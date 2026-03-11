Mới nhất
Giá bạc hôm nay (11/3): Sau phiên tăng, thị trường trong nước hạ nhiệt

Thứ tư, 12:13 11/03/2026 | Giá cả thị trường
Khánh Dương - Kiều Trang
Khánh Dương - Kiều Trang
GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận xu hướng điều chỉnh nhẹ khi mở phiên giao dịch sáng 11/3. Mặc dù có thời điểm giao dịch quanh ngưỡng 91 triệu đồng/kg, nhưng sau nhiều nhịp điều chỉnh, giá bán ra trên thị trường trong nước đã giảm so với đầu phiên.

Sau chi Quỹ Bình ổn, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, một mặt hàng giảm sâuSau chi Quỹ Bình ổn, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, một mặt hàng giảm sâu

GĐXH - Ngày 11/3, Bộ Công thương đã có phương án điều hành giá xăng dầu mới Giá xăng dầu sau khi chi Quỹ Bình ổn giá từ 4.000 – 5.000 đồng/mặt hàng, giá bán lẻ tăng giảm đan xen.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay có sự điều chỉnh nhẹ sau phiên tăng bất ngờ.

Cụ thể, hệ thống Phú Quý mở phiên sáng nay với mức giá bán ra 91,5 triệu đồng/kg – tiếp nối từ phiên giao dịch ngày 10/3. Tuy nhiên, qua các nhịp điều chỉnh trong phiên, đến trưa cùng ngày, giá bán ra đã lùi về khoảng 90,8 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 3,408 triệu đồng/lượng. Như vậy, mức giảm ghi nhận khoảng 700.000 đồng/kg.

Diễn biến tương tự cũng xảy ra tại hệ thống Ancarat. Mở phiên ở mức 90,3 triệu đồng/kg, nhưng đến trưa cùng ngày, giá bán ra đã giảm về 89,9 triệu đồng/kg, tương ứng biên độ giảm khoảng 400.000 đồng/kg.

Giá bạc hôm nay (11/3): Sau phiên tăng, thị trường trong nước hạ nhiệt - Ảnh 2.

Biểu đồ giá bạc của hệ thống Phú Quý phản ánh xu hướng điều chỉnh nhẹ sau phiên tăng bất ngờ 10/3.

Trong khi đó, Sacombank-SBJ tiếp tục niêm yết giá bán ra cao hơn so với nhiều thương hiệu bạc trong nước. Giá mở phiên ở mức 92,2 triệu đồng/kg và sau 7 nhịp điều chỉnh đã giảm xuống còn 91,7 triệu đồng/kg.

Đối với hệ thống DOJI, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 3,286 triệu đồng/lượng, tương đương khoảng 16,430 triệu đồng/5 lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay hiện dao động quanh mức 88 USD/oz, giảm khá rõ so với thời điểm phiên giao dịch ngày 10/3, qua đó tạo áp lực điều chỉnh lên giá bạc trong nước.

Giá bạc hôm nay (11/3): Sau phiên tăng, thị trường trong nước hạ nhiệt - Ảnh 3.

Bảng giá bạc hôm nay của hệ thống Phú Quý tại nhịp điều chỉnh trưa cùng ngày.

Giá bạc hôm nay (11/3): Sau phiên tăng, thị trường trong nước hạ nhiệt - Ảnh 4.

Bảng giá bạc hôm nay của hệ thống Ancarat tại nhịp điều chỉnh trưa cùng ngày.

Giá bạc hôm nay (11/3): Sau phiên tăng, thị trường trong nước hạ nhiệt - Ảnh 5.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay hiện dao động quanh mức 88 USD/oz, giảm khá rõ so với thời điểm phiên giao dịch ngày 10/3, qua đó tạo áp lực điều chỉnh lên giá bạc trong nước.

Giá bạc hôm nay (9/3): Mở phiên giảm sâu, thị trường trong nước bất ngờ "trở mình" tăng mạnhGiá bạc hôm nay (9/3): Mở phiên giảm sâu, thị trường trong nước bất ngờ 'trở mình' tăng mạnh

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận biến động đáng chú ý khi mở phiên giảm mạnh, nhưng sau nhiều nhịp điều chỉnh, thị trường trong nước bất ngờ đảo chiều tăng giá.

