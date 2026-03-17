Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay 17/3: Tăng nhẹ tại ngân hàng, người cần USD dè đặt khi đến 'chợ đen' đổi ngoại tệ
GĐXH - Sáng 17/3, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.068 VND/USD, tăng 3 đồng so với phiên giao dịch trước.
Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY) – đo sức mạnh của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt gồm EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF – tăng 1,52% trong tuần, lên mức 100,5 điểm.tyr
Tỷ giá USD tại các ngân hàng tăng
Tại thị trường trong nước, tỷ giá USD sáng nay tại một số ngân hàng thương mại ghi nhận xu hướng tăng.
Cụ thể, tại VietinBank, USD được niêm yết ở mức 26.075 – 26.318 đồng/USD (mua vào – bán ra).
Trong khi đó, tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá USD tham khảo ở mức 23.862 – 26.268 đồng/USD (mua vào – bán ra).
Euro và Yên Nhật biến động
Đối với đồng EUR, tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện ở mức 27.438 – 30.327 VND/EUR.
USD trên thị trường tự do giảm nhẹ
Trên thị trường tự do, vào lúc 4h30 ngày 14/3, tỷ giá USD “chợ đen” giảm so với phiên trước, với mức 27.150 – 27.190 đồng/USD (mua vào – bán ra), lần lượt giảm 40 đồng ở chiều mua và 50 đồng ở chiều bán.
