Tuyên Quang: Cầu treo Vĩnh Hảo đứt cáp, tạm dừng lưu thông khẩn cấp

Theo thông tin ban đầu, ngay sau khi phát hiện sự cố, UBND xã Vĩnh Tuy đã chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai biện pháp ứng phó, lập rào chắn, cắm biển cảnh báo tại hai đầu cầu, đồng thời tạm thời cấm mọi phương tiện qua lại.

Ông Nguyễn Văn Cường – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tuy cho biết, vào thời điểm xảy ra sự cố có một xe ô tô chở đá đang lưu thông qua cầu. Hiện cơ quan công an đang xác minh phương tiện này có bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật và tải trọng thiết kế của cầu hay không.

Ngày 23/6, chính quyền xã Vĩnh Tuy (tỉnh Tuyên Quang) cho biết cầu treo Vĩnh Hảo vừa xảy ra sự cố đứt dây cáp, khiến một phần mặt cầu bị nghiêng, buộc phải tạm dừng lưu thông để bảo đảm an toàn - (ảnh xã Vĩnh Tuy).

Ngay trong sáng cùng ngày, UBND xã Vĩnh Tuy đã phát đi thông báo khẩn, đề nghị người dân tại các thôn Thống Nhất, Khuổi Mù, Đồng Ngần và các khu vực lân cận tuyệt đối không di chuyển qua cầu dưới mọi hình thức cho đến khi có thông báo mới; đồng thời không tụ tập, đứng xem hiện trường và nhắc nhở trẻ em tránh xa khu vực nguy hiểm.

Cầu treo Vĩnh Hảo nằm tại thôn Thọ Quang, được xây dựng năm 2010 và đưa vào sử dụng năm 2011. Cầu bắc qua sông Bạc, nối trung tâm xã với các thôn Thống Nhất, Khuổi Mù và khu vực phía Nam sông. Công trình có chiều dài 102m, rộng 3m, tải trọng thiết kế 10 tấn, từng được xem là một trong những cầu treo có tải trọng lớn của tỉnh Hà Giang (cũ).

Theo chính quyền địa phương, cây cầu có vai trò quan trọng trong việc đi lại, học tập, vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội của người dân trong khu vực. Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương kiểm tra hiện trường và xây dựng phương án khắc phục sự cố.