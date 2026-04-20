Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Chân dung bà xã là bạn đồng môn, từng được mệnh danh là 'Thẩm Thuý Hằng' của NSND Nguyễn Hải

Thứ hai, 18:59 20/04/2026 | Giải trí
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ảnh hiếm hoi thời trẻ của NSND Nguyễn Hải và bà xã Lê Thúy Hằng - bạn đồng môn, được mệnh danh 'Thẩm Thúy Hằng' của khoá 1, Trường Sân khấu - Điện ảnh, khiến fan không khỏi trầm trồ.

GĐXH - NSND Nguyễn Hải kể rằng vợ ông - bà Lê Thúy Hằng từng được bạn bè gọi là "Thẩm Thuý Hằng" của Khoá 1 Sân khấu - Điện ảnh.

Chân dung bà xã NSND Nguyễn Hải và bí quyết Gia đình hạnh phúc - Ảnh 1.

Mới đây, NSND Nguyễn Hải chia sẻ với Gia đình & Xã hội chuyện tình yêu lãng mạn với cô bạn cùng lớp thời còn ngồi trên ghế trường Sân khấu - Điện Ảnh. Theo nam nghệ sĩ, năm đó, ông làm lớp trưởng, còn bà xã Lê Thúy Hằng khi đó là lớp phó, được mệnh danh là "Thẩm Thúy Hằng".

Chân dung bà xã NSND Nguyễn Hải và bí quyết Gia đình hạnh phúc - Ảnh 2.

Hình ảnh hiếm hoi được bà xã NSND Nguyễn Hải chia sẻ với Gia đình & Xã hội. Được biết khi đó, cả hai có con đầu lòng, được chụp trong một chiều đi dạo ở Hồ Gươm, Hà Nội.

Chân dung bà xã NSND Nguyễn Hải và bí quyết Gia đình hạnh phúc - Ảnh 3.

Nhan sắc thời trẻ của bà Lê Thúy Hằng khiến NSND Nguyễn Hải "cảm nắng" ngay từ lần gặp đầu tiên.

Chân dung bà xã NSND Nguyễn Hải và bí quyết Gia đình hạnh phúc - Ảnh 4.

"Đang lang thang trong trường thì tình cờ gặp một bạn đang ngồi cùng vợ tôi ăn khoai lang ở bờ ao trong trường Sân khấu điện ảnh. Tôi đã để ý cô bạn vì thấy khá xinh... Rồi một vài lần tiếp xúc, tôi nhận ra đây là người có nhân cách tốt, dấu hiệu cho thấy rằng nếu là cô ấy thì có thể gửi gắm", Nam NSND mang hàm Đại tá chia sẻ.

Chân dung bà xã NSND Nguyễn Hải và bí quyết Gia đình hạnh phúc - Ảnh 5.

Khi còn tuổi công tác cho đến hiện tại đã nghỉ hưu, vợ chồng NSND Nguyễn Hải luôn đồng hành, hỗ trợ, ủng hộ nhau. "Với tôi, vợ là "người thầy nội trợ" vì ngoài công tác chăm lo hậu phương vợ còn là người thầy, khán giả góp ý rất nhiều cho các vai diễn vì dù sao cũng là bạn đồng môn", NSND Nguyễn Hải bày tỏ.

Chân dung bà xã NSND Nguyễn Hải và bí quyết Gia đình hạnh phúc - Ảnh 6.

Vợ chồng nam nghệ sĩ trong ngày cưới của con gái - Nguyễn Lê Mai Linh.

Chân dung bà xã NSND Nguyễn Hải và bí quyết Gia đình hạnh phúc - Ảnh 7.

Sau khi nghỉ hưu, NSND Nguyễn Hải là gương mặt quen thuộc ngồi "ghế nóng" nhiều cuộc thi nhan sắc. Ngoài ra, ông cũng tham gia nhiều hoạt động cộng đồng và luôn có bà xã đồng hành, làm tài xế trong những chuyến đi công tác.

Chân dung bà xã NSND Nguyễn Hải và bí quyết Gia đình hạnh phúc - Ảnh 8.

Bà xã NSND Nguyễn Hải tiết lộ chưa từng hối hận khi rút lui khỏi nghệ thuật để chăm lo gia đình. Vì với bà, thành công lớn nhất là gia đình hạnh phúc, các con trai gái - dâu rể đều yêu thương, kính trọng bố mẹ.

Chân dung bà xã NSND Nguyễn Hải và bí quyết Gia đình hạnh phúc - Ảnh 9.

"Tôi tự hào vì các con đều có hướng đi đúng trong sự nghiệp. Hiện tại, các con đều là cán bộ nhà nước, đều là Thạc sĩ, Tiến sĩ", bà Lê Thúy Hằng cho biết.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top