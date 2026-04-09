Tỷ giá USD hôm nay 9/4: USD tự do phục hồi sau nhiều phiên giảm, ngân hàng đồng loạt hạ nhiệt
GĐXH - Sáng 9/4, thị trường ngoại tệ ghi nhận diễn biến trái chiều khi tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm nhẹ, trong khi giá USD trên thị trường tự do đảo chiều phục hồi sau chuỗi phiên hạ nhiệt trước đó.
Giá USD tự do tăng trở lại
Theo cập nhật sáng nay, giá USD trên thị trường tự do được giao dịch quanh mức 26.734 – 26.854 đồng/USD, tăng 65 đồng ở chiều mua vào và 49 đồng ở chiều bán ra so với phiên trước.
Động thái phục hồi này diễn ra sau nhiều ngày liên tiếp giá USD tự do giảm sâu, cho thấy nhu cầu giao dịch trên thị trường bên ngoài hệ thống ngân hàng đang có dấu hiệu nhích lên trở lại.
Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, ngân hàng điều chỉnh đi xuống
Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước sáng 9/4 công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.102 đồng/USD, giảm 6 đồng so với hôm qua.
Với biên độ giao dịch ±5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 23.847 – 26.357 đồng/USD.
Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối hiện ở mức 24.901 – 26.311 đồng/USD, giảm 2 đồng ở cả hai chiều.
Khảo sát tại một số ngân hàng lớn cho thấy mặt bằng tỷ giá USD tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ: Vietcombank: 26.107 – 26.357 đồng/USD; BIDV: 25.137 – 26.357 đồng/USD; Techcombank: 26.066 – 26.357 đồng/USD; ACB: 26.120 – 26.357 đồng/USD...
Nhìn chung, mức điều chỉnh không lớn nhưng phản ánh xu hướng hạ nhiệt của tỷ giá trong hệ thống ngân hàng sau giai đoạn tăng mạnh cuối tháng trước.
Đồng USD thế giới vẫn neo thấp
Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY) – thước đo sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt – hiện duy trì quanh 98,9 điểm, tiếp tục neo ở vùng thấp.
Theo giới phân tích, đồng USD đang chịu áp lực khi nhà đầu tư giữ tâm lý thận trọng trước những diễn biến phức tạp tại khu vực Trung Đông, đặc biệt liên quan đến tình hình Iran và các tuyến vận tải năng lượng chiến lược.
Dù vậy, thị trường vẫn đang theo dõi sát các dữ liệu kinh tế Mỹ sắp công bố, đặc biệt là báo cáo về chi tiêu cá nhân và chỉ số lạm phát PCE – những yếu tố có thể ảnh hưởng đến định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong thời gian tới.
