Tỷ giá USD hôm nay 16/8: Đồng Đô la Mỹ tiếp tục chịu sức ép

Phát hiện mỏ vàng ẩn dưới các gốc cây Công nghệ cao giúp phát hiên vấn đề lớn tại các mỏ vàng ẩn dưới các gốc cây.

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF hiện ở mức 99,64 điểm.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY ở vùng 99,64 điểm. USD ngân chững giá. USD tự do đi ngang. Đồng yên Nhật, đồng EUR chững giá.

Trong tuần qua, đồng USD tiếp tục chịu sức ép giảm giá khi giới đầu tư điều chỉnh kỳ vọng về triển vọng kinh tế Mỹ và chính sách lãi suất của Fed. Dù có thời điểm DXY phục hồi và vượt ngưỡng 100 điểm, đà tăng nhanh chóng suy yếu trước những tín hiệu kém tích cực từ nền kinh tế Mỹ.

Đáng chú ý, báo cáo việc làm tháng 7 cho thấy Mỹ mất 23.000 việc làm, trái ngược với dự báo tăng 80.000 việc làm, làm gia tăng lo ngại về sức khỏe nền kinh tế và giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất. Điều này thu hẹp lợi thế lợi suất của tài sản định giá bằng USD, gây thêm áp lực lên đồng bạc xanh.

Bên cạnh đó, diễn biến tại Trung Đông, đặc biệt căng thẳng Mỹ-Iran và vấn đề eo biển Hormuz, tiếp tục tác động đến nhu cầu trú ẩn vào USD.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 16/8, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì ở mức 25.561 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước đi ngang so với phiên ngày hôm qua, ở vùng 24.333 đồng mua vào và 26.789 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 16/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 16/8/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 16/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 16/8/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 16/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 16/8/2026.

Tỷ giá USD hôm nay đi ngang tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank giá USD không biến động so với phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 25,920-26,330 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD chiều mua vào và bán ra cũng giữ ổn định ở mức 25.780-26.320 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,930-26,310 đồng/USD, không có sự thay đổi so với phiên trước đó.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 16/8/2026, khảo sát lúc 10h44 phút ghi nhận không đổi so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.040 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.140 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 16/8, cũng chững giá tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,424.00-30,975.53 đồng/EUR, ổn định so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.377-31.097 đồng/EUR, không đổi so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,562-30,985 đồng/EUR, đi ngang so với phiên trước.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 16/8/2026 khảo sát lúc 10h47 hiện đang được mua vào là 30.000 đồng và bán ra là 30.120 đồng, không biến động so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật đi ngang, ở vùng 158.54-169.48 đồng/Yen; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật ổn định ở vùng 158,57-170,07 đồng/Yen. Tương tự tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 159.47-169.42 đồng, không biến động so với phiên hôm qua.

Trên thị trường tiền tệ thế giới, đồng USD liên tục biến động, tăng giảm thất thường, khó nắm bắt. Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn ổn định ở mức giá cao. Sau đà tăng nhẹ 2 ngày vừa qua, hôm nay giá USD khối ngân hàng thương mại bắt đầu chững lại. Giá USD thị trường tự do hôm nay cũng đi ngang. Nhìn chung, mặt bằng tỷ giá hiện nay chưa tạo áp lực lớn đối với các nhu cầu thanh toán, du học hay du lịch bằng ngoại tệ.

Tỷ giá USD hôm nay 15/8: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' vẫn chững giá GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ bảy ngày 15/8/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.