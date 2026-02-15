Nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng 'vũ trụ' VFC ở đời thực viên mãn bên chồng là danh hài
GĐXH - Nhã Phương sinh năm 1990 cầm tinh tuổi Ngọ, cô từng là gương mặt vàng trong làng phim của "vũ trụ" VFC. Ngoài sự nghiệp thành công, trong đời thực, nữ diễn viên hiện sống hạnh phúc bên danh hài Trường Giang và 3 con xinh xắn.
Tú Dưa: Trở lại không phải để tìm kiếm hào quangGiải trí - 17 phút trước
GĐXH - Tú Dưa - thành viên nhóm nhạc "quả Dưa Hấu" cho biết, anh xuất hiện trở lại không phải để kiếm tìm hào quang mà để hoàn thành những ước mơ tuổi trẻ còn bỏ ngỏ.
NSND Thanh Lam 'giận' Trấn Thành vì được lên hình quá ítGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Trong phim "Thỏ Ơi!!" có sự xuất hiện của NSND Thanh Lam, tuy nhiên, chị chỉ lướt qua màn hình ít phút.
Đạo diễn Trần Lực phim 'Tết này ai đến xông nhà' tuổi U70 vẫn lịch lãm, tâm huyết với nghề diễnGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - NSND Trần Lực được khán giả yêu mến suốt hơn 20 năm qua từ bộ phim "Tết này ai đến xông nhà" trong vai trò đạo diễn.
Chương trình 'Quảng trường mùa xuân' đêm Giao thừa Tết 2026 có gì đặc biệt?Giải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Chương trình "Quảng trường mùa xuân" với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ, diễn viên nổi tiếng được phát sóng trong đêm Giao thừa Tết 2026 trên VTV.
Ảnh cưới của MC Huyền Trang với cầu thủ Đức HuyGiải trí - 9 giờ trước
MC Huyền Trang nhận được lời cầu hôn của cầu thủ Đức Huy vào tháng 11/2025, trong chuyến du lịch Hàn Quốc. Hai người tung ảnh cưới đúng dịp Lễ tình nhân.
Thái tử Na Tra của phim ‘Tây du ký’: Là mỹ nhân màn ảnh, U70 sống sung túcThế giới showbiz - 10 giờ trước
Trong nhiều phiên bản Na Tra từng xuất hiện trên màn ảnh, nhân vật do nữ diễn viên Ngải Kim Mai thủ vai (Tây du ký 1986) để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.
Công chúa đẹp nhất Tây du ký: Từng học thiết kế, giờ là 'bà trùm' truyền thôngThế giới showbiz - 10 giờ trước
Nữ diễn viên này từng khiến khán giả say đắm với vẻ đẹp kiều diễm khi vào vai Vạn Thánh công chúa trong "Tây du ký" phiên bản 1986.
Không khí đón Tết nguyên đán nhà diva Mỹ Linh: Chờ con gái và con rể từ Mỹ về sum vầyGiải trí - 22 giờ trước
GĐXH - Diva Mỹ Linh mới đây đã hé mở một chút về không gian nghênh xuân, đón Tết với hoa đào, hoa lan, phong bao lì xì rực rỡ. Ngoài ra, chị còn tiết lộ một điều thật ấm áp.
BTV Thụy Vân được mẹ ruột hỗ trợ chuẩn bị Tết nguyên đán như thế nào?Giải trí - 23 giờ trước
GĐXH - BTV Thụy Vân cho biết cô là người truyền thống, vậy nên người đẹp cũng yêu thích và coi trọng Tết nguyên đán. Trong những ngày này, người đẹp tự tay chăm chút nhà cửa, tự lau dọn ban thờ và có mẹ ruột hỗ trợ mâm cỗ thắp hương 30, mùng Một.
Phim chiếu rạp dịp Tết có những bộ phim đặc biệt nào?Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Mùa phim Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với nhiều dự án mới của các gương mặt đạo diễn, diễn viên quen thuộc hứa hẹn một "đường đua" phòng vé gay cấn.
Thượng tướng Hà Đình Quân bất đồng quan điểm với con gáiXem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 10 "Không giới hạn", Lam Anh thẳng thắn bày tỏ quan điểm trái ngược trước bố là Thượng tướng Hà Đình Quân về lựa chọn của bản thân cô.