Nam nghệ sĩ cải lương đột ngột qua đời ở tuổi 54, Trịnh Kim Chi, Thoại Mỹ xót xa lần gặp cuối
GĐXH - NSƯT Minh Hoàng đột ngột ra đi ở tuổi 54 khiến giới nghệ sĩ và khán giả đau lòng. Trịnh Kim Chi, Thoại Mỹ chia sẻ kỷ niệm và tình cảm dành cho anh.
Tối 20/10, giới nghệ sĩ cải lương TP HCM bàng hoàng khi nhận tin NSƯT Minh Hoàng - Phó Trưởng đoàn 1 Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, đã qua đời vào lúc 18 giờ 45 cùng ngày. Sự ra đi đột ngột của anh khiến đồng nghiệp, khán giả và những người yêu sân khấu không khỏi bàng hoàng, thương tiếc một nghệ sĩ tài hoa, tận tâm với nghề.
Chia sẻ với truyền thông, NSND Trịnh Kim Chi - Phó chủ tịch Hội sân khấu TP.HCM cho biết, NSƯT Minh Hoàng mắc nhiều bệnh liên quan đến tim, phổi. Được biết, NSƯT Minh Hoàng được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu vào sáng 20/10 nhưng bệnh tình trở nặng, hôn mê và trút hơi thở cuối cùng vào tối cùng ngày.
Hình ảnh nghệ sĩ Minh Hoàng do NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ.
"Chị vẫn còn nhớ cuộc trò chuyện điện thoại với em trước hôm Giỗ Tổ vừa rồi... Em cười nói: 'Sợ kỳ này gặp chị không nhận ra em đâu'. Mà đúng thật, em ốm đi nhiều quá, khiến chị và mọi người xót xa và lo lắng cho sức khoẻ của em. Vậy mà giờ đây, mọi người phải xa em thật rồi…
Hoàng ơi. Một người nghệ sĩ tận tâm, hiền lành, luôn hết mình với sân khấu - đã lặng lẽ rời xa ánh đèn, để lại bao thương tiếc trong lòng đồng nghiệp và khán giả. Ở nơi ấy, mong em luôn bình an, thanh thản và mỉm cười như cách em vẫn từng mang tiếng cười, niềm vui đến cho mọi người em nhé", NSND Trịnh Kim Chi nghẹn ngào chia sẻ.
Nghệ sĩ Thoại Mỹ đau buồn khi phải nói lời tiễn biệt NSƯT Minh Hoàng: "Mới tháng rồi, Minh Hoàng gọi điện khoe sức khỏe đã ổn hơn. Em còn dặn dò, động viên chị đủ thứ. Nói sao cho hết kỷ niệm của chị em mình. Đâu ngờ em trở bệnh rồi ra đi đột ngột, để lại niềm tiếc thương của anh chị em đồng nghiệp và khán giả. Minh Hoàng ơi, thanh thản ra đi. Chị và mọi người mãi nhớ về em".
NSƯT Hữu Quốc - một đồng nghiệp cùng thời với cố nghệ sĩ trải lòng: "Nhận tin anh ra đi, em bàng hoàng và thẩn thờ đến giờ. Biết bao kỷ niệm vui buồn lẫn khó nhọc của anh em mình từ khi học chung trường, rồi khi ra trường chúng ta đi diễn cho đoàn xung kích Trần Hữu Trang ở những vùng sâu, vùng xa đầy gian nan vất vả lại ùa về... nhớ lắm! Anh vừa được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú trong năm 2024 với những cống hiến của anh dành cho nghệ thuật, ấy vậy mà... Yên nghỉ nhé người anh hiền hậu dễ thương của em".
NSƯT Minh Hoàng tên đầy đủ là Nguyễn Minh Hoàng, sinh năm 1971, quê Tây Ninh. Ông từng theo học trường đào tạo diễn viên Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang vào năm 1988, cùng khóa với nghệ sĩ Hữu Quốc, Minh Cường...
Sau đó, nghệ sĩ Minh Hoàng cùng các đồng nghiệp tham gia vào đoàn xung kích của Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, đi đến nhiều vùng sâu, vùng xa để biểu diễn, phục vụ quần chúng.
Ông hoạt động tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang với nhiều vai trò, từ diễn viên, trợ lý đạo diễn, phó trưởng đoàn. Tên tuổi ông gắn liền với nhiều vở diễn như: Một phút một thời, Tiếng hò sông Hậu, Con mắt thời gian, Rồng Phượng, Đi biển một mình, Trái tim trong trắng…
Nghệ sĩ Minh Hoàng được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) vào năm 2024. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ cũng giành nhiều giải thưởng ở Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, Liên hoan hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân, nhận bằng khen của UBND TP.HCM năm 2025 nhờ đóng góp quan trọng cho nền văn học - nghệ thuật thành phố.
