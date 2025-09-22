Tuyên dương học sinh cứu bạn thoát khỏi vụ thảm án ở Đắk Lắk
GĐXH - UBND phường Thành Nhất phối hợp với Sở GD-ĐT Đắk Lắk tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho em Thạch Chí Khang (học sinh lớp 5A3) vì có tinh thần dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm án 3 người tử vong.
Theo Báo Đắk Lắk Điện tử, vì có tinh thần dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm án 3 người tử vong, em Thạch Chí Khang (học sinh lớp 5A3, Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn) đã được tuyên dương, khen thưởng.
Sáng nay (22/9), sau buổi lễ chào cờ đầu tuần tại Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn, UBND phường Thành Nhất phối hợp với Sở GD-ĐT tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho em Thạch Chí Khang vì có tinh thần dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm án 3 người tử vong xảy ra ngày 13/9.
Em Thạch Chí Khang là người đã mở cửa để bạn là Trần Tấn P (SN 2012) kịp thời chạy trốn vào nhà; Khang cũng kiên quyết không mở cửa khi đối tượng sát nhân đe dọa.
Tại buổi tuyên dương, ông Nguyễn Đình Tâm (Chủ tịch UBND phường Thành Nhất) cho biết, hành động của em Khang là minh chứng sống động cho tinh thần nhân ái, trách nhiệm và dũng cảm của thiếu nhi, tuổi trẻ nhà trường, địa phương. Việc làm của em Khang không chỉ cứu người mà còn lan tỏa thông điệp cao đẹp: biết yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn, hoạn nạn.
Ông Tâm cũng mong muốn em Thạch Chí Khang tiếp tục phát huy tinh thần dũng cảm, chăm ngoan, học giỏi, trở thành tấm gương sáng cho các bạn noi theo và sau này trở thành công dân tốt, có ích cho gia đình, quê hương, đất nước. UBND phường Thành Nhất đã đề nghị UBND tỉnh khen thưởng đột xuất cho em Thạch Chí Khang.
Bà Lê Thị Thanh Xuân (Giám đốc Sở GD-ĐT) cũng gửi thư biểu dương em Thạch Chí Khang. Trong thư, bà Xuân xúc động và tự hào khi biết tin một học sinh 11 tuổi đã có hành động cao đẹp. Em Thạch Chí Khang đã không ngại hiểm nguy, dũng cảm bảo vệ bạn thoát khỏi sự truy sát của kẻ xấu; kịp thời báo tin để lực lượng chức năng đến cứu bạn trong tình trạng nguy cấp.
Hành động của em Khang không chỉ cứu sống một con người mà còn thắp sáng niềm tin về lòng dũng cảm, sự tử tế và tinh thần tương thân tương ái - những giá trị tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam. Đó chính là tấm gương sáng để toàn thể học sinh noi theo, là minh chứng sống động rằng: tuổi nhỏ nhưng ý chí và nghĩa cử có thể lớn lao, góp phần làm cho xã hội thêm nhân văn và ấm áp tình người.
Thay mặt ngành GD-ĐT, bà Xuân biểu dương, khen ngợi em Thạch Chí Khang đồng thời tin tưởng rằng, từ tấm gương sáng này, phong trào "Người tốt, việc tốt" sẽ tiếp tục lan tỏa, trở thành động lực để mỗi học sinh rèn luyện phẩm chất, nuôi dưỡng hoài bão, không ngừng học tập, tu dưỡng để trở thành công dân có ích cho Tổ quốc.
Tại buổi tuyên dương, các cá nhân, tổ chức, giáo viên trong trường cũng trao tặng em Khang một khoản tiền để động viên em vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Trước đó, khoảng 1h30 ngày 13/9, bên cạnh nhà em Thạch Chí Khang xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ. Riêng em Trần Tấn P bị thương rất nặng nhưng vẫn cố gắng trèo qua bức tường phía sau nhà để qua nhà em Khang cầu cứu.
Khi nghe tiếng đập cửa và kêu cứu, Khang mở cửa thì phát hiện P bị thương nặng, chảy nhiều máu nên đã đưa P vào nhà rồi khóa chặt cửa lại dù hung thủ liên tục đe dọa. Khoảng 3 giờ sáng, khi công an có mặt, Khang đã mở cửa để đưa P đi cấp cứu.
Được biết, hoàn cảnh gia đình em Khang hết sức khó khăn.
