MPV 7 chỗ giá 283 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh, 3 loại động cơ tùy chọn, công nghệ độc quyền, rẻ hơn cả Kia Morning, thấp nhất phân khúc
GĐXH - MPV 7 chỗ Wuling Xingguang 730 được dự báo sẽ trở thành mẫu MPV có giá bán thấp nhất phân khúc tại thị trường Trung Quốc.
MPV 7 chỗ thiết kế đẹp long lanh, 3 loại động cơ tùy chọn, công nghệ độc quyền
Liên doanh SAIC-GM-Wuling (SGMW) chính thức mở đặt hàng trước cho mẫu MPV cỡ trung Xingguang (Starlight) 730 tại thị trường Trung Quốc.
Xingguang 730 được phát triển trên nền tảng năng lượng mới của Wuling, đồng thời tích hợp công nghệ “Sky-Spirit-God” do hãng tự nghiên cứu. Điểm đáng chú ý của mẫu MPV này là dải tùy chọn hệ truyền động đa dạng, gồm động cơ xăng truyền thống, hybrid cắm điện (PHEV) và thuần điện (EV).
Thiết kế ngoại thất có sự phân hóa theo từng phiên bản. Bản chạy xăng và PHEV sở hữu lưới tản nhiệt cỡ lớn, tạo diện mạo cứng cáp, trong khi phiên bản thuần điện theo phong cách tối giản với phần lưới tản nhiệt chính được loại bỏ, chỉ giữ khe gió phía dưới và phủ đen toàn bộ mặt trước.
Đáng chú ý, dải đèn LED hai tầng cùng các hốc hút gió mang tính khí động học góp phần tạo nên diện mạo hiện đại cho xe.
Về kích thước, Xingguang 730 dài 4.910 mm, rộng 1.850 mm, cao 1.770 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.910 mm. Nội thất bố trí 7 chỗ theo cấu hình 2+2+3, trong đó hàng ghế thứ hai dạng thương gia có thể chỉnh độ ngả, hướng đến sự thoải mái cho hành khách. Xe trang bị màn hình trung tâm dạng nổi kết hợp phím bấm vật lý và sạc không dây cho điện thoại.
Ở khả năng vận hành, phiên bản xăng sử dụng động cơ 1.5T công suất 130 kW (174 mã lực). Bản PHEV kết hợp động cơ 1.5L công suất 78kW với mô-tơ điện. Trong khi đó, bản thuần điện dùng động cơ 100 kW (134 mã lực), đi kèm bộ pin dung lượng 54,5 kWh hoặc 60 kWh, cho phạm vi hoạt động theo chuẩn CLTC lần lượt 450 km và 500 km.
Giá MPV 7 chỗ Xingguang 730
Theo nhà sản xuất, Xingguang 730 (tên gọi quốc tế là Starlight, mang nghĩa Tinh Quang) được xem là MPV giá rẻ nhất đất nước tỷ dân. Giá khởi điểm 76.800 nhân dân tệ (quy đổi tương đương 283 triệu đồng) và bản cao nhất 112.800 nhân dân tệ (416 triệu đồng).
