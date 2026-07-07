Tuổi 41 'mong một trái tim bình an, một sức khỏe đủ đầy' của Jennifer Phạm

Năm ngoái, hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 còn trải lòng tuổi 40 không phải là “trẻ mãi không già”, mà là trưởng thành một cách quyến rũ, tự tin một cách điềm tĩnh, hạnh phúc một cách chọn lọc và sống trọn từng khoảnh khắc với lòng biết ơn. Cuối cùng người đẹp dành lời cảm ơn những trải nghiệm đã qua, những người đã đi ngang đời mình. Jennifer Phạm cảm ơn chính bản thân đã không ngừng nỗ lực, không ngừng yêu thương và không ngừng đẹp lên mỗi ngày.