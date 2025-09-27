Người phụ nữ bị tăng huyết áp kéo dài và hạ kali máu: Đi khám, bất ngờ phát hiện nguyên nhân

U tuyến vỏ thượng thận gây tăng huyết áp và hạ kali máu

Bệnh nhân Bùi Thị T. (41 tuổi) trú tại phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh, có tiền sử suy giáp sau phẫu thuật ung thư tuyến giáp và tăng huyết áp, được điều trị thuốc đều đặn. Trong các lần khám định kỳ, bệnh nhân được phát hiện có tình trạng hạ kali máu và tăng huyết áp khó kiểm soát. Ở nhà, chị T. thỉnh thoảng đau tức ngực âm ỉ.

Đợt này vào viện kiểm tra, qua thăm khám và kết quả chụp CT, các bác sĩ chẩn đoán khối u vỏ tuyến thượng thận phải gây biến chứng tăng huyết áp và hạ kali máu kéo dài, chỉ định phẫu thuật nội soi cắt tuyến thượng thận phải để điều trị triệt để cho người bệnh.

Khối u vỏ tuyến thượng thận được loại bỏ khỏi cơ thể bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Ca phẫu thuật được thực hiện bởi kíp mổ khoa Ung bướu do Bs.CKI Vũ Đức Nin - Phó khoa Ung bướu, Ths.Bs Nguyễn Văn Dưỡng phối hợp cùng khoa Gây mê hồi sức. Qua hệ thống nội soi hiện đại, phẫu thuật viên đặt 4 trocar vào ổ bụng kiểm tra thấy khối u thượng thận phải kích thước khoảng 15x20mm, có mật độ chắc, ranh giới rõ, không xâm lấn xung quanh. Các bác sĩ tiến hành phẫu tích cắt toàn bộ tuyến thượng thận phải, cầm máu kỹ và lấy bệnh phẩm ra ngoài.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục nhanh, các chỉ số huyết động được kiểm soát, chỉ số kali máu ổn định. Bệnh nhân hiện đã ổn định và xuất viện.

U tuyến vỏ thượng thận ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe?

Ths.Bs Nguyễn Văn Dưỡng, khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Trường hợp của bệnh nhân T. là ca bệnh điển hình của hội chứng cường aldosteron nguyên phát do u tuyến vỏ thượng thận gây ra. Bệnh nhân có hạ kali máu kéo dài và tăng huyết áp khó kiểm soát, nếu không được xử trí kịp thời có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm. Việc lựa chọn phẫu thuật nội soi cắt tuyến thượng thận là phương pháp điều trị hiệu quả và ít xâm lấn, giải quyết triệt để nguyên nhân gây bệnh.

So với mổ mở, phẫu thuật nội soi giúp giảm đau sau mổ, ít mất máu, thời gian hồi phục nhanh và đảm bảo tính thẩm mỹ cho người bệnh. Sau phẫu thuật, người bệnh cải thiện rõ rệt huyết áp, ổn định kali máu, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống về sau”.

U tuyến vỏ thượng thận là bệnh lý nội tiết có thể gây ra các triệu chứng mơ hồ như tăng huyết áp kéo dài, hạ kali máu, yếu cơ, mệt mỏi, đôi khi kèm theo rối loạn nhịp tim. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến biến chứng tim mạch, suy thận và ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng sống.

Các bác sĩ khuyến cáo, những người có biểu hiện tăng huyết áp khó kiểm soát bằng thuốc kèm theo hạ kali máu hoặc các dấu hiệu bất thường khác cần được thăm khám chuyên khoa nội tiết để tầm soát bệnh lý tuyến thượng thận. Việc phát hiện sớm sẽ giúp điều trị triệt để bằng phẫu thuật, cải thiện tiên lượng lâu dài cho người bệnh...