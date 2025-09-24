Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Dân số và phát triển

Tưởng nhiệt miệng, cô gái hoảng hốt khi phát hiện mắc bệnh xã hội

Thứ tư, 08:03 24/09/2025 | Dân số và phát triển
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Xuất hiện những tổn thương nhỏ trong khoang miệng, cô gái 23 tuổi tưởng chỉ là nhiệt miệng nhưng kết quả khám khiến cô hoảng hốt.

Ngày 23/9, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tiến Thành - Thành viên Hội Da liễu Việt Nam cho biết vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ 23 tuổi trú ở Hà Nội vào khám với vết loét nhỏ trong má và môi, hơi rát khi ăn cay.

Bệnh nhân nghĩ đơn giản là bị nhiệt miệng do nóng trong nên tự mua thuốc bôi. Vài tuần sau, vết loét lành nhưng lại xuất hiện thêm những mảng sần nhỏ, mềm, lạ thường. Lúc đó, cô mới quyết định đi khám. Bác sĩ xác định đây là tổn thương sùi mào gà trong khoang miệng.

Tưởng nhiệt miệng, cô gái hoảng hốt khi phát hiện mắc bệnh xã hội - Ảnh 1.

Bác sĩ Thành khám cho bệnh nhân. Anhr: BSCC.

Theo bác sĩ Thành, đây là vị trí ít gặp, nhưng số ca đang gia tăng, đặc biệt ở người trẻ có quan hệ tình dục bằng miệng không an toàn. Bệnh nhân trên là một điển hình.

Sùi mào gà do virus HPV (Human Papillomavirus) gây ra, thường gặp nhất ở cơ quan sinh dục. Tuy nhiên, bệnh hoàn toàn có thể xuất hiện ở môi, lưỡi, họng, thậm chí cả mắt và mũi. Virus có khả năng lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp giữa niêm mạc - bán niêm mạc bị tổn thương với dịch tiết chứa HPV.

Bác sĩ Thành cho biết, trong khoang miệng, các vết loét nhỏ, vết xước do ăn uống, chải răng hoặc tổn thương niêm mạc là điều kiện thuận lợi để virus xâm nhập. Đặc biệt, quan hệ tình dục đường miệng vốn được nhiều bạn trẻ coi là an toàn nhưng lại là con đường tiềm ẩn rủi ro lây bệnh rất lớn.

Không ít trường hợp đến bệnh viện khi tổn thương đã tiến triển nặng, lan ra nhiều vị trí, thậm chí có bệnh nhân nam phát hiện sùi mào gà ở cả vùng họng, gây đau khi nuốt.

Sùi mào gà nếu không được điều trị kịp thời có thể tái phát nhiều lần, tạo tâm lý lo lắng, ảnh hưởng sinh hoạt, đời sống tình dục và hạnh phúc gia đình. Nguy hiểm hơn, một số chủng HPV còn liên quan đến ung thư hầu họng, cổ tử cung, dương vật, hậu môn…

Bác sĩ khuyến cáo nên quan hệ tình dục an toàn như sử dụng bao cao su ngay cả khi quan hệ bằng miệng, đặc biệt với bạn tình không rõ tình trạng sức khỏe. Tránh quan hệ khi có tổn thương, nếu trong miệng có vết loét, chảy máu, viêm nhiễm, tuyệt đối không quan hệ tình dục.

Tiêm vắc xin HPV là biện pháp chủ động giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, nên tiêm cho cả nam và nữ trong độ tuổi khuyến nghị. Bất kỳ tổn thương nào kéo dài trong khoang miệng như loét lâu lành, mảng sùi, mảng trắng đều cần được kiểm tra tại cơ sở y tế chuyên khoa.

Phương Thuý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Ra máu âm đạo bất thường, người phụ nữ 30 tuổi ở Quảng Ninh đi khám phát hiện bệnh hiếm gặp

Ra máu âm đạo bất thường, người phụ nữ 30 tuổi ở Quảng Ninh đi khám phát hiện bệnh hiếm gặp

Dân số và phát triển - 20 giờ trước

GĐXH - Xuất hiện tình trạng ra máu âm đạo bất thường, khi siêu âm, các bác sĩ phát hiện tình trạng thông động tĩnh mạch tử cung.

