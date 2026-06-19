Tỷ giá USD hôm nay 19/6: Đồng Đô la Mỹ chợ đen chững giá liên tục mấy ngày liền

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Tỷ giá USD hiện nay đang chịu tác động từ thị trường tiền tệ toàn cầu. Chỉ số USD Index (DXY) đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF hiện ở mức 100,81 điểm, giảm 0,04% so với phiên trước đó.

Thị trường ngoại tệ, tỷ giá đồng Đô la Mỹ so với đồng EURO hiện ở mức 0,8728 USD/EUR; tỷ giá đồng USD so với đồng bảng Anh ở mức 0,7576 USD/GBP. Tỷ giá đồng Yên Nhật giảm nhẹ 0,1%, ở mức 161,21 yên/USD, cho thấy đồng USD suy yếu nhẹ so với đồng yên Nhật. Trong khi đó đồng Nhân dân tệ hiện đang đi ngang, tỷ giá USD/CNY ở mức 6,7693.

Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong một năm sau khi Fed giữ nguyên lãi suất nhưng phát tín hiệu cứng rắn hơn về chính sách tiền tệ, làm gia tăng kỳ vọng sẽ có ít nhất một đợt tăng lãi suất trong năm nay. Các dữ liệu kinh tế và thị trường lao động Mỹ tích cực tiếp tục hỗ trợ đồng bạc xanh, trong khi đồng euro, bảng Anh và đặc biệt là đồng yên Nhật suy yếu mạnh. Đà giảm của đồng yên đã khiến giới chức Nhật Bản phải phát tín hiệu sẵn sàng can thiệp thị trường ngoại hối.

Tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 19/6, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng 8 đồng so với phiên trước, hiện duy trì ở mức 25.181 đồng/USD.

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tỷ giá USD mua vào và bán ra tăng nhẹ ở mức 23.965 - 26.381 đồng/USD.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD được phép giao dịch trong vùng 23.921,95 - 26.440,05 VND/USD, với biên độ giao dịch 5%, các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 19/6/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 19/6/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 19/6/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 19/6/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 19/6/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 19/6/2026.

Tỷ giá USD hôm nay tăng nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank tăng 9 đồng cả chiều mua và chiều bán ra so với phiên trước, ở vùng 26,090 - 26,440 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã tăng 15 đồng mua vào và tăng 9 đồng so với phiên trước đó, hiện giữ mức 26.131 - 26.440 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,120 - 26,440 đồng/USD, tăng 9 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 19/6/2026, khảo sát lúc 10h11 phút đang ghi nhận giữ ổn định so với cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.310 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.410 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 19/6, đang giảm nhẹ tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán so đang niêm yết ở mức 29,404.57 - 30,954.73 đồng/EUR, giảm 127 đồng chiều mua và giảm 134 đồng chiều bán so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.660 - 31.020 đồng/EUR, đã giảm 150 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,694 - 31,070 đồng/EUR, mua vào và bán ra, đã giảm 141 đồng chiều mua vào và giảm 148 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 19/6/2026, khảo sát lúc 10h16 phút đã tăng nhẹ so với giá cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 30.430 và bán ra là 30.530 đồng/EUR.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank giảm nhẹ 30 đồng chiều mua vào và giảm 32 đồng so với mức giá của ngày hôm qua, ở mức 157.77 - 167.79 đồng/JPY; VietinBank giảm 57 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước ở mức 158,81 - 168,31 đồng/JPY, mua vào và bán ra. Tại BIDV đồng Yen đã giảm 36 đồng chiều mua và giảm 42 đồng chiều bán so với phiên giao dịch trước, giá ở vùng 159.16 - 168.67 đồng/JPY.

Tỷ giá USD hôm nay 18/6: Đồng Đô la Mỹ khối ngân hàng giảm nhẹ, chợ đen bán ra ở vùng 26.410 đồng/USD GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ năm ngày 18/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.