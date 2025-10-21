Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Nam nghệ sĩ cải lương đột ngột qua đời ở tuổi 54, Trịnh Kim Chi, Thoại Mỹ xót xa lần gặp cuối

Thứ ba, 13:20 21/10/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - NSƯT Minh Hoàng đột ngột ra đi ở tuổi 54 khiến giới nghệ sĩ và khán giả đau lòng. Trịnh Kim Chi, Thoại Mỹ chia sẻ kỷ niệm và tình cảm dành cho anh.

NSƯT Minh Hoàng qua đời đột ngột ở tuổi 54 , Trịnh Kim Chi và Thọai Mỹ xót xa - Ảnh 1.Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga U80 kém minh mẫn, ít nói, không đi lại được

GĐXH - Từng được mệnh danh là một trong những "nữ quái kiệt" của cải lương miền Nam, ở tuổi U80 nghệ sĩ Hồng Nga sức khỏe suy giảm, kém minh mẫn và ít nói.

Tối 20/10, giới nghệ sĩ cải lương TP HCM bàng hoàng khi nhận tin NSƯT Minh Hoàng - Phó Trưởng đoàn 1 Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, đã qua đời vào lúc 18 giờ 45 cùng ngày. Sự ra đi đột ngột của anh khiến đồng nghiệp, khán giả và những người yêu sân khấu không khỏi bàng hoàng, thương tiếc một nghệ sĩ tài hoa, tận tâm với nghề.

Chia sẻ với truyền thông, NSND Trịnh Kim Chi - Phó chủ tịch Hội sân khấu TP.HCM cho biết, NSƯT Minh Hoàng mắc nhiều bệnh liên quan đến tim, phổi. Được biết, NSƯT Minh Hoàng được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu vào sáng 20/10 nhưng bệnh tình trở nặng, hôn mê và trút hơi thở cuối cùng vào tối cùng ngày.

NSƯT Minh Hoàng qua đời đột ngột ở tuổi 54 , Trịnh Kim Chi và Thọai Mỹ xót xa - Ảnh 2.
NSƯT Minh Hoàng qua đời đột ngột ở tuổi 54 , Trịnh Kim Chi và Thọai Mỹ xót xa - Ảnh 3.

Hình ảnh nghệ sĩ Minh Hoàng do NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ.

"Chị vẫn còn nhớ cuộc trò chuyện điện thoại với em trước hôm Giỗ Tổ vừa rồi... Em cười nói: 'Sợ kỳ này gặp chị không nhận ra em đâu'. Mà đúng thật, em ốm đi nhiều quá, khiến chị và mọi người xót xa và lo lắng cho sức khoẻ của em. Vậy mà giờ đây, mọi người phải xa em thật rồi… 

Hoàng ơi. Một người nghệ sĩ tận tâm, hiền lành, luôn hết mình với sân khấu - đã lặng lẽ rời xa ánh đèn, để lại bao thương tiếc trong lòng đồng nghiệp và khán giả. Ở nơi ấy, mong em luôn bình an, thanh thản và mỉm cười như cách em vẫn từng mang tiếng cười, niềm vui đến cho mọi người em nhé", NSND Trịnh Kim Chi nghẹn ngào chia sẻ.

Nghệ sĩ Thoại Mỹ đau buồn khi phải nói lời tiễn biệt NSƯT Minh Hoàng: "Mới tháng rồi, Minh Hoàng gọi điện khoe sức khỏe đã ổn hơn. Em còn dặn dò, động viên chị đủ thứ. Nói sao cho hết kỷ niệm của chị em mình. Đâu ngờ em trở bệnh rồi ra đi đột ngột, để lại niềm tiếc thương của anh chị em đồng nghiệp và khán giả. Minh Hoàng ơi, thanh thản ra đi. Chị và mọi người mãi nhớ về em".

NSƯT Hữu Quốc - một đồng nghiệp cùng thời với cố nghệ sĩ trải lòng: "Nhận tin anh ra đi, em bàng hoàng và thẩn thờ đến giờ. Biết bao kỷ niệm vui buồn lẫn khó nhọc của anh em mình từ khi học chung trường, rồi khi ra trường chúng ta đi diễn cho đoàn xung kích Trần Hữu Trang ở những vùng sâu, vùng xa đầy gian nan vất vả lại ùa về... nhớ lắm! Anh vừa được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú trong năm 2024 với những cống hiến của anh dành cho nghệ thuật, ấy vậy mà... Yên nghỉ nhé người anh hiền hậu dễ thương của em".

