Tưởng bạn trai bị đánh, cô gái nhờ người đến xử lý

11 giờ trước

Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) vừa khởi tố một phụ nữ vì có hành vi dùng liềm cắt bỏ hàng trăm quả sầu riêng non của người khác do mâu thuẫn từ việc mua bán đất đai.