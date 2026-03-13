Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ chiều 13/3: USD ‘nóng’ theo xung đột Trung Đông, Vietcombank, BIDV, Viettinbank điều chỉnh bất ngờ
GĐXH - Xung đột Trung Đông khiến đồng bạc xanh toàn cầu leo thang, tỷ giá ngoại tệ tại hệ thống Vietcombank chiều nay (13/3) đã có những diễn biến mới, trực tiếp tác động đến túi tiền của người tiêu dùng và các kế hoạch giao dịch cuối tuần.
Xung đột Trung Đông khiến chỉ số DXY bị ảnh hưởng
Theo ghi nhận từ thị trường quốc tế, cuộc xung đột tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt đã trở thành nguyên nhân chính đẩy giá dầu và đồng USD cùng dắt tay nhau đi lên. Khi bất ổn xảy ra, các nhà đầu tư có xu hướng tháo chạy khỏi các đồng tiền rủi ro để tìm đến "vịnh tránh bão" an toàn là đồng USD.
Chỉ số US Dollar Index (DXY) chiều nay duy trì ở mức cao quanh ngưỡng 99,74 điểm. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tỷ giá trong nước mà còn khiến các đồng tiền mạnh khác như Euro hay Bảng Anh chịu áp lực giảm giá đáng kể.
Cập nhật tỷ giá Vietcombank, BIDV, Viettinbank chiều 13/3: USD ở mức cao, Yên Nhật đảo chiều?
So với phiên sáng, bảng giá ngoại tệ tại Vietcombank chiều nay đã có những điều chỉnh đáng chú ý. Đây là thông tin quan trọng cho các gia đình có con em du học hoặc chuẩn bị đổi tiền đi du lịch.
Điều chỉnh giá USD tại các ngân hàng lớn
Khảo sát chiều nay cho thấy không chỉ Vietcombank mà các "ông lớn" khác như VietinBank, BIDV cũng đồng loạt điều chỉnh biểu giá, đưa giá bán ra tiến sát mức trần cho phép.
Bảng so sánh tỷ giá ngoại tệ chiều 13/3 (Đơn vị: VNĐ):
Ngân hàng
USD (Mua - Bán)
EUR (Mua - Bán)
JPY (Mua - Bán)
Vietcombank
26.078 - 26.317
29.687 - 30.094
159,48 - 169,61
VietinBank
26.096 - 26.318
29.631 - 30.941
160,93 - 169,93
BIDV
26.094 - 26.314
29.624 - 30.850
160,68 - 169,33
VietinBank hiện là ngân hàng niêm yết mức giá mua vào USD cao nhất (26.093 VNĐ), đồng thời giá bán ra tại đây và BIDV đã chạm mốc 26.318 VNĐ - mức kịch trần trong ngày.
Phân tích dưới góc độ chi tiêu gia đình
Mặc dù giá bán USD tại ngân hàng có sự hạ nhiệt nhẹ vài đồng so với mức đỉnh buổi sáng (26.318 VND), nhưng nhìn chung tỷ giá vẫn đang neo ở mức rất cao.
Người mua sắm hàng ngoại: Các mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ hoặc thanh toán bằng USD sẽ có xu hướng tăng giá nhẹ trong thời gian tới. Nếu không thực sự cấp thiết, bạn nên cân nhắc thời điểm thanh toán.
Du lịch & Du học: Trái ngược với USD, các đồng tiền như Euro và Bảng Anh dù có sự hồi phục nhẹ vào buổi chiều nhưng vẫn đang ở vùng giá "có lợi" hơn so với thời điểm đầu năm. Đây có thể là cơ hội để các gia đình chốt tỷ giá cho các khoản chi phí học tập sắp tới.
Góc nhìn chuyên gia: Sự gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng và tâm lý lo ngại xung đột sẽ còn khiến tỷ giá biến động khó lường. Độc giả nên ưu tiên giao dịch tại các hệ thống ngân hàng chính thống để đảm bảo an toàn và nhận được mức giá ổn định nhất, tránh các rủi ro từ thị trường "chợ đen" vốn đang có biên độ chênh lệch mua - bán rất lớn.
