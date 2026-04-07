Tỷ giá USD hôm nay (7/4): 'Chợ đen' giảm mạnh, lùi sát mốc 27.000 đồng/USD

Tỷ giá USD trung tâm tăng nhẹ

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.108 VND/USD, tăng 2 đồng so với phiên trước. Với biên độ ±5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 23.852 – 26.363 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tăng nhẹ, phản ánh xu hướng ổn định của thị trường trong nước.

USD "chợ đen" giảm sâu

Trên thị trường tự do, giá USD tiếp tục đi xuống, giao dịch phổ biến quanh 27.050 – 27.100 đồng/USD, giảm tới 250 đồng so với đầu tuần.

Đây là mức giảm khá mạnh, đưa tỷ giá "chợ đen" lùi sát mốc 27.000 đồng/USD sau thời gian neo cao trước đó.

USD ngân hàng biến động nhẹ, neo trần bán ra

Khảo sát tại các ngân hàng thương mại cho thấy tỷ giá USD nhìn chung ổn định, biên độ điều chỉnh nhỏ:

Vietcombank, BIDV, Agribank, Techcombank đồng loạt giảm nhẹ, giao dịch quanh 26.11 – 26.36 VND/USD Một số ngân hàng như HSBC, Sacombank điều chỉnh tăng nhẹ ở chiều mua

Đáng chú ý, phần lớn các ngân hàng vẫn neo giá bán USD ở mức trần khoảng 26.361 đồng/USD.

Ở nhóm ngoại tệ khác, EUR và GBP có xu hướng giảm tại nhiều ngân hàng, trong khi một số nơi ghi nhận biến động trái chiều.

USD thế giới đi ngang quanh mốc 100 điểm

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY) duy trì quanh 100 điểm, cho thấy đồng USD đang tạm ổn định sau giai đoạn biến động.

Sức hấp dẫn của USD với vai trò trú ẩn có phần suy giảm khi kỳ vọng về việc hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị gia tăng. Tuy nhiên, đồng bạc xanh vẫn được hỗ trợ bởi giá năng lượng ở mức cao và lập trường thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Thị trường chờ thêm tín hiệu mới

Hiện giới đầu tư đang theo dõi các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, đặc biệt là các chỉ số lạm phát và định hướng chính sách của Fed.

Những yếu tố này được dự báo sẽ tiếp tục chi phối xu hướng của đồng USD trong thời gian tới, đồng thời tác động đến mặt bằng tỷ giá trong nước.