Người đàn ông 40 tuổi tưởng vô sinh vĩnh viễn, bất ngờ đón liền 2 con gái nhờ làm đúng điều này

Vô sinh nam do vô tinh: 10 năm tìm con đầy thử thách

Tại Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, hình ảnh cô bé gần 3 tuổi quấn quýt bên em gái mới chào đời là cái kết viên mãn cho hành trình dài điều trị vô sinh nam của vợ chồng anh Nghĩa (40 tuổi) và chị Nga (41 tuổi).

Kết hôn suốt 10 năm nhưng không có con, năm 2018 anh Nghĩa được chẩn đoán vô tinh (azoospermia), trong khi sức khỏe sinh sản của người vợ hoàn toàn bình thường. Trước đó, anh từng trải qua vi phẫu tìm tinh trùng (micro-TESE) và thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) nhưng chưa thành công, thậm chí có lần thai sinh hóa.

ThS.BS Lê Đăng Khoa đến thăm em bé thứ 2 của vợ chồng anh Nghĩa cuối tháng 4/2026. Ảnh: BVCC

Vô tinh hỗn hợp – nguyên nhân khiến điều trị thất bại kéo dài

Khi đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản (IVF Tâm Anh), bác sĩ đánh giá lại toàn diện và xác định anh Nghĩa mắc vô tinh hỗn hợp – vừa tắc nghẽn vừa không tắc nghẽn. Đây là dạng vô sinh nam phức tạp, dễ gây nhầm lẫn trong chẩn đoán.

Theo ThS.BS Lê Đăng Khoa, tình trạng này kéo dài khiến chức năng sinh tinh suy giảm nghiêm trọng theo thời gian. Việc can thiệp trước đó bằng micro-TESE từ sớm có thể đã gây tổn thương mô tinh hoàn, làm giảm cơ hội phục hồi khả năng sinh sản tự nhiên.

Đáng chú ý, nếu được phát hiện sớm, bệnh nhân có thể can thiệp nối ống dẫn tinh với tỷ lệ thành công lên tới 90%, thay vì phải thực hiện các kỹ thuật xâm lấn sâu.

Điều trị vô sinh nam đúng hướng giúp tìm lại cơ hội làm cha

Thay vì tiếp tục can thiệp sâu, bác sĩ lựa chọn phương pháp ít xâm lấn hơn là PESA – chọc hút tinh trùng từ mào tinh qua da. Dù gặp nhiều khó khăn do mô xơ dính và viêm kéo dài, ê-kíp vẫn tìm được tinh trùng chất lượng.

Tinh trùng sau đó được chọn lọc kỹ lưỡng và kết hợp với noãn của người vợ để tạo phôi. Kết quả thu được nhiều phôi chất lượng tốt, mở ra cơ hội mang thai.

Song song, quá trình kích trứng và chuẩn bị niêm mạc tử cung được thực hiện tối ưu. Ngay lần chuyển phôi đầu tiên, chị Nga đã mang thai thành công và sinh con gái khỏe mạnh vào cuối năm 2023.

IVF giúp cặp vợ chồng vô sinh đón liên tiếp 2 con

Sau khi con đầu lòng hơn 2 tuổi, vợ chồng tiếp tục chuyển phôi trữ đông còn lại. Lần này, chị Nga tiếp tục mang thai thành công và sinh thêm một bé gái vào cuối tháng 4.

Hành trình từ vô sinh nam do vô tinh đến việc đón liên tiếp hai con gái được xem là thành công điển hình trong điều trị hiếm muộn nhờ cá thể hóa phác đồ.

Vô sinh nam ngày càng phổ biến, cần phát hiện sớm

Theo các chuyên gia, vô tinh là nguyên nhân phổ biến gây vô sinh nam. Trong đó, vô tinh do tắc nghẽn chiếm khoảng 20-40%, còn lại là không do tắc nghẽn. Việc lựa chọn phương pháp điều trị như PESA, TESA hay micro-TESE phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

Bác sĩ khuyến cáo, nam giới có tiền sử quai bị, chấn thương hoặc bệnh lý sinh dục nên kiểm tra sớm để đánh giá khả năng sinh sản. Đồng thời, các cặp vợ chồng hiếm muộn nên thăm khám đồng thời để rút ngắn thời gian điều trị và tăng cơ hội có con.