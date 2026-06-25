Tuổi trẻ lạc lối: Nữ bị cáo 25 tuổi nhận án tù vì ma túy
GĐXH - Chỉ vì ma túy, 4 thanh niên ở Bắc Ninh và Sơn La đã đánh đổi tương lai bằng những bản án tù. Từ việc tụ tập sử dụng chất cấm trong phòng trọ đến hành vi mua bán ma túy, các bị cáo đã phải nhận mức án thích đáng trước pháp luật.
Ngày 25/6, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, ngày 24/6, Tòa án nhân dân khu vực 9 tỉnh Bắc Ninh đã mở phiên tòa xét xử công khai vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với 4 bị cáo gồm: Đoạn Huy Hoàng, Lường Văn Sơn, Vi Đình Hiếu và Lò Thị Thảo.
Theo cáo trạng, khoảng 4 giờ ngày 8/1/2026, tại phòng trọ do Đoạn Huy Hoàng (SN 1996, trú tại thôn Đồng Tân, xã Đồng Kỳ, tỉnh Bắc Ninh) thuê của bà Đinh Thị H. (SN 1961) ở tổ dân phố Doãn Thượng, phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an phường Song Liễu tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang Đoạn Huy Hoàng cùng Lường Văn Sơn (SN 2000, trú tại bản Phạ Lụ, xã Mường É, tỉnh Sơn La) có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Kết quả kiểm tra nước tiểu cho thấy Đoạn Huy Hoàng và Lường Văn Sơn đều dương tính với các chất ma túy gồm heroin và methamphetamine.
Căn cứ lời khai của các đối tượng về nguồn gốc số ma túy đã sử dụng, cùng ngày 8/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lò Thị Thảo (SN 2000, trú tại bản Nặm Ún, xã Yên Châu, tỉnh Sơn La) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho Đoạn Huy Hoàng.
Cũng trong ngày, nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình, Vi Đình Hiếu (SN 2006, trú tại thôn 4 Thống Nhất, xã Yên Phú, tỉnh Tuyên Quang) đã đến Công an phường Song Liễu đầu thú, khai nhận hành vi bán trái phép chất ma túy cho Đoạn Huy Hoàng.
Các bị cáo Đoạn Huy Hoàng và Lường Văn Sơn bị truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo điểm b, khoản 2, Điều 255 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo Vi Đình Hiếu và Lò Thị Thảo bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 1, Điều 251 Bộ luật Hình sự.
Sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đoạn Huy Hoàng 7 năm 9 tháng tù, Lường Văn Sơn 7 năm 9 tháng tù, Vi Đình Hiếu 3 năm 9 tháng tù và Lò Thị Thảo 3 năm 6 tháng tù. Bản án là lời cảnh tỉnh đối với những người coi thường pháp luật, đồng thời thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma túy.
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