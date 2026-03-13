Tỷ giá USD hôm nay ngày 13/3: Thế giới tăng vọt, 'chợ đen' trong nước bất ngờ hạ nhiệt

Biến động mạnh từ thị trường thế giới

Theo ghi nhận mới nhất, chỉ số US Dollar Index (DXY) – thước đo sức mạnh đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt – đã tăng 0,52%, xác lập mức 99,74 điểm. Đây là phiên tăng điểm thứ ba liên tiếp của đồng USD trong tuần này.

Sự trỗi dậy của đồng USD đang gây áp lực lớn lên các đồng tiền khác. Cụ thể, đồng Bảng Anh đã giảm xuống mức 1,3348 USD, trong khi đồng Euro cũng đang chịu sức ép nặng nề do những diễn biến phức tạp trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Tỷ giá trong nước: Ngân hàng tăng, "chợ đen" giảm

Tại thị trường Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.065 VND/USD. Khảo sát tại các ngân hàng thương mại lớn sáng nay, giá mua - bán USD đã có sự điều chỉnh tăng nhẹ.

Bảng giá USD tại các hệ thống ngân hàng lớn:

Ngân hàng Mua vào (VNĐ) Bán ra (VNĐ) Vietcombank 26.048 26.318 Vietinbank 26.050 26.314 BIDV 26.078 26.318

Tỷ giá USD trung tâm.

Điểm đáng chú ý nhất trong phiên giao dịch sáng nay chính là thị trường tự do. Trái ngược với đà tăng tại hệ thống ngân hàng, tỷ giá "chợ đen" lại giảm mạnh từ 40 - 50 đồng ở cả hai chiều, hiện giao dịch quanh mốc 27.150 - 27.190 đồng/USD.

Cơ hội cho người dùng dịch vụ ngoại tệ

Không chỉ có USD, các loại ngoại tệ phổ biến khác như Euro hay Yên Nhật cũng đang có mức giá "dễ thở" hơn tại các điểm giao dịch dịch vụ:

Đồng Yên Nhật: Hiện Vietcombank niêm yết mức bán ra khoảng 169,49 đồng/Yên, một con số đáng quan tâm cho những gia đình có con em đang du học hoặc chuẩn bị đi du lịch xứ sở hoa anh đào.

Đồng Euro: Mức bán ra tại các ngân hàng dao động quanh ngưỡng 31.035 - 31.105 đồng/EUR.

Tỷ giá ngoại tệ thị trường trong nước ngày 13/3/2026.