúp Ngọc Anh tự tin thể hiện các tác phẩm khó. Trong khi đó, TS. Nguyễn Khánh Ly đảm nhận vai trò chỉ đạo nghệ thuật, trực tiếp chọn bài, định hướng phong cách.

Nói về bài học từ cô giáo Nguyễn Khánh Ly, cũng là người họ hàng của mình, Ngọc Anh xúc động: "Điều lớn nhất tôi học được từ cô là phải luôn tôn trọng âm nhạc và tôn trọng khán giả. Cô dạy tôi rằng nghề này không có con đường tắt. Có thể có khoảnh khắc tỏa sáng rất nhanh, nhưng để đi đường dài thì phải có nền tảng, kỷ luật và thái độ nghiêm túc. Cô bảo tôi đừng vội vàng chứng minh mình là ai, cứ học, cứ yêu nghề hết mình, làm nghề tử tế rồi thời gian sẽ trả lời tất cả".

Tiến sĩ Nguyễn Khánh Ly.

TS. Nguyễn Khánh Ly nghẹn ngào nhớ lại những lần nghiêm khắc dạy dỗ học trò, thậm chí có lúc hai cô trò "từ mặt nhau" trong phòng thu chỉ vì sự chỉn chu đến từng nốt nhạc, lời ca: "Khi Đặng Ngọc Anh đề nghị muốn làm album về Hà Nội và đặt bài nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, đó là ước mơ lớn mà ngay cả tôi ở tuổi đó cũng chưa dám nghĩ tới. Để có kinh phí làm sản phẩm, Đặng Ngọc Anh phải vay tiền bố mẹ và vay cả tôi. Nhìn học trò miệt mài đi hát, chắt chiu từng đồng cát-sê để sống trọn với đam mê, tôi vừa thương vừa tự hào".

Sự dấn thân của Đặng Ngọc Anh cũng nhận được sự đánh giá rất cao từ giới chuyên môn. Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên có một ca sĩ trẻ 20 tuổi chủ động tìm đến đặt tôi viết một tác phẩm thính phòng. Ca sĩ trẻ hát nhạc nhẹ có rất nhiều cơ hội nhưng ca sĩ thính phòng thiệt thòi hơn nhiều. Sự táo bạo, quyết liệt của Đặng Ngọc Anh là điều tôi trân trọng".

Tại lễ ra mắt MV, PGS.TS Tân Nhàn, Thiếu tướng - nhạc sĩ Đức Trịnh cùng NSND Phạm Ngọc Khôi cũng gửi lời chúc mừng tới Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam khi đã đào tạo nên một tài năng nghiêm túc, dám dấn thân vào con đường âm nhạc khó khăn nhưng đầy vinh quang.

Ca sĩ Đặng Ngọc Anh.

SAU NHỮNG NGÀY YÊU XA - ĐẶNG NGỌC ANH | OFFICIAL MUSIC VIDEO

Sinh năm 2004 tại Chương Mỹ (Hà Nội), Đặng Ngọc Anh từng giành Cúp Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật Châu Á 2024 (Singapore) trước khi giành ngôi vị Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024. Thay vì chọn giải pháp an toàn với đĩa đơn số hay nhạc nhẹ thịnh hành, cô gái trẻ đã dũng cảm chọn một con đường chông gai hơn nhưng đậm dấu ấn cá nhân.



