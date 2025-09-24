Tưởng nhiệt miệng, cô gái hoảng hốt khi phát hiện mắc bệnh xã hội

Ngày 23/9, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tiến Thành - Thành viên Hội Da liễu Việt Nam cho biết vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ 23 tuổi trú ở Hà Nội vào khám với vết loét nhỏ trong má và môi, hơi rát khi ăn cay.

Bệnh nhân nghĩ đơn giản là bị nhiệt miệng do nóng trong nên tự mua thuốc bôi. Vài tuần sau, vết loét lành nhưng lại xuất hiện thêm những mảng sần nhỏ, mềm, lạ thường. Lúc đó, cô mới quyết định đi khám. Bác sĩ xác định đây là tổn thương sùi mào gà trong khoang miệng.

Bác sĩ Thành khám cho bệnh nhân. Anhr: BSCC.

Theo bác sĩ Thành, đây là vị trí ít gặp, nhưng số ca đang gia tăng, đặc biệt ở người trẻ có quan hệ tình dục bằng miệng không an toàn. Bệnh nhân trên là một điển hình.

Sùi mào gà do virus HPV (Human Papillomavirus) gây ra, thường gặp nhất ở cơ quan sinh dục. Tuy nhiên, bệnh hoàn toàn có thể xuất hiện ở môi, lưỡi, họng, thậm chí cả mắt và mũi. Virus có khả năng lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp giữa niêm mạc - bán niêm mạc bị tổn thương với dịch tiết chứa HPV.

Bác sĩ Thành cho biết, trong khoang miệng, các vết loét nhỏ, vết xước do ăn uống, chải răng hoặc tổn thương niêm mạc là điều kiện thuận lợi để virus xâm nhập. Đặc biệt, quan hệ tình dục đường miệng vốn được nhiều bạn trẻ coi là an toàn nhưng lại là con đường tiềm ẩn rủi ro lây bệnh rất lớn.

Không ít trường hợp đến bệnh viện khi tổn thương đã tiến triển nặng, lan ra nhiều vị trí, thậm chí có bệnh nhân nam phát hiện sùi mào gà ở cả vùng họng, gây đau khi nuốt.

Sùi mào gà nếu không được điều trị kịp thời có thể tái phát nhiều lần, tạo tâm lý lo lắng, ảnh hưởng sinh hoạt, đời sống tình dục và hạnh phúc gia đình. Nguy hiểm hơn, một số chủng HPV còn liên quan đến ung thư hầu họng, cổ tử cung, dương vật, hậu môn…

Bác sĩ khuyến cáo nên quan hệ tình dục an toàn như sử dụng bao cao su ngay cả khi quan hệ bằng miệng, đặc biệt với bạn tình không rõ tình trạng sức khỏe. Tránh quan hệ khi có tổn thương, nếu trong miệng có vết loét, chảy máu, viêm nhiễm, tuyệt đối không quan hệ tình dục.

Tiêm vắc xin HPV là biện pháp chủ động giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, nên tiêm cho cả nam và nữ trong độ tuổi khuyến nghị. Bất kỳ tổn thương nào kéo dài trong khoang miệng như loét lâu lành, mảng sùi, mảng trắng đều cần được kiểm tra tại cơ sở y tế chuyên khoa.