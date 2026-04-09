Tỷ giá USD hôm nay 9/4: USD tự do phục hồi sau nhiều phiên giảm, ngân hàng đồng loạt hạ nhiệt

Thứ năm, 10:39 09/04/2026 | Giá cả thị trường

GĐXH - Sáng 9/4, thị trường ngoại tệ ghi nhận diễn biến trái chiều khi tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm nhẹ, trong khi giá USD trên thị trường tự do đảo chiều phục hồi sau chuỗi phiên hạ nhiệt trước đó.


Giá USD tự do tăng trở lại

Theo cập nhật sáng nay, giá USD trên thị trường tự do được giao dịch quanh mức 26.734 – 26.854 đồng/USD, tăng 65 đồng ở chiều mua vào và 49 đồng ở chiều bán ra so với phiên trước.

Động thái phục hồi này diễn ra sau nhiều ngày liên tiếp giá USD tự do giảm sâu, cho thấy nhu cầu giao dịch trên thị trường bên ngoài hệ thống ngân hàng đang có dấu hiệu nhích lên trở lại.

Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, ngân hàng điều chỉnh đi xuống

Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước sáng 9/4 công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.102 đồng/USD, giảm 6 đồng so với hôm qua.

Với biên độ giao dịch ±5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 23.847 – 26.357 đồng/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối hiện ở mức 24.901 – 26.311 đồng/USD, giảm 2 đồng ở cả hai chiều.

Khảo sát tại một số ngân hàng lớn cho thấy mặt bằng tỷ giá USD tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ: Vietcombank: 26.107 – 26.357 đồng/USD; BIDV: 25.137 – 26.357 đồng/USD; Techcombank: 26.066 – 26.357 đồng/USD; ACB: 26.120 – 26.357 đồng/USD... 

Nhìn chung, mức điều chỉnh không lớn nhưng phản ánh xu hướng hạ nhiệt của tỷ giá trong hệ thống ngân hàng sau giai đoạn tăng mạnh cuối tháng trước.

Đồng USD thế giới vẫn neo thấp

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY) – thước đo sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt – hiện duy trì quanh 98,9 điểm, tiếp tục neo ở vùng thấp.

Theo giới phân tích, đồng USD đang chịu áp lực khi nhà đầu tư giữ tâm lý thận trọng trước những diễn biến phức tạp tại khu vực Trung Đông, đặc biệt liên quan đến tình hình Iran và các tuyến vận tải năng lượng chiến lược.

Dù vậy, thị trường vẫn đang theo dõi sát các dữ liệu kinh tế Mỹ sắp công bố, đặc biệt là báo cáo về chi tiêu cá nhân và chỉ số lạm phát PCE – những yếu tố có thể ảnh hưởng đến định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong thời gian tới.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá biệt thự tại phường Phú Lương tháng 4/2026

GĐXH - Hiện nay, dù không có nguồn cung dồi dào như các phường Hà Đông, Dương Nội, Kiến Hưng, tuy nhiên giá biệt thự, liền kề tại phường Phú Lương cũng ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động từ 190 cho đến 300 triệu đồng/m2.

Sedan hạng C giá 305 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị đẳng cấp sánh ngang Camry, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

GĐXH - Sedan hạng C giá chỉ khoảng 305 triệu đồng, rẻ hơn hẳn Kia Morning và Hyundai i10 nhưng lại sở hữu thiết kế mang nhiều nét sang trọng, tiệm cận phong cách của Toyota Camry.

Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander giảm cực mạnh, thấp kỷ lục, xứng danh MPV rẻ nhất phân khúc

GĐXH - Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander đang nhận được ưu đãi cực kỳ lớn, giúp mẫu SUV này giảm sâu và trở thành ‘món hời’ đối với khách hàng Việt Nam.

Thực tế xe máy điện giá 13,9 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế nhỏ xinh, trang bị tiện ích, đi 70km/lần sạc rẻ hơn cả Wave Alpha khiến khách hàng mê mẩn

GĐXH - Xe máy điện nổi bật với thiết kế nhỏ gọn, chạy với quãng đường 70 km/lần sạc, vận hành đơn giản, phù hợp học sinh – sinh viên.

SUV hạng B giá 456 triệu đồng của thương hiệu đình đám đẹp long lanh, trang bị sánh ngang Mitsubishi Xforce, rẻ chỉ như xe hạng A

GĐXH - SUV hạng B của Suzuki có mức giá rẻ hơn nhiều so với Mitsubishi Xforce, sẽ trở thành ‘át chủ bài’ mới để thương hiệu Nhật Bản chiếm lĩnh thị trường.

3 iPhone rẻ nhất hiện nay: Chỉ 11,5 triệu đồng vẫn xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max

GĐXH - Bộ 3 iPhone được coi là rẻ nhất Việt Nam hiện nay với chất lượng, phần cứng vẫn quá ổn nếu dùng cơ bản, không quá thua kém trước iPhone 17 Pro Max hay iPhone 18 Pro Max.

Giá xe Honda SH mới nhất ở đại lý giảm sốc, thấp chưa từng thấy, khách chọn SH 125 và SH 160 thay SH Mode, Air Blade vì rẻ hiếm thấy

GĐXH - Giá xe Honda SH mới nhất ở đại lý đang chủ động giảm giá nhằm hút khách hàng, điều hiếm có của xe máy Honda từ trước tới nay.

Giá USD hôm nay 8/4: Đồng loạt hạ nhiệt, giá USD tự do lùi về 26.805 đồng/USD

GĐXH - Ngày 8/4, thị trường ngoại tệ ghi nhận xu hướng hạ nhiệt khi giá USD trên cả thị trường quốc tế lẫn thị trường tự do cùng giảm, trong khi tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước giữ ổn định ở mức 25.108 đồng/USD.

Giá bạc hôm nay 8/4: Bạc Phú Quý, bạc Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng 2 - 3 triệu đồng/kg so với ngày hôm qua?

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 8/4: Bạc Phú Quý, bạc Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ bất ngờ tăng mạnh, quanh vùng 78 - 79 triệu đồng/kg.

Giá vàng hôm nay 8/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji tăng ra sao?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn trơn bật tăng tới 4,5 triệu đồng/lượng, nhẫn trơn tăng gần 5 triệu đồng/lượng.

Trải nghiệm xe máy điện giá 24,9 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế xinh xắn, động cơ đẳng cấp, đi 75 km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

GĐXH - Xe máy điện gây chú ý nhờ động cơ Bosch, thiết kế gọn gàng, quãng đường 75km mỗi lần sạc, phù hợp di chuyển đô thị.

SUV hạng B giá 456 triệu đồng của thương hiệu đình đám đẹp long lanh, trang bị sánh ngang Mitsubishi Xforce, rẻ chỉ như xe hạng A

Giá xe Honda SH mới nhất ở đại lý giảm sốc, thấp chưa từng thấy, khách chọn SH 125 và SH 160 thay SH Mode, Air Blade vì rẻ hiếm thấy

3 iPhone rẻ nhất hiện nay: Chỉ 11,5 triệu đồng vẫn xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

