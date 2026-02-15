Mới nhất
Nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng 'vũ trụ' VFC ở đời thực viên mãn bên chồng là danh hài

Chủ nhật, 16:31 15/02/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Nhã Phương sinh năm 1990 cầm tinh tuổi Ngọ, cô từng là gương mặt vàng trong làng phim của "vũ trụ" VFC. Ngoài sự nghiệp thành công, trong đời thực, nữ diễn viên hiện sống hạnh phúc bên danh hài Trường Giang và 3 con xinh xắn.

Nhã Phương khoe vòng eo săn chắc "như chưa từng mang bầu" sau 14 ngày sinh con thứ 3Nhã Phương khoe vòng eo săn chắc 'như chưa từng mang bầu' sau 14 ngày sinh con thứ 3

GĐXH - Sau khi sinh con thứ ba được 14 ngày, diễn viên Nhã Phương khoe vòng eo săn chắc 'như chưa từng mang bầu'.

Nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng 'vũ trụ' VFC ở đời thực viên mãn bên chồng là danh hài - Ảnh 2.

Nhã Phương sinh năm 1990 là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu mến VFC khi xuất hiện trong các phim giờ vàng như: Tuổi thanh xuân, Khúc hát mặt trời, Zippo, mù tạt và em... Những năm 2014, 2015, 2016 được xem là thời đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất của Nhã Phương.

Nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng 'vũ trụ' VFC ở đời thực viên mãn bên chồng là danh hài - Ảnh 3.

Bằng chứng là nữ diễn viên sinh năm 1990 đã 2 lần giành giải nữ "Nữ diễn viên ấn tượng" của VTV Awards. 2 năm liên tiếp 2015, 2016, Nhã Phương đã giành cúp trên tay. Cụ thể, năm 2015, với diễn xuất trong phim "Tuổi thanh xuân", Nhã Phương được vinh danh lần đầu tiên tại VTV Awards.

Nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng 'vũ trụ' VFC ở đời thực viên mãn bên chồng là danh hài - Ảnh 4.

Năm 2016, khi lần thứ 2 giành được giải thưởng VTV Awards, Nhã Phương xúc động chia sẻ: "Tôi vô cùng vinh dự khi được đứng ở đây và một lần nữa được nhận chiếc cúp này. Đối với một nữ diễn viên trẻ như tôi, đây là một niềm hạnh phúc lớn lao. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Đài Truyền hình Việt Nam vì đã trao cho tôi giải thưởng này".

Nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng 'vũ trụ' VFC ở đời thực viên mãn bên chồng là danh hài - Ảnh 5.

Trước khi nổi tiếng với những bộ phim gây sốt trên truyền hình, Nhã Phương chỉ là ngôi sao trẻ có diễn xuất vừa vừa. Nhưng nhờ góp mặt trên sóng VTV ở những bộ phim có đề tài hay đã giúp cô có được sự bứt phá nhanh chóng. Và điều này cũng một phần không nhỏ nhờ sự ưu ái của đạo diễn Đỗ Thanh Hải.

Nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng 'vũ trụ' VFC ở đời thực viên mãn bên chồng là danh hài - Ảnh 6.

Khi có một sự nghiệp vững chắc, năm 2018, Nhã Phương lên xe hoa với chú rể là người nổi tiếng, danh hài Trường Giang. Sau nhiều sóng gió về đời tư, họ đã cập bến hạnh phúc bằng đám cưới long trọng vào tháng 9 cùng năm.

Nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng 'vũ trụ' VFC ở đời thực viên mãn bên chồng là danh hài - Ảnh 7.

Sau gần 8 năm về chung nhà, vợ chồng họ vẫn mặn nồng, ngọt ngào như lúc mới yêu. Trường Giang có niềm đam mê với nấu ăn nên sẽ phụ trách nấu nướng để chăm sóc vợ con. Đặc biệt, nam danh hài còn xây dựng một căn biệt thự lớn ở vùng ngoại ô để gia đình có nơi nghỉ ngơi. Đồng thời, Trường Giang cũng tự tay trồng rau củ, hoa màu sạch để phục vụ riêng cho Nhã Phương. Từ hồi kết hôn, nữ diễn viên có cuộc sống sung sướng và được chồng ủng hộ để tập trung làm nghề. Nhã Phương từng gây chú ý khi tiết lộ Trường Giang tin tưởng giao cho cô đứng tên hầu hết các tài sản của gia đình: "Anh Giang đi ra ngoài làm vô tình thích mảnh đất nào đó chẳng hạn, ảnh biết vợ là người rất thích đứng tên, nhiều khi em không biết, ảnh kêu vợ qua đây ký tên, lúc đó em mới biết chồng mua đất. Anh Giang rất có niềm tin vào em, không bao giờ em tiêu pha bậy bạ. Giữa tụi em luôn có niềm tin rất lớn".

Nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng 'vũ trụ' VFC ở đời thực viên mãn bên chồng là danh hài - Ảnh 8.

Cuộc sống của cặp đôi ngày càng hạnh phúc hơn khi lần lượt đón 3 em bé xinh xắn như thiên thần. Trường Giang dành hết tình cảm lẫn nhiệt huyết cho gia đình.

Nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng 'vũ trụ' VFC ở đời thực viên mãn bên chồng là danh hài - Ảnh 9.

Khi Nhã Phương sinh con lần thứ 3, trên Fanpage cá nhân Trường Giang đã viết những lời xúc động dành cho Nhã Phương và các con. Thông qua những dòng viết này, anh muốn thông báo gia đình đã đón thêm thành viên mới. Thời điểm, Nhã Phương sinh con, Trường Giang bận đi công tác nên anh đã không ở bên. Ngoài lời xin lỗi, nam diễn viên còn ca ngợi vợ là "người mạnh mẽ kiên cường nhất trong nhà". Anh còn cảm thán: "3 thiên thần đã ra đời bằng tình yêu sâu đậm, sự hy sinh và lòng vị tha mà em đã dành cho anh".

Ảnh: FBNV

Nhã Phương sau 8 năm kết hôn với Trường Giang: Ứng xử khéo léo, được chồng biết ơnNhã Phương sau 8 năm kết hôn với Trường Giang: Ứng xử khéo léo, được chồng biết ơn

GĐXH - Nhã Phương sau 8 năm kết hôn cùng Trường Giang, cô có được cuộc sống đủ đầy ấm áp với chồng tài hoa và 3 con nhỏ xinh xắn. Để có được như vậy, cô cũng hy sinh cả sự nghiệp và có cách ứng xử khéo léo trong cuộc sống.

