Tuổi xế chiều của một danh hài đất Bắc: Tự nhận là 'mầm non điện ảnh', đời thường chiều vợ hết lòng
GĐXH - Nghệ sĩ Xuân Hinh ở tuổi xế chiều vẫn tự nhận là "mầm non điện ảnh", ngoài công việc, ông có cuộc sống bình yên bên người vợ đảm đang, tâm lý.
Đóng phim điện ảnh ở tuổi xế chiều
Chào nghệ sĩ Xuân Hinh, nhìn lại những năm tháng đỉnh cao, ông nhớ nhất điều gì về tình cảm của khán giả dành cho mình, đặc biệt là vào dịp Tết?
- Những năm về trước, cứ mỗi dịp Tết đến, băng đĩa của Xuân Hinh lại tràn ngập thị trường. Tôi nhớ mãi kỷ niệm khán giả ở các tỉnh đổ về Hà Nội, xếp hàng rồng rắn từ đêm hôm trước chỉ để đợi đến 6 giờ sáng hôm sau mua cho bằng được đĩa mới phát hành.
Khoảng 10 năm trở lại đây, băng đĩa không còn, mọi người chuyển sang xem YouTube, nhưng những khán giả yêu mến Xuân Hinh và yêu cái không khí Tết cổ truyền thì vẫn luôn nhớ đến tôi. Đó là hạnh phúc lớn nhất của người nghệ sĩ.
Được biết năm nay ông sẽ trở lại với bộ phim điện ảnh "Mùi Phở" vào đúng dịp Tết, tại sao ông lại quyết định đóng điện ảnh vào lúc này?
- Ở tuổi tôi bây giờ mới đóng phim điện ảnh thì đúng là hơi muộn, nhưng thà muộn còn hơn không. Ban đầu khi anh Minh Beta mời, tôi cũng đắn đo. Nhưng khi đọc kịch bản thấy nội dung liên quan đến quốc hồn quốc túy, có âm hưởng hát văn, hát sẩm và đậm đà bản sắc dân tộc, tôi đã đồng ý.
Tôi nghĩ đây là cái "duyên". Mình cả đời ăn lộc của tiền nhân, ăn lộc của mẫu và công đức tổ tiên, nên khi còn sức khỏe thì phải cố gắng giả nợ đời cho đủ, cho đầy.
Nghệ sĩ Xuân Hinh có thể chia sẻ thêm về thông điệp mà "Mùi Phở" muốn gửi gắm?
- Cái này cho tôi giữ bí mật một chút nhé. Dù phim nói về "Phở" nhưng chủ đề chính là sự gắn kết giữa các thế hệ trong gia đình và tôn vinh văn hóa dân tộc. Mỗi thứ chỉ một chút thôi nhưng đủ để gợi nhớ về cội nguồn. Tôi làm bộ phim này như một lời tri ân gửi đến gia đình, dòng họ và để con cháu dù đi xa cũng luôn nhớ nơi mình trở về, biết ơn nguồn cội.
Từng kinh qua rất nhiều loại hình từ kịch vui đến hề chèo, ông thấy sự khác biệt lớn nhất giữa sân khấu và điện ảnh là gì?
- Theo tôi, mỗi loại hình có một giá trị riêng. Diễn sân khấu 15-20 phút là phải hấp dẫn khán giả ngay lập tức. Làm hài thì mỗi vùng miền lại có một cái gu tiếng cười khác nhau. Tôi vốn là người thích khám phá cái mới, thích tạo ra những bước ngoặt. Trên đời này cái gì tôi cũng muốn làm mới, chỉ có mỗi bà vợ ở nhà là không "mới" được thôi (cười).
Với điện ảnh, tôi ấn tượng bởi sự tỉ mỉ trong từng khuôn hình, sự chăm chút của họa sĩ và âm nhạc. Nó toát lên một vẻ đẹp rất tuyệt vời mà sân khấu không có được. Tôi chỉ mong năm sau vẫn còn khỏe để tiếp tục đóng phim, ca hát, đưa văn hóa dân tộc vào điện ảnh theo những mô hình mới hơn. Đó là ước nguyện của tôi.
Nghe nói đoàn phim đã có một khoảng thời gian quay rất vất vả?
- Rất khó khăn! Chúng tôi quay ròng rã hai tháng trời. Nhiều bạn trẻ trong đoàn đã ốm đến mức phải đi cấp cứu. Riêng tôi thì không dám ốm. Nghĩ đến đồng nghiệp, nghĩ đến việc mình nghỉ một ngày là thiệt hại bao nhiêu tiền của đoàn, nên mình phải cố gắng hết mình.