Ngân hàng tung lãi suất tới 8,3% khi gửi 100 triệu đồng: Bất ngờ số tiền lãi về tay

Ngân hàng tung lãi suất tới 8,3% khi gửi 100 triệu đồng: Bất ngờ số tiền lãi về tay

Giá cả thị trường - 11 phút trước

GĐXH - Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng, người gửi tiền có thể nhận lãi suất trên 8%/năm mà không kèm điều kiện.

Sau chi Quỹ Bình ổn, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, một mặt hàng giảm sâu

Sau chi Quỹ Bình ổn, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, một mặt hàng giảm sâu

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 11/3, Bộ Công thương đã có phương án điều hành giá xăng dầu mới Giá xăng dầu sau khi chi Quỹ Bình ổn giá từ 4.000 – 5.000 đồng/mặt hàng, giá bán lẻ tăng giảm đan xen.

Giá vàng hôm nay 11/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý, PNJ ra sao?

Giá vàng hôm nay 11/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý, PNJ ra sao?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay 11/3/2026 tăng mạnh ở vàng SJC và nhẫn trơn.

Giá iPhone 11, iPhone 11 Pro Max giảm cực sốc, chỉ từ 4,8 triệu đồng, xứng danh iPhone Pro Max rẻ xịn nhất Việt Nam

Giá iPhone 11, iPhone 11 Pro Max giảm cực sốc, chỉ từ 4,8 triệu đồng, xứng danh iPhone Pro Max rẻ xịn nhất Việt Nam

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - iPhone 11 vẫn chưa hết thời, trái lại, đây vẫn là dòng sản phẩm hấp dẫn tại thị trường máy cũ đặc biệt là iPhone 11 và iPhone 11 Pro Max.

Tỷ giá USD hôm nay 11/3: Giá USD tự do lên 27.240 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 11/3: Giá USD tự do lên 27.240 đồng/USD

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Tỷ giá USD hôm nay (11/3) ghi nhận diễn biến trái chiều giữa thị trường chính thức và thị trường tự do. Trong khi giá USD tại các ngân hàng thương mại hầu hết giảm nhẹ so với phiên trước, thì USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng, đưa giá bán lên tới 27.240 đồng/USD.

MPV 7 chỗ giá 283 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh, 3 loại động cơ tùy chọn, công nghệ độc quyền, rẻ hơn cả Kia Morning, thấp nhất phân khúc

MPV 7 chỗ giá 283 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh, 3 loại động cơ tùy chọn, công nghệ độc quyền, rẻ hơn cả Kia Morning, thấp nhất phân khúc

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - MPV 7 chỗ Wuling Xingguang 730 được dự báo sẽ trở thành mẫu MPV có giá bán thấp nhất phân khúc tại thị trường Trung Quốc.

Giá xe Honda Air Blade giảm mạnh, thấp kỷ lục, khách Việt đổ xô săn đón vì rẻ

Giá xe Honda Air Blade giảm mạnh, thấp kỷ lục, khách Việt đổ xô săn đón vì rẻ

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Giá xe Honda Air Blade đang giảm mạnh nhằm thu hút khách Việt dù vừa ra mắt với thiết kế 'lột xác' so với phiên bản tiền nhiệm.

Xe ga 125cc giá 40 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị xịn chẳng kém SH Mode, rẻ chỉ như Vision

Xe ga 125cc giá 40 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị xịn chẳng kém SH Mode, rẻ chỉ như Vision

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc sở hữu thiết kế đẹp long lanh, dễ hút khách hơn Honda Vision, LEAD và SH Mode nhờ giá bán hấp dẫn chỉ 40 triệu đồng.

Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm cực mạnh, rẻ chưa từng có, Honda City, Toyota Vios lo doanh số

Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm cực mạnh, rẻ chưa từng có, Honda City, Toyota Vios lo doanh số

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Accent đang cực kỳ hấp dẫn, cho thấy quyết tâm đánh bại các đối thủ như Honda City hay Toyota Vios, qua đó trở lại ngôi vị ‘vua doanh số’ phân khúc cỡ B.

Giá xe Honda Lead 2026 giảm sốc, thấp chưa từng thấy, khách hàng chọn mua thay Vision, Air Blade vì chi trả tốt

Giá xe Honda Lead 2026 giảm sốc, thấp chưa từng thấy, khách hàng chọn mua thay Vision, Air Blade vì chi trả tốt

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá xe Honda LEAD 125 2026 chỉ từ 39,5 triệu đồng được trang bị cực xịn xò cùng thiết kế đẹp long lanh.

Tòa soạn Quảng cáo
Top