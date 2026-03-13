Tỷ giá USD hôm nay ngày 13/3: Thế giới tăng vọt, 'chợ đen' trong nước bất ngờ hạ nhiệt
GĐXH - Sáng nay (13/3), thị trường ngoại tệ ghi nhận những diễn biến trái chiều. Trong khi đồng bạc xanh trên thế giới tiếp tục đà tăng giá phiên thứ ba liên tiếp, tỷ giá USD tại thị trường tự do trong nước lại có dấu hiệu giảm mạnh.
Biến động mạnh từ thị trường thế giới
Theo ghi nhận mới nhất, chỉ số US Dollar Index (DXY) – thước đo sức mạnh đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt – đã tăng 0,52%, xác lập mức 99,74 điểm. Đây là phiên tăng điểm thứ ba liên tiếp của đồng USD trong tuần này.
Sự trỗi dậy của đồng USD đang gây áp lực lớn lên các đồng tiền khác. Cụ thể, đồng Bảng Anh đã giảm xuống mức 1,3348 USD, trong khi đồng Euro cũng đang chịu sức ép nặng nề do những diễn biến phức tạp trên thị trường năng lượng toàn cầu.
Tỷ giá trong nước: Ngân hàng tăng, "chợ đen" giảm
Tại thị trường Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.065 VND/USD. Khảo sát tại các ngân hàng thương mại lớn sáng nay, giá mua - bán USD đã có sự điều chỉnh tăng nhẹ.
Bảng giá USD tại các hệ thống ngân hàng lớn:
Ngân hàng
Mua vào (VNĐ)
Bán ra (VNĐ)
Vietcombank
26.048
26.318
Vietinbank
26.050
26.314
BIDV
26.078
26.318
Điểm đáng chú ý nhất trong phiên giao dịch sáng nay chính là thị trường tự do. Trái ngược với đà tăng tại hệ thống ngân hàng, tỷ giá "chợ đen" lại giảm mạnh từ 40 - 50 đồng ở cả hai chiều, hiện giao dịch quanh mốc 27.150 - 27.190 đồng/USD.
Cơ hội cho người dùng dịch vụ ngoại tệ
Không chỉ có USD, các loại ngoại tệ phổ biến khác như Euro hay Yên Nhật cũng đang có mức giá "dễ thở" hơn tại các điểm giao dịch dịch vụ:
Đồng Yên Nhật: Hiện Vietcombank niêm yết mức bán ra khoảng 169,49 đồng/Yên, một con số đáng quan tâm cho những gia đình có con em đang du học hoặc chuẩn bị đi du lịch xứ sở hoa anh đào.
Đồng Euro: Mức bán ra tại các ngân hàng dao động quanh ngưỡng 31.035 - 31.105 đồng/EUR.
Trong bối cảnh tỷ giá biến động liên tục, những gia đình có kế hoạch sử dụng dịch vụ du lịch nước ngoài, chi trả học phí du học hoặc mua sắm hàng ngoại nhập nên theo dõi sát sao bảng tin tài chính. Việc lựa chọn thời điểm tỷ giá "hạ nhiệt" tại các ngân hàng uy tín sẽ giúp tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể cho ngân sách gia đình.