NSƯT Minh Hoàng qua đời đột ngột ở tuổi 54 , Trịnh Kim Chi và Thọai Mỹ xót xa - Ảnh 4.

NSƯT Minh Hoàng.

NSƯT Minh Hoàng tên đầy đủ là Nguyễn Minh Hoàng, sinh năm 1971, quê Tây Ninh. Ông từng theo học trường đào tạo diễn viên Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang vào năm 1988, cùng khóa với nghệ sĩ Hữu Quốc, Minh Cường...

Sau đó, nghệ sĩ Minh Hoàng cùng các đồng nghiệp tham gia vào đoàn xung kích của Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, đi đến nhiều vùng sâu, vùng xa để biểu diễn, phục vụ quần chúng.

Ông hoạt động tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang với nhiều vai trò, từ diễn viên, trợ lý đạo diễn, phó trưởng đoàn. Tên tuổi ông gắn liền với nhiều vở diễn như: Một phút một thời, Tiếng hò sông Hậu, Con mắt thời gian, Rồng Phượng, Đi biển một mình, Trái tim trong trắng… 

Nghệ sĩ Minh Hoàng được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) vào năm 2024. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ cũng giành nhiều giải thưởng ở Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, Liên hoan hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân, nhận bằng khen của UBND TP.HCM năm 2025 nhờ đóng góp quan trọng cho nền văn học - nghệ thuật thành phố.

An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Á quân 'Học viện cải lương' đẹp trai, sinh năm 2000 chạy xe ôm mưu sinh

Á quân 'Học viện cải lương' đẹp trai, sinh năm 2000 chạy xe ôm mưu sinh

Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga U80 kém minh mẫn, ít nói, không đi lại được

Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga U80 kém minh mẫn, ít nói, không đi lại được

NSND Thanh Điền 81 tuổi suýt mù, xúc động vì câu nói của 'ông hoàng cải lương' Minh Vương

NSND Thanh Điền 81 tuổi suýt mù, xúc động vì câu nói của 'ông hoàng cải lương' Minh Vương

Nghệ sĩ cải lương Thanh Điền xuất hiện tình trạng đáng lo ngại, nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn

Nghệ sĩ cải lương Thanh Điền xuất hiện tình trạng đáng lo ngại, nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn

Nghệ sĩ cải lương Thái Thanh Hằng tai biến, liệt giường 13 năm, xế chiều chật vật trong ngôi nhà 20m2

Nghệ sĩ cải lương Thái Thanh Hằng tai biến, liệt giường 13 năm, xế chiều chật vật trong ngôi nhà 20m2

Cùng chuyên mục

Con trai Khánh Thi trong một giải đấu giành 8 huy chương vàng, chiều cao vượt trội

Con trai Khánh Thi trong một giải đấu giành 8 huy chương vàng, chiều cao vượt trội

Giải trí - 2 phút trước

GĐXH - Con trai Khánh Thi - bé Kubi lại khiến khán giả phải bất ngờ với thành tích thi đấu dance sport cùng chiều cao vượt trội.

Vợ Chủ tịch xã Thứ tiết lộ giấu được mấy chục cây vàng

Vợ Chủ tịch xã Thứ tiết lộ giấu được mấy chục cây vàng

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Trong tập 49 "Có anh, nơi ấy bình yên", bà Nga động viên ông Thứ yên tâm "xa nhà" một thời gian vì luôn có vợ con đợi ở nhà.

Ngô Thanh Vân hé lộ cuộc sống sau sinh

Ngô Thanh Vân hé lộ cuộc sống sau sinh

Câu chuyện văn hóa - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi sinh con đầu lòng, “đả nữ màn ảnh Việt” Ngô Thanh Vân khiến công chúng xúc động với những chia sẻ chân thực về hành trình làm mẹ.

