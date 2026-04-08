Tỷ giá USD hôm nay 8/4: Đồng loạt hạ nhiệt, giá USD tự do lùi về 26.805 đồng/USD

Thứ tư, 13:04 08/04/2026 | Giá cả thị trường
Khánh Chi
GĐXH - Ngày 8/4, thị trường ngoại tệ ghi nhận xu hướng hạ nhiệt khi giá USD trên cả thị trường quốc tế lẫn thị trường tự do cùng giảm, trong khi tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước giữ ổn định ở mức 25.108 đồng/USD.

USD thế giới suy yếu, chỉ số DXY rơi khỏi mốc 99 điểm

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY) – thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt – tiếp tục giảm xuống dưới ngưỡng 99 điểm.

Đà suy yếu của USD diễn ra trong bối cảnh tâm lý lo ngại trên thị trường tài chính toàn cầu phần nào dịu lại sau thông tin Mỹ và Iran có những động thái hướng tới thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, làm giảm nhu cầu nắm giữ tài sản trú ẩn an toàn.

Giới đầu tư hiện đang dồn sự chú ý vào biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố trong ngày hôm nay, nhằm tìm thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ thời gian tới. Theo đánh giá của thị trường, nếu Fed phát đi quan điểm cứng rắn hơn về lãi suất, đồng USD có thể sớm lấy lại đà phục hồi.

Tỷ giá USD trung tâm đứng yên, ngân hàng duy trì ổn định

Trong nước, Ngân hàng Nhà nước sáng nay tiếp tục niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.108 đồng/USD, không thay đổi so với phiên trước.

Với biên độ giao dịch ±5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong khoảng 23.853 – 26.363 đồng/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối hiện ở mức 24.903 – 26.313 đồng/USD, tăng nhẹ 2 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Khảo sát tại các ngân hàng thương mại lớn cho thấy mặt bằng tỷ giá khá ổn định:

Vietcombank: 26.111 – 26.361 đồng/USD; BIDV: 25.141 – 26.361 đồng/USD; Techcombank: 26.056 – 26.361 đồng/USD;  ACB: 26.130 – 26.361 đồng/USD.

Giá USD tại techcombank ngày 8/4.

Giá USD tại SeAbank ngày 8/4.

Giá USD tại Vietcombank ngày 8/4.

Giá USD tự do tiếp tục giảm

Đáng chú ý, trên thị trường tự do, giá USD tiếp tục xu hướng đi xuống sau nhiều phiên biến động mạnh.

Cập nhật sáng 8/4, giá USD "chợ đen" giao dịch quanh mức 26.665 – 26.805 đồng/USD, giảm 33 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Diễn biến này cho thấy áp lực đầu cơ trên thị trường tự do đang tạm thời hạ nhiệt, đưa giá USD lùi sâu khỏi vùng đỉnh thiết lập trong cuối tháng 3.

Giá xe Honda SH mới nhất ở đại lý giảm sốc, thấp chưa từng thấy, khách chọn SH 125 và SH 160 thay SH Mode, Air Blade vì rẻ hiếm thấy

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