Thanh Hóa nỗ lực nâng cao chất lượng dân số bằng biện pháp ‘tầm soát sớm’

Thanh Hóa nỗ lực nâng cao chất lượng dân số bằng biện pháp ‘tầm soát sớm’

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Sàng lọc trước sinh và sơ sinh (TS & SS) tại Thanh Hóa đang được đẩy mạnh, giúp phát hiện sớm các dị tật bẩm sinh và can thiệp kịp thời, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng dân số.

Cô gái 19 tuổi mang khối u buồng trứng nặng 5,5 kg

Cô gái 19 tuổi mang khối u buồng trứng nặng 5,5 kg

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Ca mổ kéo dài nhiều giờ, các bác sĩ đã tách thành công khối u khỏi đại tràng và buồng trứng phải nặng 5,5 kg.

8 lợi ích ấn tượng của việc bổ sung magie giúp giảm đau bụng kinh

8 lợi ích ấn tượng của việc bổ sung magie giúp giảm đau bụng kinh

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Trong số các giải pháp tự nhiên để giảm đau bụng kinh, magie được coi là một khoáng chất đầy tiềm năng, có nhiều nghiên cứu khoa học ủng hộ.

Bí quyết để phụ nữ vượt qua thời kỳ mãn kinh

Bí quyết để phụ nữ vượt qua thời kỳ mãn kinh

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Thời kỳ mãn kinh ảnh hưởng đến phụ nữ trên nhiều phương diện, bao gồm các thay đổi về thể chất, tâm lý và nguy cơ sức khỏe lâu dài.

Để vết mổ sau sinh mau lành và không để lại sẹo

Để vết mổ sau sinh mau lành và không để lại sẹo

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Sự lo lắng về vết mổ, từ việc vệ sinh, ăn uống đến nguy cơ nhiễm trùng đến sẹo xấu là nỗi băn khoăn của rất nhiều bà mẹ và gia đình. Vậy làm thế nào để chăm sóc vết mổ sau sinh?

Người phụ nữ 40 tuổi nguy kịch sau khi hút thai tại phòng khám tư

Người phụ nữ 40 tuổi nguy kịch sau khi hút thai tại phòng khám tư

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Ngay sau thủ thuật hút thai, máu bất ngờ tuôn ra ồ ạt không ngừng khiến bệnh nhân nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc mất máu nguy kịch.

Chú trọng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đảm bảo thích ứng với già hóa dân số

Chú trọng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đảm bảo thích ứng với già hóa dân số

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH – Thời gian tới, TP Hà Nội sẽ tập trung củng cố, phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cho người cao tuổi, đồng thời, triển khai và nhân rộng các mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nhằm chăm sóc sức khỏe thể chất và nâng cao tinh thần cho người cao tuổi trên địa bàn…

Thật bất ngờ, mãn kinh có thể làm thay đổi giọng nói của phụ nữ

Thật bất ngờ, mãn kinh có thể làm thay đổi giọng nói của phụ nữ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Nghiên cứu mới phát hiện ra một vấn đề sức khỏe thường bị bỏ qua ở phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh, đó là thay đổi giọng nói, thường là kết quả của việc giảm nồng độ estrogen và progesterone.

Đưa kiến thức về dân số - kế hoạch hóa gia đình tới từng bản làng, cồn bãi

Đưa kiến thức về dân số - kế hoạch hóa gia đình tới từng bản làng, cồn bãi

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Hoạt động truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình đến các xã có mức sinh cao, tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao và xã thuộc địa bàn khó khăn đang được thực hiện tại Quảng Trị.

Xem nhiều

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Dân số và phát triển

GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.

6 mẹo chăm sóc ‘vùng kín’ - mọi phụ nữ nên biết

6 mẹo chăm sóc ‘vùng kín’ - mọi phụ nữ nên biết

Dân số và phát triển
TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

Dân số và phát triển
Người phụ nữ 40 tuổi nguy kịch sau khi hút thai tại phòng khám tư

Người phụ nữ 40 tuổi nguy kịch sau khi hút thai tại phòng khám tư

Dân số và phát triển
Báo động nguyên nhân người dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long “chưa giàu đã già”

Báo động nguyên nhân người dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long “chưa giàu đã già”

Đường lối - Chính sách

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top