Thói quen uống nước dừa tưởng bổ dưỡng, chuyên gia cảnh báo uống sai cách có nguy cơ tăng kali máu

Những ngày gần đây, thời tiết oi bức khiến nhu cầu sử dụng các loại đồ uống thanh mát tăng cao. Không ít gia đình xem nước dừa như một giải pháp bù nước, giải nhiệt trong mùa hè bởi vị ngọt dịu, dễ uống và tạo cảm giác mát nhanh hơn so với nước lọc thông thường.

Trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm lại vào giai đoạn các sĩ tử tập trung ôn thi căng thẳng, do vậy, có những phụ huynh thường mua khoảng hơn lít nước dừa mỗi ngày để cho con uống thay nước lọc.

Trao đổi với PV Gia đình & Xã hội, Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế – Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết, đây là thói quen khá phổ biến hiện nay. Nhiều người xem nước dừa như "nước điện giải tự nhiên", càng uống nhiều càng tốt, thậm chí có người dùng tới 2-3 quả dừa mỗi ngày.

Chuyên gia cảnh báo lạm dụng nước dừa có thể làm tăng gánh nặng cho thận và gây rối loạn điện giải.

Sự thật về việc uống nước dừa thay nước lọc có bù điện giải như mọng đợi?

Nước dừa có giá trị bù điện giải nhưng không thể thay hoàn toàn nước lọc

Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), trung bình một quả dừa xiêm chứa khoảng 250-300ml nước, cung cấp 45-70 kcal năng lượng, khoảng 9-15g carbohydrate, 6-12g đường tự nhiên cùng nhiều khoáng chất như kali, natri, magie, phốt pho và vitamin nhóm B.

Tiến sĩ Giang cho biết điểm nổi bật nhất của nước dừa là hàm lượng kali khá cao. Một số nghiên cứu đăng trên tạp chí Nhân học Sinh lý học cho thấy thức uống này có khả năng hỗ trợ phục hồi sau vận động nhẹ nhờ bổ sung kali và carbohydrate tự nhiên.

Chính yếu tố này khiến nhiều người cho rằng nước dừa có thể thay thế hoàn toàn nước lọc trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, theo chuyên gia, đây là quan niệm chưa đầy đủ dưới góc nhìn dinh dưỡng lâm sàng.

Uống quá nhiều nước dừa có thể làm tăng gánh nặng cho thận

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết ở người trưởng thành khỏe mạnh, nhu cầu kali mỗi ngày dao động khoảng 3.500-4.700mg. Trong khi đó, nếu uống 2-3 quả dừa/ngày, lượng kali nạp vào cơ thể đã chiếm gần một nửa nhu cầu hằng ngày.

"Khi lượng kali đưa vào quá lớn, thận sẽ phải hoạt động nhiều hơn để đào thải phần dư thừa qua nước tiểu. Nếu sử dụng nước dừa thay nước lọc liên tục trong ngày, nguy cơ mất cân bằng điện giải hoàn toàn có thể xảy ra" - Tiến sĩ Giang cảnh báo.

Theo chuyên gia, tình trạng dư kali có thể khiến người uống xuất hiện cảm giác mệt lả, yếu cơ, bủn rủn chân tay hoặc rối loạn nhịp tim.

Đáng chú ý, nguy cơ tăng kali máu sẽ cao hơn ở những người có bệnh lý nền như suy thận hoặc đang sử dụng thuốc giữ kali. Trong một số trường hợp, tăng kali máu nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến tim và hệ thần kinh.

Uống nhiều nước dừa dễ gây đầy bụng, lạnh bụng

Không chỉ ảnh hưởng đến cân bằng điện giải, việc uống quá nhiều nước dừa trong thời gian ngắn còn có thể gây khó chịu đường tiêu hóa.

Theo Tiến sĩ Giang, nước dừa chứa đường tự nhiên và các carbohydrate chuỗi ngắn dễ lên men. Nếu uống nhiều, đặc biệt khi bụng đói hoặc dùng lạnh, áp lực trong dạ dày có thể thay đổi đột ngột khiến quá trình tiêu hóa chậm lại, gây đầy hơi, cồn ruột.

Ngoài ra, magie trong nước dừa còn có tác dụng làm mềm phân và tăng nhu động ruột. Vì vậy, một số người có thể gặp tình trạng lạnh bụng hoặc tiêu chảy nhẹ khi uống quá nhiều.

Uống quá nhiều nước dừa mỗi ngày có thể tiềm ẩn nguy cơ tăng kali máu ở một số đối tượng.

Cẩn trọng với nước dừa bán sẵn ngoài trời

Bên cạnh vấn đề dinh dưỡng, yếu tố an toàn thực phẩm cũng được chuyên gia đặc biệt lưu ý. Theo các chuyên gia, nước dừa tươi khi vừa được lấy trực tiếp từ quả thường khá an toàn. Tuy nhiên, đây cũng là môi trường giàu đường tự nhiên nên rất dễ nhiễm khuẩn nếu để ngoài trời quá lâu, sử dụng đá không đảm bảo vệ sinh hoặc đóng chai thủ công không rõ nguồn gốc.

Do đó, người tiêu dùng nên ưu tiên chọn dừa tươi nguyên quả, uống ngay sau khi bổ và hạn chế để qua đêm. Đồng thời, cần thận trọng với các loại nước dừa bán sẵn không có nhãn mác rõ ràng.

Chuyên gia khuyến cáo không nên xem nước dừa là 'thần dược'

Tiến sĩ Giang cho biết với người khỏe mạnh, sử dụng khoảng 1 quả dừa/ngày trong mùa nóng là mức tương đối phù hợp.

"Nước dừa là thực phẩm có lợi nếu dùng đúng cách, đúng lượng và phù hợp với từng đối tượng. Tuy nhiên, nếu xem đây là thức uống thay thế hoàn toàn nước lọc thì lợi ích chưa chắc tăng lên, trong khi nguy cơ sức khỏe có thể âm thầm tích lũy theo thời gian" - chuyên gia nhấn mạnh.

Đối với người có bệnh nền, đặc biệt là bệnh thận hoặc các vấn đề liên quan đến rối loạn điện giải, việc thay đổi thói quen sử dụng nước dừa nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo an toàn.