Nghệ sĩ Xuân Hinh từng nói mình đã nghĩ đến việc phát triển "Công nghiệp văn hóa" từ khi còn trẻ. Quan điểm của ông về vấn đề này hiện nay thế nào?
- Tôi nghĩ về nó từ năm 16, 20 tuổi rồi. Nghệ sĩ là phải có tác phẩm để lại cho cuộc đời và phải có tác động đến xã hội. Giống như cây lúa phải ra hạt, đi làm phải ra tiền, thì làm văn hóa phải tạo ra tác phẩm có người xem. Nếu không có người xem thì không thể gọi là thành công. Con đường đó tôi đã đi từ ngày trẻ đến tận bây giờ.
Tuổi xế chiều 'hai thân già tự chăm lấy nhau'
Ở tuổi này, ông quan niệm thế nào về tiền bạc và hạnh phúc gia đình?
- Giờ sức khỏe yếu rồi, đi bộ cũng thấy mệt, chạy theo lớp trẻ thì hơi quá sức nên tôi cứ nhận mình là "nghệ sĩ điện ảnh mầm non mới nhú" cho vui. Tôi mong mọi người góp ý nhẹ nhàng như vỗ về "bà đẻ" để nghệ sĩ có động lực sáng tạo, chứ đừng "miết" cho một cái là mầm non thui chột hết.
Về tiền bạc, ngày trẻ tôi cũng bôn ba vất vả, tích cóp được một chút. Tôi bảo với vợ là hai thân già chăm nhau là chính. Các con giờ trưởng thành, tự nuôi được bản thân rồi. Tôi chỉ cần chăm chút vợ ở nhà cho tốt, bà ấy muốn làm vua làm chúa gì cũng chiều, chứ bà ấy mà bỏ đi thuê người nấu nướng tốn kém lắm (cười). Vợ chồng già phải hiểu ý nhau, việc nào ra việc nấy thì mới sống vui, sống khỏe được.
Ông có dự định truyền nghề cho thế hệ trẻ không?
- Nhà cửa và cơ sở vật chất tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Nhưng việc mở lớp thì phải đợi cái duyên. Tìm được người có tâm, cầu toàn và cẩn thận giống mình cũng khó lắm. Nhiều lúc muốn nghỉ nhưng anh em cứ cổ vũ "anh cố lên", thế là lại cố.
Bí quyết để tôi trẻ lâu là đầu óc phải như cái ngăn kéo, cái gì rác rưởi thì tống ra ngoài. Cái gì được thì được, không được thì thôi, đêm nằm không mộng mị, sáng dậy mọi chuyện đều cụ thể, rõ ràng. Cứ sống đơn giản, vui vẻ là tốt nhất.
Ngoài công việc, nhiều khán giả tò mò về cuộc sống riêng của ông khi ở nhà, nghệ sĩ Xuân Hinh có thể chia sẻ với khán giả không?
- Tôi vẫn hay nói vui, làm nghề văn nghệ sĩ như mình là "ăn lộc" của thiên hạ. Có người hưởng một, người hưởng hai, còn tôi may mắn được hưởng cả "băng". Về nhà thì vợ chồng phải hiểu nhau.
Nhiều khi tôi đi diễn đến 2 giờ sáng mới về, bà ấy hỏi đi đâu, làm gì, tôi chỉ bảo là vì nghiệp cả. Mình sống minh bạch nên chẳng có gì phải giấu. Vợ chồng ở với nhau mấy chục năm, cứ 2-3 ngày không thấy mình đi diễn là bà ấy lại thấy lạ ngay. Mà tôi có đi đâu thì đi, cuối cùng vẫn phải về ăn cơm vợ nấu. Có những lúc bà ấy nhồi cho ăn phát sợ, nhưng đó là cái tình.
Trong những ngày xuân năm mới, ngoài chăm lo cho gia đình, cho nhà thờ Mẫu, ông có lời gì đến những người hâm mộ của mình?
- Vâng, nhân dịp đầu xuân năm mới, Xuân Hinh xin gửi lời chúc tới toàn thể độc giả và khán giả thân yêu. Chúc mọi người một năm mới vạn sự như ý, mã đáo thành công. Quan trọng nhất là phải có sức khỏe, sức khỏe và sức khỏe. Có sức khỏe là có tất cả! Chúc mừng năm mới!
Xin cảm ơn nghệ sĩ Xuân Hinh!
Nghệ sĩ Xuân Hinh không muốn bị gọi là "vua chèo đất Bắc" và khẳng định không phải là đại gia. Clip: Đỗ Quyên
