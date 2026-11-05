Tỷ giá USD hôm nay 5/11: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' bật tăng, có nên mua USD lúc này?

Anh trai buôn ma túy, em gái 'rửa tiền' bằng cách mua bán vàng và bất động sản GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy quy mô lớn từ Campuchia về Thủ đô tiêu thụ. Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 39kg ma túy, 1 khẩu súng, đồng thời phân loại xử lý 136 đối tượng liên quan đến nhiều tội danh, bao gồm cả hành vi rửa tiền.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, giảm 0,33%, hiện ở mức 101,53 điểm.

Trên thị trường tiền tệ thế giới, so với đồng USD, EUR tăng 0,21%, lên 1,1217 USD; GBP tăng 0,38%, lên 1,3462 USD, hướng tới phiên tăng thứ sáu liên tiếp trước thềm quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE). Trong khi đó, USD giảm 0,14% so với JPY, xuống 158,43 yên/USD...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY giảm xuống vùng 101,53 điểm. USD ngân hàng giảm. USD tự do nhích nhẹ. Đồng yên Nhật giảm, đồng EUR giảm giá.

Đồng USD giảm giá trong phiên giao dịch ngày thứ Tư sau chiến thắng của Đảng Dân chủ tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ, qua đó loại bỏ một yếu tố bất ổn đối với thị trường. Tuy nhiên, kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed không thay đổi đáng kể, thị trường dự báo xác suất Fed tăng lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12 ở mức 81,2%, tăng từ 77,4% phiên trước. Dữ liệu ADP cho thấy khu vực tư nhân Mỹ tạo thêm 86.000 việc làm trong tháng 10, vượt dự báo 69.000; trong khi PMI dịch vụ giảm từ 54,9 xuống 54,5 điểm nhưng vẫn cho thấy hoạt động tiếp tục mở rộng.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 5/11, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm 3 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua, ở mức 25.627 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước, ở vùng 24.369 đồng mua vào và 26.858 đồng bán ra. đồng - đồng.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 5/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 5/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 5/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 5/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 5/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 5/11/2026.

Tỷ giá USD giảm nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD giảm 20 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,500-25,910 đồng/USD. Tại ngân hàng VietinBank, giá USD ở mức 25.335-25.875 đồng/USD, đã giảm 154 đồng chiều mua vào và giảm 59 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,550-25,930 đồng/USD, giảm 25 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá USD hôm nay 5/11 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát tại thời điểm 08h55 bật tăng so với hôm qua cùng thời điểm ghi nhận hôm qua, hiện đang được mua vào là 25.884 đồng và bán ra là 25.994 đồng.

Tỷ giá EUR hôm nay 5/11, giảm giá tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 28,184.00-29,670.88 đồng/EUR, đã giảm 34 đồng chiều mua vào và giảm 37 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 27.998-29.718 đồng/EUR, đã giảm 436 đồng chiều mua vào và giảm 26 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 28,331-29,704 đồng/EUR, đã giảm 23 đồng chiều mua vào và giảm 24 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 156.51-167.30 đồng/yen, giảm nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên giảm mạnh chiều mua vào so với phiên trước đó, ở vùng 156,69-168,19 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 158.27-168.19 đồng, gần như đi ngang so với phiên hôm qua.

Có nên mua USD lúc này?

Ngày 5/11, trên thị trường tiền tệ thế giới đồng bạc xanh lại giảm nhẹ sau đà tăng ngày hôm qua. Tại thị trường trong nước, giá USD khối ngân hàng giá USD giảm nhẹ, trong khi đó thị trường tự do bất ngờ bật tăng.

Diễn biến những ngày qua cho thấy, tỷ giá USD/VND không chỉ chịu ảnh hưởng từ thị trường quốc tế mà còn phụ thuộc vào cung – cầu ngoại tệ, nhu cầu thanh toán và hoạt động xuất nhập khẩu trong nước. Vì vậy, USD thế giới tăng hay giảm không đồng nghĩa tỷ giá trong nước biến động cùng chiều. Người mua cần thận trọng, tránh chạy theo những biến động ngắn hạn.

Với nhu cầu mua USD để du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán, người mua nên xác định số tiền cần thiết, thời điểm sử dụng và cân nhắc chia nhỏ giao dịch nếu chưa cần dùng toàn bộ ngoại tệ. Đồng thời, nên so sánh giá bán giữa các ngân hàng để lựa chọn mức tỷ giá phù hợp.

Đối với người mua USD nhằm đầu tư kiếm lời, rủi ro càng cần được cân nhắc kỹ. Nếu mua ở vùng giá cao nhưng tỷ giá không tiếp tục tăng, lợi nhuận có thể bị thu hẹp, thậm chí thua lỗ do chênh lệch giá mua – bán.

Tỷ giá USD hôm nay 4/11: USD thị trường 'chợ đen' chững giá kéo dài, người mua đô có lợi không? GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ tư ngày 4/11/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.