Tuổi 41 'mong một trái tim bình an, một sức khỏe đủ đầy' của Jennifer Phạm
GĐXH - Jennifer Phạm ở tuổi 41 có cuộc sống bình yên bên chồng đại gia và các con thân yêu.
Jennifer Phạm sinh năm 1985 tại TP.HCM, sau đó, người đẹp cùng bố mẹ sang Mỹ định cư. Ở độ tuổi trưởng thành, cô sở hữu nhan sắc cuốn hút, sự tự tin và sở hữu không ít tài lẻ. Từng tham gia hàng loạt các cuộc thi nhan sắc, tên tuổi của Jennifer Phạm được chú ý nhiều hơn khi cô đăng quang "Hoa hậu châu Á tại Mỹ" năm 2006. Sau khi hoàn thành việc học tập tại nước ngoài, mỹ nhân 8x về Việt Nam lập nghiệp.
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Vai diễn Lương Sơn Bá trong phim "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài" đưa tên tuổi nam diễn viên này nổi tiếng khắp châu Á.
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Ở độ tuổi U60, diễn viên Hiền Mai vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, không có quá nhiều dấu hiệu tuổi tác.
Tuổi 41 của Hoa hậu Nguyễn Thị HuyềnGiải trí
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