Tuổi 59 của NSƯT Lê Vi
GĐXH - Tháng 11 chính là tháng sinh nhật của NSƯT Lê Vi, ở tuổi 59, nữ nghệ sĩ gạo cội có cuộc sống bình yên và hạnh phúc bên chồng con ở Pháp.
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