Tỷ giá USD hôm nay 11/6: Đồng Đô la Mỹ khối ngân hàng ổn định, ngược lại thị trường chợ đen giảm giá

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Tỷ giá USD hiện nay đang chịu tác động từ thị trường tiền tệ toàn cầu. Chỉ số USD Index (DXY) cho thấy USD so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF duy trì ở quanh mức 99,9 điểm.

Khi các cuộc tấn công mới giữa Mỹ và Iran làm giảm hy vọng về một thỏa thuận hòa bình trong thời gian gần. Căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran đã làm gia tăng lo ngại về nguồn cung dầu toàn cầu, đẩy giá năng lượng tăng mạnh và khiến lạm phát tại Mỹ tăng lên mức cao nhất trong hơn 3 năm. Dù lạm phát lõi có dấu hiệu hạ nhiệt, áp lực từ giá năng lượng vẫn khiến thị trường lo ngại Fed sẽ phải duy trì lãi suất cao trong thời gian dài, thậm chí có thể nâng lãi suất vào cuối năm để kiểm soát lạm phát. Đồng USD tiếp tục được hỗ trợ bởi tâm lý trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng.

Tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 11/6, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì mức giá của phiên trước, ở mức 25.153 đồng/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam tại Cục Quản lý ngoại hối tăng 2 đồng chiều mua và chiều bán so với sáng qua, ở mức 24.946 - 26.360 VND/USD.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.895 - 26.410 đồng/USD, biên độ được phép dao động trong khoảng +/-5% và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 11/6/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 11/6/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 11/6/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 11/6/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 11/6/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 11/6/2026.

Tỷ giá USD hôm nay mại tăng nhẹ tại một số ngân hàng thương. Cụ thể, Vietcombank tăng 2 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước, ở vùng 26,100- 26,410 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã tăng 155 đồng chiều mua vào tăng 2 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó, hiện giữ mức 26.125 - 26.410 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,130 - 26,410 đồng/USD, tăng 2 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên hôm qua.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 11/6/2026, khảo sát lúc 10h13 phút đang ghi nhận đã giảm so với giá bán cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.212 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.332 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 11/6, đang tăng nhẹ tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán so đang niêm yết ở mức 29,593.43 - 31,153.57 đồng/EUR, tăng nhẹ 42 đồng chiều mua và tăng 44 đồng chiều bán so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.900 - 31.260 đồng/EUR, đã tăng 373 đồng chiều mua và tăng 13 đồng chiều bán so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,939 - 31,273 đồng/EUR, mua vào và bán ra, đã tăng 113 đồng chiều mua và tăng 6 đồng chiều bán so với giá ngày hôm qua.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 11/6/2026, khảo sát lúc 10h17 phút đang tăng nhẹ so với giá cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 30.302 và bán ra là 30.412 đồng/EUR.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank đang giảm nhẹ so với mức giá của ngày hôm qua, ở mức 158.25 - 168.30 đồng/JPY; VietinBank tăng nhẹ chiều mua vào và nhẹ tăng chiều bán ra mức 159,50 - 169,00 đồng/JPY mua vào và bán ra. Tại BIDV đồng Yen giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước, giá ở vùng 159.84 - 169.12 đồng/JPY.

Tỷ giá USD hôm nay 10/6: Đồng Đô la Mỹ thị trường chợ đen tăng giá GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ tư ngày 10/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.

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