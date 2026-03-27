Tuổi U60, danh ca Ngọc Sơn lên chức cha?

Thứ sáu, 10:02 27/03/2026 | Giải trí
GĐXH - Danh ca Ngọc Sơn mới đây khoe hình ảnh bế 2 em bé mới sinh trên tay. Thông tin này đã làm cho khán giả bất ngờ và nhiều người đồn đoán, nam danh ca đã lên chức cha ở tuổi U60.

Danh ca Ngọc Sơn có hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân với 2 em bé mới sinh. Anh còn viết: "Yêu vô cùng". Ngay lập tức, hình ảnh của nam danh ca nhận được sự quan tâm của rất nhiều khán giả. Khán giả đều chúc mừng và nhận được tương tác của Ngọc Sơn. Chính điều đó đã khiến mọi người cho rằng anh đã lên chức cha ở tuổi U60.

Trước khi gây sốt với hình ảnh bên 2 con nhỏ, danh ca Ngọc Sơn sinh năm 1968, được mệnh danh là "ông hoàng nhạc sến" với giọng ca trời phú và nhiều sáng tác được khán giả yêu thích.

Ngọc Sơn có khiếu âm nhạc từ nhỏ và bước chân lên sân khấu chuyên nghiệp từ năm 17 tuổi. Tại Liên hoan Ca múa nhạc nhẹ toàn quốc 1989 tại Nha Trang với bài hát "Thuyền và biển", ngoài danh hiệu Ngôi sao Nhạc nhẹ, Ngọc Sơn là ca sĩ duy nhất được trao thêm giải thưởng “Ca sĩ được khán giả yêu thích nhất”.

Ca sĩ Ngọc Sơn nổi danh những năm thập niên 1990, nhất là sau khi thành công qua các ấn phẩm "Mưa bụi". Sự nghiệp sáng tác, ca hát của Ngọc Sơn cũng thăng hoa từ đây.

Là ca sĩ hát dòng nhạc trữ tình và sáng tác nhiều ca khúc, Ngọc Sơn được khán giả yêu mến gọi là "ông hoàng nhạc sến". Độ nổi tiếng của Ngọc Sơn "phủ sóng" cả nước, xuất hiện trong nhiều băng, đĩa nhạc trong và ngoài nước.

Ca sĩ Ngọc Sơn cũng được biết đến là một nhân vật giàu có bậc nhất trong showbiz Việt. Năm 1995, anh gây bất ngờ khi tậu mẫu xe vương giả Cadillac đời 1992, dài 6m, vốn được các tổng thống phương Tây ưa chuộng. Anh sinh sống và sở hữu ngôi biệt thự lớn ở trung tâm TP.HCM. Ngoài căn biệt thự này, Ngọc Sơn còn sở hữu căn nhà 100m2 tại một khu đô thị xa hoa bậc nhất Hà Nội để tiện ăn ở, sinh hoạt mỗi khi anh đi diễn. Năm 2000, anh từng gây sốc khi đầu tư 1.000 cây vàng để tự đúc tượng mình.

Ngọc Sơn cho biết khi không còn mẹ, nam ca sĩ toàn tâm toàn ý cho các hoạt động nghệ thuật, cống hiến cho xã hội. Anh quyết định hiến xác cho y học, biệt thự tặng làm từ đường dòng họ. Bản thân không còn những mưu cầu cá nhân mà chỉ muốn lan tỏa sự tích cực, giúp đỡ nhiều người khác.

Ngọc Sơn còn quan tâm, đỡ đầu những ca sĩ trẻ, giúp họ phát triển hơn trong sự nghiệp ca hát. Ngoài ra, anh cũng là gương mặt quen thuộc, thường xuyên ngồi ghế giám khảo tại các cuộc thi nhan sắc...

Dù không còn ở đỉnh cao sự nghiệp, ca sĩ Ngọc Sơn hiện tại vẫn tích cực biểu diễn trong và ngoài nước. Cuộc sống độc thân của nam ca sĩ ngoài việc chạy show, anh ăn chay, tập luyện thể dục thể thao và duy trì lối sống lành mạnh, làm thiện nguyện.

Sau hơn 30 năm theo đuổi con đường ca hát và trải qua những biến cố thăng trầm của cuộc sống, ca sĩ Ngọc Sơn từng tiết lộ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ giã sân khấu, muốn cống hiến hết mình cho âm nhạc. Dù có lịch trình ca hát dày đặc, Ngọc Sơn vẫn dành thời gian cho các công tác thiện nguyện. Anh thường xuyên giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Trong chương trình "Kỷ niệm thanh xuân" mới được phát sóng, Ngọc Sơn cho biết, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, thứ anh trân quý nhất không phải là những tài sản có giá trị vật chất, mà là một “gia tài” đặc biệt. Đó là tập lưu bút cùng bộ sưu tập những bài báo viết về mình đã được cha mẹ âm thầm tập hợp, lưu lại suốt hàng chục năm.

Theo chia sẻ của nam ca sĩ, từ những ngày đầu bước chân vào con đường nghệ thuật, mỗi khi thấy con trai xuất hiện trên báo, cha mẹ anh đều cẩn thận cắt lại và cất giữ. Qua thời gian, những trang báo ấy dần trở thành một bộ sưu tập lớn, ghi lại gần như trọn vẹn hành trình hàng chục năm hoạt động của anh, từ giai đoạn đầu đi hát, những dấu mốc trong sự nghiệp cho đến các hoạt động nghệ thuật sau này. Cũng theo Ngọc Sơn, cha mẹ luôn là nguồn động lực lớn nhất trong cuộc đời và sự nghiệp của nam ca sĩ.

(Ảnh: Tư liệu, Internet, FBNV)

