Giá bạc hôm nay (11/3): Sau phiên tăng, thị trường trong nước hạ nhiệt
GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận xu hướng điều chỉnh nhẹ khi mở phiên giao dịch sáng 11/3. Mặc dù có thời điểm giao dịch quanh ngưỡng 91 triệu đồng/kg, nhưng sau nhiều nhịp điều chỉnh, giá bán ra trên thị trường trong nước đã giảm so với đầu phiên.
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay có sự điều chỉnh nhẹ sau phiên tăng bất ngờ.
Cụ thể, hệ thống Phú Quý mở phiên sáng nay với mức giá bán ra 91,5 triệu đồng/kg – tiếp nối từ phiên giao dịch ngày 10/3. Tuy nhiên, qua các nhịp điều chỉnh trong phiên, đến trưa cùng ngày, giá bán ra đã lùi về khoảng 90,8 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 3,408 triệu đồng/lượng. Như vậy, mức giảm ghi nhận khoảng 700.000 đồng/kg.
Diễn biến tương tự cũng xảy ra tại hệ thống Ancarat. Mở phiên ở mức 90,3 triệu đồng/kg, nhưng đến trưa cùng ngày, giá bán ra đã giảm về 89,9 triệu đồng/kg, tương ứng biên độ giảm khoảng 400.000 đồng/kg.
Trong khi đó, Sacombank-SBJ tiếp tục niêm yết giá bán ra cao hơn so với nhiều thương hiệu bạc trong nước. Giá mở phiên ở mức 92,2 triệu đồng/kg và sau 7 nhịp điều chỉnh đã giảm xuống còn 91,7 triệu đồng/kg.
Đối với hệ thống DOJI, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 3,286 triệu đồng/lượng, tương đương khoảng 16,430 triệu đồng/5 lượng.
Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay hiện dao động quanh mức 88 USD/oz, giảm khá rõ so với thời điểm phiên giao dịch ngày 10/3, qua đó tạo áp lực điều chỉnh lên giá bạc trong nước.
