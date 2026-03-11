Tỷ giá USD hôm nay 11/3: Giá USD tự do lên 27.240 đồng/USD

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Tỷ giá USD trung tâm hôm nay giữ nguyên

Mở cửa phiên giao dịch ngày 11/3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.059 đồng/USD, không thay đổi so với phiên trước.

Trong khi đó, U.S. Dollar Index – thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt – hiện dao động quanh 98,86 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các ngoại tệ tại Cục Quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước tiếp tục được duy trì theo khung điều hành của cơ quan quản lý.

Biểu đồ cập nhật tý giá USD ngày hôm nay 11/3.

USD tại ngân hàng thương mại giảm nhẹ

Khảo sát tại một số ngân hàng thương mại cho thấy giá USD sáng nay có xu hướng điều chỉnh nhẹ.

Tại Vietcombank, USD đang được niêm yết ở mức 25.981 – 26.311 đồng/USD (mua vào – bán ra), giảm 4 đồng so với phiên liền trước.

Ở BIDV, giá USD được điều chỉnh lên 26.035 đồng/USD ở chiều mua và 26.311 đồng/USD ở chiều bán, tăng 20 đồng chiều mua nhưng giảm 4 đồng chiều bán.

Trong khi đó, Techcombank niêm yết USD ở mức 25.967 – 26.311 đồng/USD, giữ nguyên giá mua và giảm 4 đồng ở chiều bán.

Tại ACB, USD được giao dịch ở mức 26.020 – 26.311 đồng/USD, không thay đổi ở chiều mua và giảm 4 đồng ở chiều bán so với phiên trước.





Tỷ giá các ngoại tệ tại thị trường Việt Nam ngày 11/3.

Tỷ giá USD thị trường tự do tăng mạnh

Trái ngược với diễn biến tại các ngân hàng, giá USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng.

Sáng 11/3, USD được giao dịch quanh mức 27.190 – 27.240 đồng/USD (mua vào – bán ra), tăng 40 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Mức giá này đưa USD tự do tiếp tục duy trì trên ngưỡng 27.000 đồng/USD.

USD có thể điều chỉnh ngắn hạn

Theo phân tích của một chuyên gia tài chính ngân hàng kinh nghiệm lâu năm cho rằng, đồng USD gần đây hưởng lợi từ dòng vốn trú ẩn an toàn của các nhà đầu tư trên thị trường tiền tệ. Dù chỉ số DXY có thời điểm tiến gần mốc 100 điểm, đà tăng đã chững lại quanh 99,70 điểm trước khi kết thúc phiên với tín hiệu giảm. Với biên độ biến động mạnh trong vài ngày qua và thiếu động lực tăng rõ ràng, khả năng cao đồng USD đang hình thành đỉnh tạm thời và có thể bước vào nhịp điều chỉnh nhẹ.

Chuyên gia này cũng cho rằng nếu căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, thị trường có thể chuyển sự chú ý sang các dữ liệu kinh tế của Mỹ như báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) hay các chỉ số lạm phát CPI và PCE.

Trong trường hợp các số liệu này suy yếu, kỳ vọng Federal Reserve cắt giảm lãi suất có thể gia tăng, từ đó gây thêm áp lực giảm lên đồng USD trong ngắn hạn.

Tóm tắt nhanh thông tin diễn biến ngoại tệ ngày 11/3 như sau:

Đồng EUR có giá cao nhất trong nhóm, khoảng 31.262 VND/EUR.



USD đứng thứ hai với khoảng 26.311 VND/USD.



Các đồng tiền khu vực như SGD, AUD, CAD dao động khoảng 19.000 – 21.000 VND.



JPY thấp nhất do quy đổi theo đơn vị yên (khoảng 170 VND/JPY).



