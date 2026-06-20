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Tỷ giá USD hôm nay 20/6: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' bán ra 26.600 đồng/USD

Thứ bảy, 12:14 20/06/2026 | Giá cả thị trường
Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ bảy ngày 20/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Đồng Đô la Mỹ vẫn khẳng định vị thế trên thị trường tiền tệ toàn cầu. Chỉ số USD Index (DXY) đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF chốt tuần ở mức 100,76 điểm, giảm 0,09% trong phiên.

Thị trường ngoại tệ, tỷ giá đồng Đô la Mỹ so với đồng EURO giảm 0,1%, hiện ở mức 0,8719 USD/EUR; tỷ giá đồng USD so với đồng bảng Anh giảm 0,2% ở mức 0,7557 USD/GBP. Tỷ giá đồng Yên Nhật giảm nhẹ 0,04%, ở mức 161,31 yên/USD, cho thấy đồng yên Nhật đã phục hồi nhẹ. Trong khi đó đồng Nhân dân tệ hiện đang đi ngang, tỷ giá USD/CNY ở mức 6,7693.

Đồng USD tiếp tục duy trì đà tăng nhờ kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất và nhu cầu trú ẩn an toàn khi triển vọng đạt thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran còn nhiều bất định. Trong khi đó, đồng yên Nhật chịu áp lực mạnh, dao động gần mức thấp nhất trong gần 40 năm so với USD, làm gia tăng khả năng Nhật Bản can thiệp thị trường ngoại hối. Đồng euro và bảng Anh cũng suy yếu trước sức mạnh của đồng bạc xanh, dù đã phục hồi nhẹ vào cuối phiên.

Tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 20/6, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện duy trì ở mức 25.181 đồng/USD.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD được phép giao dịch trong vùng 23.921,95 - 26.440,05 VND/USD, với biên độ giao dịch 5%, các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 20/6/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá USD hôm nay 20/6: Đồng Đô la Mỹ chợ đen chững giá liên tục mấy ngày liền - Ảnh 1.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 20/6/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 20/6/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá USD hôm nay 20/6: Đồng Đô la Mỹ chợ đen chững giá liên tục mấy ngày liền - Ảnh 2.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 20/6/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 20/6/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá USD hôm nay 20/6: Đồng Đô la Mỹ chợ đen chững giá liên tục mấy ngày liền - Ảnh 3.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 20/6/2026.

Tỷ giá USD hôm nay ổn định tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank giữ nguyên giá so với phiên trước, ở vùng 26,090 - 26,440 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã giảm 171 đồng mua vào và giữ nguyên giá bán so với phiên trước đó, hiện giữ mức 25.960 - 26.440 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra vẫn ổn định ở mức giá 26,120 - 26,440 đồng/USD, giữ nguyên giá so với phiên trước đó.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 20/6/2026, khảo sát lúc 10h10 phút đang ghi nhận giữ ổn định so với cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.500 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.600 đồng/USD. 

Tỷ giá EUR hôm nay 20/6, đang giảm nhẹ tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán so đang niêm yết ở mức 29,404.57 - 30,954.73 đồng/EUR, không biến động giá so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.326 - 31.046 đồng/EUR, đã giảm 334 đồng chiều mua vào và tăng 26 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,626 - 30,991 đồng/EUR, mua vào và bán ra, đã giảm 68 đồng chiều mua vào và giảm 79 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 20/6/2026, khảo sát lúc 10h14 phút đã tăng nhẹ so với giá cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 30.109 và bán ra là 30.209 đồng/EUR.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank không biến động so với mức giá của ngày hôm qua, ở mức 157.77 - 167.79 đồng/JPY; VietinBank giảm 1,14 đồng chiều mua vào và tăng 86 đồng chiều bán ra so với phiên trước ở mức 157,67 - 169,17 đồng/JPY, mua vào và bán ra. Tại BIDV đồng Yen đã giảm 29 đồng chiều mua và giảm 28 đồng chiều bán so với phiên giao dịch trước, giá ở vùng 158.87 - 168.39 đồng/JPY.

Tỷ giá USD hôm nay 20/6: Đồng Đô la Mỹ chợ đen bán ra 26.600 đồng/USD - Ảnh 4.Tỷ giá USD hôm nay 19/6: Đồng Đô la Mỹ chợ đen chững giá liên tục mấy ngày liền

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 19/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.

Tỷ giá USD hôm nay 20/6: Đồng Đô la Mỹ chợ đen bán ra 26.600 đồng/USD - Ảnh 5.Tỷ giá USD hôm nay 18/6: Đồng Đô la Mỹ khối ngân hàng giảm nhẹ, chợ đen bán ra ở vùng 26.410 đồng/USD

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