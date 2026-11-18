Mới đây, đúng dịp tháng sinh nhật NSƯT Lê Vi còn khoe con trai trở về Việt Nam làm việc. Trên trang cá nhân nữ nghệ sĩ không giấu được niềm xúc động khi chứng kiến con trai Vương dần tìm lại sự gắn bó với quê hương sau nhiều năm sinh sống tại Pháp. Sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, đến năm 8 tuổi, Vương cùng gia đình sang Pháp định cư. Dù đã hơn 20 năm trôi qua, nữ nghệ sĩ vẫn cảm nhận con trai có phần lạc lõng, chưa thực sự tìm được cảm giác thuộc về nơi đất khách. Bởi vậy, chuyến trở về Việt Nam lần này mang ý nghĩa đặc biệt với cả hai mẹ con. Điều khiến Lê Vi hạnh phúc hơn cả là nhìn thấy con trai thay đổi, trở nên tự tin và chủ động xây dựng cuộc sống tại nơi mình sinh ra. Chị cảm giác như tìm lại được cậu bé Vương lém lỉnh, đáng yêu ngày nào, từng được bà ngoại chăm sóc, chiều chuộng, đưa đón đi học và dẫn đi chơi. Giờ đây, khi trở lại Việt Nam, Vương tiếp tục nhận được sự yêu thương, quan tâm từ bà ngoại, các dì và những người thân trong gia đình. Với Lê Vi, đó không chỉ là sự đoàn tụ mà còn là cơ hội để con được sống trong môi trường có tình thân, có những người sẵn sàng đồng hành và chỉ bảo.