Kim Ngân bị đánh ghen vì tin nhắn đáng sợ của 'tổng tài'

Kim Ngân bị đánh ghen vì tin nhắn đáng sợ của 'tổng tài'

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Vì tin nhắn của "Tổng tài" Trường với anh Đại có nhắc tới Kim Ngân nên cô đã bị hai người phụ nữ tìm đến tận nơi làm việc để đánh ghen.

Lấy chồng doanh nhân quê Hà Tĩnh, 'công chúa V-pop' có cuộc sống viên mãn như thế nào?

Lấy chồng doanh nhân quê Hà Tĩnh, 'công chúa V-pop' có cuộc sống viên mãn như thế nào?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo Thy được biết đến là với danh xưng "công chúa V-pop" bởi nhan sắc lẫn tài năng ca hát. Sau đó, cô kết hôn với doanh nhân quê Hà Tĩnh và có cuộc sống rất viên mãn.

Phim Quách Ngọc Ngoan đóng chính lấy cảm hứng từ 'bom tấn' thập niên 90 của cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh

Phim Quách Ngọc Ngoan đóng chính lấy cảm hứng từ 'bom tấn' thập niên 90 của cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan và nữ diễn viên Xuân Văn - mỹ nhân "Tử chiến trên không" đang được khán giả kỳ vọng có màn kết hợp bùng nổ trên màn ảnh rộng. Điều đặc biệt, bộ phim Quách Ngọc Ngoan tham gia lấy cảm hứng từ 'bom tấn' thập niên 90 của cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh.

'Rapper quyến rũ nhất Anh trai say hi' sau 1 năm bước ra từ chương trình

'Rapper quyến rũ nhất Anh trai say hi' sau 1 năm bước ra từ chương trình

Câu chuyện văn hóa - 9 giờ trước

Sau thành công từ "Anh trai say hi" mùa đầu tiên, chàng rapper này vẫn duy trì được sức nóng và lượng khán giả ủng hộ đông đảo.

Con trai cả Jennifer Phạm được mẹ tặng ô tô để đi học

Con trai cả Jennifer Phạm được mẹ tặng ô tô để đi học

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Bảo Nam mới đây được mẹ Jennifer Phạm mua ô tô để phục vụ việc đi học. Bảo Nam có vẻ rất hứng thú với phương tiện đi lại mới của mình.

Chồng Việt Hương 'chơi lớn' khi cover nhạc phim 'Cục vàng của ngoại' tặng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Chồng Việt Hương 'chơi lớn' khi cover nhạc phim 'Cục vàng của ngoại' tặng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - Nhạc sĩ Hoài Phương cover ca khúc “Ngoại yêu con”, nhạc phim "Cục Vàng của ngoại" dành tặng nhân ngày đặc biệt này.

Con trai Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My biểu cảm cực đáng yêu trong ngày đặc biệt

Con trai Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My biểu cảm cực đáng yêu trong ngày đặc biệt

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Xuất hiện trong bộ ảnh kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ, bé Lúa - con trai Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My khiến fan xuýt xoa thích thú.

Xem nhiều

Bố mẹ chồng H'Hen Niê gây chú ý trong ngày cháu gái 1 tháng tuổi

Bố mẹ chồng H'Hen Niê gây chú ý trong ngày cháu gái 1 tháng tuổi

Giải trí

GĐXH - Bố mẹ chồng H'Hen Niê xuất hiện trong tiệc đầy tháng hoành tráng của con gái. Bé Harley đã tăng cân và được mọi người chúc mừng.

Bố chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà tài giỏi và giàu có cỡ nào?

Bố chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà tài giỏi và giàu có cỡ nào?

Giải trí
Con trai Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My biểu cảm cực đáng yêu trong ngày đặc biệt

Con trai Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My biểu cảm cực đáng yêu trong ngày đặc biệt

Giải trí
Con trai cả Jennifer Phạm được mẹ tặng ô tô để đi học

Con trai cả Jennifer Phạm được mẹ tặng ô tô để đi học

Giải trí
Á hậu quê Hải Phòng lấy chồng doanh nhân giàu có khi vừa đăng quang, hiện cuộc sống ra sao?

Á hậu quê Hải Phòng lấy chồng doanh nhân giàu có khi vừa đăng quang, hiện cuộc sống ra sao?

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top