Người phụ nữ 34 tuổi hạnh phúc sinh con sau 5 năm vô sinh không rõ nguyên nhân

5 năm hiếm muộn dù kết quả khám bình thường

Chị Hơn và anh Thành (34 tuổi), kết hôn từ năm 2020, mong con nhưng không đạt kết quả dù thả tự nhiên trong thời gian dài. Sau 3 năm, anh chị đi khám nhiều nơi nhưng đều được kết luận sức khỏe sinh sản bình thường.

Dù đã sử dụng các loại thuốc hỗ trợ theo chỉ định, tình trạng hiếm muộn vẫn không cải thiện.

Tháng 7/2023, vợ chồng chị đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thăm khám. Kết quả cho thấy dự trữ buồng trứng của chị ổn định, tử cung và vòi trứng bình thường. Tinh trùng của người chồng đạt mật độ và độ di động tốt. Bác sĩ chẩn đoán vô sinh không rõ nguyên nhân.

Bác sĩ thực hiện nội soi buồng tử cung cho bệnh nhân tìm nguyên nhân vô sinh. Ảnh: BVCC

Hai lần chuyển phôi thất bại vì nguyên nhân “ẩn”

Tháng 3/2024, anh chị quyết định thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Sau kích thích buồng trứng, bác sĩ thu được 11 noãn, tạo được 6 phôi ngày 5.

Tuy nhiên, hành trình không suôn sẻ. Ở lần chuyển phôi đầu tiên, chị Hơn gặp tình trạng thai ngoài tử cung tự thoái triển. Lần chuyển phôi thứ hai không thành công.

Sau hai lần thất bại, tháng 5/2025, bác sĩ chỉ định nội soi buồng tử cung để tìm nguyên nhân sâu hơn. Kết quả cho thấy niêm mạc tử cung không đều, tăng sinh mạch bất thường.

Sinh thiết niêm mạc tử cung xác định chị mắc viêm nội mạc tử cung mạn tính – yếu tố có thể làm giảm khả năng làm tổ của phôi.

Điều trị đúng nguyên nhân, đón “quả ngọt” sau lần chuyển phôi thứ 3

Sau khi được điều trị bằng kháng sinh và chuẩn bị lại niêm mạc tử cung, tháng 7/2025, vợ chồng chị Hơn tiến hành chuyển phôi lần thứ ba.

Lần này, kết quả mang lại tin vui. “Mỗi lần chờ kết quả Beta, tôi rất lo sợ thất bại. Nhưng cuối cùng vợ chồng tôi cũng đã có con”, chị Hơn chia sẻ.

Trong suốt thai kỳ, chị được theo dõi chặt chẽ. Đến tháng 3/2026, chị sinh mổ ở tuần 40, em bé chào đời khỏe mạnh, nặng 3,2 kg.

Vô sinh không rõ nguyên nhân chiếm tỷ lệ cao

Theo các nghiên cứu, vô sinh không rõ nguyên nhân chiếm khoảng 15–30% các trường hợp hiếm muộn, khi các xét nghiệm cơ bản không phát hiện bất thường.

Tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Tâm Anh, tỷ lệ này dao động 30–40%. Nhiều cặp vợ chồng vì kết quả “bình thường” nên tiếp tục chờ đợi tự nhiên, làm mất thời gian vàng điều trị.

Các bác sĩ khuyến cáo, sau một năm kết hôn (hoặc 6 tháng với phụ nữ trên 35 tuổi) chưa có thai, các cặp vợ chồng nên đi khám sớm để được tư vấn và điều trị kịp thời.