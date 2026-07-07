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Tuổi 41 'mong một trái tim bình an, một sức khỏe đủ đầy' của Jennifer Phạm

Thứ ba, 15:15 07/07/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Jennifer Phạm ở tuổi 41 có cuộc sống bình yên bên chồng đại gia và các con thân yêu.

Tuổi 41 'mong một trái tim bình an, một sức khỏe đủ đầy' của Jennifer Phạm - Ảnh 1.Đam mê của con trai Quang Dũng và Jennifer Phạm

GĐXH - Ở tuổi 18, Bảo Nam - con trai của Quang Dũng và Hoa hậu Jennifer Phạm có thành tích học tập xuất sắc và nhận được thư mời nhập học từ nhiều trường ở Mỹ.

Tuổi 41 'mong một trái tim bình an, một sức khỏe đủ đầy' của Jennifer Phạm - Ảnh 1.

Hoa hậu Jennifer Phạm nhân tuổi 41 đã viết: "Tuổi mới, chỉ mong một trái tim bình an, một sức khỏe đủ đầy và thật nhiều yêu thương".

Tuổi 41 'mong một trái tim bình an, một sức khỏe đủ đầy' của Jennifer Phạm - Ảnh 2.

Trước đó, trong sinh nhật tuổi tròn 40, cô tâm sự: "Tưởng như mới hôm qua mình còn là cô gái tuổi đôi mươi, vậy mà nay đã chạm ngưỡng tứ tuần. Không còn là tuổi mộng mơ, nhưng là thời điểm mình sống trọn với chính mình – hiểu rõ điều mình muốn, trân quý điều mình có và sẵn sàng cho những điều tuyệt vời phía trước".

Tuổi 41 'mong một trái tim bình an, một sức khỏe đủ đầy' của Jennifer Phạm - Ảnh 3.

Năm ngoái, hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 còn trải lòng tuổi 40 không phải là “trẻ mãi không già”, mà là trưởng thành một cách quyến rũ, tự tin một cách điềm tĩnh, hạnh phúc một cách chọn lọc và sống trọn từng khoảnh khắc với lòng biết ơn. Cuối cùng người đẹp dành lời cảm ơn những trải nghiệm đã qua, những người đã đi ngang đời mình. Jennifer Phạm cảm ơn chính bản thân đã không ngừng nỗ lực, không ngừng yêu thương và không ngừng đẹp lên mỗi ngày.

Tuổi 41 'mong một trái tim bình an, một sức khỏe đủ đầy' của Jennifer Phạm - Ảnh 4.

Để hướng tới tương lai, Jennifer Phạm nhắn nhủ: "Tuổi mới – mong đủ duyên, đủ lành, đủ bản lĩnh để sống tiếp một cuộc đời ý nghĩa và trọn vẹn hơn nữa".

Tuổi 41 'mong một trái tim bình an, một sức khỏe đủ đầy' của Jennifer Phạm - Ảnh 5.

Ở tuổi 41, Hoa hậu Jennifer Phạm có cuộc sống hạnh phúc với chồng doanh nhân cùng 4 con nhỏ xinh xắn.

Tuổi 41 'mong một trái tim bình an, một sức khỏe đủ đầy' của Jennifer Phạm - Ảnh 6.

Trước khi đến với cuộc hôn nhân viên mãn hiện tại, Jennifer Phạm đã kết hôn cùng ca sĩ Quang Dũng. Tuy nhiên, sau đó, cả 2 chia tay trong sự tiếc nuối của khán giả. Thời điểm năm 2012, Hoa hậu Jennifer tái hôn với doanh nhân Đức Hải. Anh sinh ra trong một gia đình trí thức có tiếng với bố là tiến sĩ khoa học, mẹ từng được mệnh danh là người phụ nữ giàu nhất nhì Việt Nam - Trương Thanh Thanh.

Tuổi 41 'mong một trái tim bình an, một sức khỏe đủ đầy' của Jennifer Phạm - Ảnh 7.

Từ khi tái hôn với chồng đại gia, Jennifer Phạm vẫn được Đức Hải tạo mọi điều kiện để theo đuổi đam mê. Cô còn được bạn đời chia sẻ việc nhà cửa. Trải qua hơn 1 thập kỷ gắn bó, Jennifer Phạm đã sinh cho chồng 2 cô con gái và 1 cậu con trai. Tổ ấm đông thành viên nhưng cô cảm thấy rất thoải mái khi nhận được sự quan tâm, thương yêu và trợ giúp nhiều thứ từ ông xã và gia đình chồng.

Tuổi 41 'mong một trái tim bình an, một sức khỏe đủ đầy' của Jennifer Phạm - Ảnh 8.

Quan sát trang cá nhân hay xem những clip người đẹp chia sẻ trên mạng xã hội, khán giả đều thấy, cô có cuộc sống thoải mái về vật chất, được chồng yêu thương chăm chút hết lòng. Cặp đôi thường đi du lịch khắp thế giới như "đi chợ" và luôn dành thời gian cho nhau. Không chỉ được chồng yêu thương, Jennifer Phạm còn được mẹ chồng yêu mến, thấu hiểu để con dâu được tiếp tục theo đuổi sự nghiệp MC.

Jennifer Phạm sinh năm 1985 tại TP.HCM, sau đó, người đẹp cùng bố mẹ sang Mỹ định cư. Ở độ tuổi trưởng thành, cô sở hữu nhan sắc cuốn hút, sự tự tin và sở hữu không ít tài lẻ. Từng tham gia hàng loạt các cuộc thi nhan sắc, tên tuổi của Jennifer Phạm được chú ý nhiều hơn khi cô đăng quang "Hoa hậu châu Á tại Mỹ" năm 2006. Sau khi hoàn thành việc học tập tại nước ngoài, mỹ nhân 8x về Việt Nam lập nghiệp.

Tuổi 41 'mong một trái tim bình an, một sức khỏe đủ đầy' của Jennifer Phạm - Ảnh 10.Jennifer Phạm gây chú ý khi 'lên đồ' cho con trai trong ngày đặc biệt

GĐXH - Mới đây, Hoa hậu Jennifer Phạm chia sẻ video: "Lên đồ cho cậu cả Bảo Nam đi prom" gây chú ý cộng đồng mạng.

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