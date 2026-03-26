Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay (26/3): 'Chợ đen' tiếp tục hạ nhiệt

Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ

Tại Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm được công bố ở mức 25.104 VND/USD, giảm 5 đồng so với phiên trước.

Khảo sát tại các ngân hàng thương mại cho thấy, giá USD có điều chỉnh nhẹ, dao động quanh vùng 26.10 – 26.36 VND/USD. Cụ thể, Vietcombank niêm yết ở mức 26.109 – 26.359 đồng/USD, giảm nhẹ ở cả hai chiều mua vào – bán ra.

Ở một số ngân hàng khác, giá USD mua vào thấp nhất ghi nhận quanh 23.849 đồng/USD, trong khi giá bán ra phổ biến không vượt quá 26.364 đồng/USD, cho thấy mặt bằng tỷ giá trong hệ thống vẫn ổn định.

"Chợ đen" giảm sâu

Đáng chú ý, trên thị trường tự do, tỷ giá USD tiếp tục xu hướng đi xuống. Tính đến 4h30 ngày 26/3, USD "chợ đen" được giao dịch quanh mức 26.930 – 27.050 đồng/USD (mua vào – bán ra), giảm khoảng 154 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Diễn biến này cho thấy thị trường đang có sự điều chỉnh rõ rệt sau giai đoạn tăng nóng, đồng thời giúp thu hẹp khoảng cách giữa giá USD tự do và ngân hàng.

Thị trường trong nước dần ổn định

Với những điều chỉnh gần đây, tỷ giá USD/VND trong nước đang có xu hướng ổn định hơn sau các nhịp biến động mạnh trước đó. Việc thị trường tự do giảm sâu cũng góp phần làm dịu áp lực lên mặt bằng tỷ giá chung.

Trong bối cảnh các yếu tố quốc tế còn nhiều biến động, giới chuyên gia cho rằng diễn biến tỷ giá thời gian tới sẽ tiếp tục phụ thuộc vào cung – cầu ngoại tệ trong nước và các tín hiệu từ thị trường toàn cầu.

Tỷ giá ngoại tệ tại Ngân hàng SeAbank ngày 26/3.

Tỷ giá ngoại tệ tại Ngân hàng Vietcombank ngày 26/3.

USD thế giới tăng nhưng chịu áp lực dài hạn

Trên thị trường quốc tế, chỉ số Dollar Index (DXY) – thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt – tăng 0,36%, lên mức 99,59 điểm.

Tuy vậy, theo các phân tích quốc tế, đồng USD vẫn đang chịu những áp lực nhất định trong trung và dài hạn, liên quan đến chính sách kinh tế, thương mại và diễn biến quan hệ quốc tế của Mỹ.

Thực tế, trong năm 2025, chỉ số USD đã giảm đáng kể so với các đồng tiền lớn, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư toàn cầu.